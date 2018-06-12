Гонка "Паруса России-2018" прошла во Владивостоке. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов"

Состязания среди крейсерских яхт были посвящены Дню России

12 июня, PrimaMedia. Гонка "Паруса России-2018" прошла сегодня, 12 июня, во Владивостоке. Состязания среди крейсерских яхт были посвящены государственному празднику — Дню России. Всего на старт вышло 43 яхты от 25 до 43 футов и выше, включая флот яхт класса "Конрад 25 Р", количество которых составило 19 единиц, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе яхт-клуба "Семь Футов".

Несколько яхт, в честь Дня России, несли бело-сине-красные спинакеры, символизирующие флаг Российской Федерации, что придало зрелищности и праздничности спортивной гонке. Праздничная гонка объединила 100 яхтсменов.

В этом году судьи дали две дистанции. Большие яхты прошли по 25-мильному треугольнику: старт напротив мыса Бурный — бухта Кирпичного завода — мыс Песчаный — остров Уши — финиш. 25-футовики пошли по малому треугольнику, без знака на мысе Песчаный.

Гонка «Паруса России-2018» прошла во Владивостоке. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов" Гонка «Паруса России-2018» прошла во Владивостоке. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов" Гонка «Паруса России-2018» прошла во Владивостоке. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов" Гонка «Паруса России-2018» прошла во Владивостоке. Фото: пресс-служба яхт-клуба "Семь Футов" 1 / 4

Яхты шли достаточно быстро, и примерно к 15.00 все участники финишировали.

Одновременно с большими яхтами на воду вышли и учащиеся детских парусных секций яхт-клубов Дальнего Востока. Мероприятие собрало около 60 юных яхтсменов от 8 до 16 лет из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Холмска, Благовещенска, Иркутска и других городов.