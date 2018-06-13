Участников Медиасаммита напоили чаем, произведенным в Приморье

Стойка Jay Tea на Медиасаммите. Фото: ИА PrimaMedia

Резидент Свободного порта Владивосток ООО "Джей Ти" презентовал свою продукцию на выставке медиафорума

13 июня, PrimaMedia. Резидент Свободного порта Владивосток, выпускающий чаи под брендом Jay Tea в пригороде Владивостока, презентовал свою продукцию на Пятом Дальневосточном Медиасаммите. Гости медиафорума смогли узнать все о богатстве вкусов чаев Victoria, развешанных и упакованных в Приморье, а также продегустировать их на выставочной стойке компании в рамках выставки, организованной министерством по развитию Дальнего Востока, сообщает ИА PrimaMedia.

ООО "Джей ТИ" презентовало на выставке Медиасаммита чайную продукцию, произведенную на недавно открытой в рамках СПВ чаеразвесочной фабрики. Производство по выпуску весового и пакетированного индийского чая расположилось в производственно-логистическом комплексе "Янковский".

Для реализации проекта резидент приобрел автоматические машины итальянского и китайского производства, сырье и материалы для выпуска продукта. Оборудованы три цеха, лаборатория по контролю качества сырья и складские площади для хранения достаточного объема продукции. В дальнейшем производственную линию планируется оснастить еще несколькими высокоскоростными машинами итальянского происхождения. Общая сумма реализации проекта составила 176 млн рублей. Половина из планируемых 95 рабочих мест уже создана, сегодня на фабрике работают 46 человек.

Сырье для чаеразвесочного производства — чай черный и зеленый байховый нефасованный в ассортименте (крупнолистовой, листовой, мелкий, крупно гранулированный и гранулированный) высшего и первого сорта, поставляется во Владивосток морским транспортом из индийских Кочина и Калькутты, упаковка – из Новосибирска, фильтрованная бумага – из США, нити для чайных пакетиков – из Израиля. Все имеет сертификаты качества. Выпускается чай под зарегистрированными торговыми марками "Золотая Виктория", "Олд Инглэнд", "Голд Бонд", "Индус", "Король Джунглей", "Уссурийский Тигр" и "Синий Алмаз".

"Чайный" портфель фабрики охватывает все ценовые сегменты – от ультра-эконом до премиального.

Участники Медиасаммита смогли продегустировать продукцию фабрики на стойке компании в рамках выставки. На пробу гостям медиафорума были предложены чаи бренда Victoria разных вкусов — от классических черного и белого до фруктовых и ягодных, а также чаи с ароматными травами.

Резидент рассчитывает обеспечить качественным продуктом стратегического значения – чаем черным байховым — по конкурентоспособной цене не только российского потребителя. Отгрузки на экспорт уже производятся в Монголию и будут также производиться в Беларусь и Казахстан, что, кстати, отвечает задаче, поставленной полпредом президента России на Дальнем Востоке Юрием Трутневым по увеличению товарооборота между ДФО и Монголией.

Напомним, министерство по развитию Дальнего Востока стало одним из организаторов Дальневосточного МедиаСаммита-2018. В свою очередь глава Минвостокразвития Александр Козлов принял участие в работе форума. В первый день саммита он стал участником встречи полномочного представителя президента в ДФО Юрия Трутнева с дальневосточными блогерами.



