Флаг РФ. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

День России празднуют в Приморье

В муниципалитетах организованы концерты и благотворительные акции

12 июня, PrimaMedia. Праздничными концертами, флешмобами и благотворительными акциями отмечают День России в Приморье, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Приморского края.

В Артеме настоящим украшением праздника стала молодежная акция "Моя страна – моя Россия". По центральной улице города проехала колонна байкеров и велосипедистов с российским триколором и шарами. Они проследовали в городской парк. Здесь свое творчество показали молодежные и студенческие коллективы Артема. Молодежь развернула огромное полотно российского флага как символ единства России. Фестиваль дворовых игр прошел в детском парке.

В Большом Камне стартовала общероссийская благотворительная акция "Красная гвоздика". Ее лозунг: "Я помню погибших героев. Я помогаю ныне живущим ветеранам". Волонтеры распространяли "Красную гвоздику" в парковой зоне городского центра культуры.

В Находке главные торжества в честь государственного праздника состоялись на площади перед муниципальным центром культуры. Здесь прошел конкурс рисунков на асфальте "Мы – будущее России!". Праздничную программу открыл концерт духового оркестра "Славься, Отечество!". Отдыхающие вместе с детьми приняли участие в информационно-познавательной викторине "Я люблю тебя, Россия!".

Конкурс рисунков в Находке

Конкурс рисунков в Находке. Фото: предоставлено муниципалитетом

В микрорайонах городского округа учреждения культуры также провели праздничные мероприятия. Выставки, экскурсии, интерактивные программы, конкурсы и викторины для детей провели в музейно-выставочном центре и библиотеках города. Юные находкинцы познакомились с историей возникновения праздника, государственных символах России.

В Лучегорске в сквере культуры в 18.00 начался вечер "Русской поэзии", в рамках которого все желающие смогут прочитать любимые произведения русских поэтов, а также стихи собственного сочинения. В это же время на главной площади города проходят детская игровая программа и концерт местных коллективов художественной самодеятельности. На сцене под открытым небом артисты исполнят русские народные песни и танцы.

В Арсеньеве главному государственному празднику нашей страны посвятили цикл мероприятий сотрудники централизованной библиотечной системы. В библиотеке в течение нескольких дней побывали школьники – ребята, которые отдыхают в детских лагерях. Захватывающим оказалось виртуальное путешествие "Золотое кольцо России".

Тематическая выставка

Тематическая выставка. Фото: предоставлено муниципалитетом

В Ханкайском районе празднование Дня России началось ровно в полдень с детской игровой программы. Для детей организовали различные конкурсы, спортивные состязания, танцы. В конце анимационной программы ребята запустили в небо бумажные самолетики с пожеланиями мира и добра, которые сделали своими руками. В 18.00 для местных жителей начался праздничный концерт.

В селе Яковлевка на центральной площади с утра царила праздничная атмосфера. Творческие коллективы подготовили праздничный концерт, прошла акция "Напиши пожелание России", участники получили ленточки цветов российского флага. Также был проведен молодежный флешмоб, собравший много зрителей.

Праздник в Яковлевке

Праздник в Яковлевке. Фото: предоставлено муниципалитетом

В Пограничном в День России отмечают день образования района и поселка. На праздничном мероприятии чествовали юбиляров, вручали паспорта юным жителям района, а также прошла церемония награждения лучших граждан района. Традиционно свою программу представили сотрудники ФСБ России: выступление кинологов, разведчиков, творческие номера.

День России в Пограничном

День России в Пограничном. Фото: предоставлено муниципалитетом

В Михайловском районе на центральной площади состоялся праздничный концерт с участием местных творческих коллективов, а также патриотическая акция "Триколор". В районном Доме культуры проходит выставка декоративно-прикладного творчества.

Лесозаводск является ровесником Приморского края. 80-летие города, а также День России и объединили праздничный концерт, который открыл череду мероприятий. Самодеятельные артисты представили зрителям свои самые лучшие песни и танцы.

Концерт в Лесозаводске

Концерт в Лесозаводске. Фото: предоставлено муниципалитетом

В Лазовском районе сегодня состоялось открытие нового Дома культуры и праздничный концерт.

Напомним, День России – это один из самых "молодых" государственных праздников в нашей стране. 12 июня улицы украшают флагами и национальной символикой. Во всех населенных пунктах страны в этот день проходят праздничные мероприятия. Устраиваются развлекательные программы для взрослых и детей. Проводятся ярмарки народных ремесел и выставки современного искусства. Вечером проходят концерты с участием известных звезд эстрады и коллективов художественной самодеятельности. Вечером небо озаряется фейерверками.

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