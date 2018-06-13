Ни Дня России без задержаний

Задержание на учредительной конференции "Открытой России". Фото: Скриншот из видео

Во Владивостоке активисты «Открытой России» оказались в ИВС из-за учреждения «нежелательной организации» (ВИДЕО)

13 июня, PrimaMedia. Учредительная конференция приморского отделения "Открытой России", которая прошла накануне, 12 июня, в владивостокской гостинице "Экватор", завершилась задержаниями. В изоляторе временного содержания (ИВС) отдела полиции № 4 оказались порядка пяти человек – лидер организации, ее пресс-секретарь, а также местная активистка Мария Зинченко. Им вменяют неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП). Также источники ИА PrimaMedia в компетентных структурах ссылаются на ст. 20.33 КоАП, в соответствии с которой в России запрещена деятельность "нежелательных организаций", в числе которых "Открытая Россия". В полиции официально ситуацию не комментируют.

Конференция по учреждению отделения организации в Приморском крае проходила в зале "Виктория" гостиницы "Экватор". Ее начало было запланировано на 13.00. Спустя три часа стало известно о том, что на мероприятие пришли полицейские и задержали председателя организации Андрея Пивоварова, ее пресс-секретаря Наталью Грязневич и еще троих человек, среди которых местная активистка Мария Зинченко, руководитель штаба Навального во Владивостоке Владимира Дубовского и члена совета "Открытой России" Андрея Яроцкого.

Подробности телеканалу "Дождь" рассказал активист Дмитрий Гультяев. По его словам, туда пришли несколько человек в штатском и двое в полицейской форме. Все, кроме одного из них, отказались показывать документы. По его словам, они объяснили свой приход "каким-то правонарушением". Через несколько минут полицейские начали отбирать у активистов личные вещи, в том числе ноутбуки, а затем и применять силу. "Сотрудники начали буквально избивать людей; половина из них лежали на полу, половина стояли", — рассказал Гультяев. Одна из активисток потеряла сознание, ей вызвали скорую помощь.

Координатор штаба Алексея Навального в Москве Олег Степанов в своем Twitter написал, что полицейские задержали около 20 человек. По его информации, задержание произошло в тот момент, когда в штабе Навального во Владивостоке проходила конференция "Открытой России". Однако штаб Навального находится не в "Экваторе", а на ул. Пограничной. Информация о 20 задержанных также не подтверждается.

Задержанных отвезли в отдел полиции №4. Им вменяют неповиновение полиции (статья 19.3 КоАП). По информации ИА PrimaMedia, одного из полицейских били ногами. Всех пятерых задержанных оставили на ночь в ИВС отдела полиции № 4, где они провели ночь.

Всех задержанных сегодня во Владивостоке на открытии нашего отделения оставили на ночь в полиции. Спать они будут на голых досках без матрасов. В изолятор не передают еду и необходимые вещи. pic.twitter.com/4Va1dfMh7w — Команда Открытой России (@openrussiateam) 12 июня 2018 г.

Телефон активистки Марии Зинченко на момент публикации материала оставался вне зоны доступа.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю ИА PrimaMedia сказали, что не располагают информацией по ситуации. В пресс-службе УВД Владивостока на звонок агентства не ответили.

Источник ИА PrimaMedia в силовых структурах ссылается на ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях, в соответствии с которой на территории Российской Федерации запрещена деятельность иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ ее деятельности.

Генеральная прокуратура организацию Михаила Ходорковского "Открытую Россию", зарегистрированную в Великобритании, в список нежелательных включила в апреле 2017 года. Тогда же нежелательными на территории России были признаны еще две иностранные неправительственные организации – Институт современной России (США) сына Ходорковского Павла и общественное сетевое движение "Открытая Россия" (Великобритания). В "Открытой России" СМИ заявили, что российская организация не связана с британскими НКО и не получает финансирования из-за рубежа.

Справка: Закон о нежелательных организациях был подписан президентом в мае 2015 года. Если НКО продолжит свою работу после запрета, то оно может быть оштрафовано на сумму до 100 тысяч рублей. За участие в работе нежелательной организации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Лицам, которые сотрудничают с такой организацией, может быть запрещен въезд на территорию России. Также нежелательной организации запрещено проводить массовые акции, учреждать и руководить СМИ. Другим изданиям нельзя распространять "информационные материалы" НКО, а банкам запрещено сотрудничать с организацией.

В соответствии со ст. 20.33 КоАП, которую вменяют задержанным, осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности, участие в такой деятельности либо нарушение запретов, установленных Федеральным законом N 272-ФЗ "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации", если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей; на должностных лиц — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Михаил Ходорковский в своем Twitter жестко осудил действия приморских полицейских.

Отметим, что в прошлом году на День России во Владивостоке также не обошлось без задержаний. 12 июня 2017 года состоялся несанкционированный митинг против коррупции. Несколько сотен оппозиционеров, в том числе и немало несовершеннолетних, митинговали на привокзальной площади, где проходило мероприятие Уссурийского казачьего войска. Затем митингующие объявили, что "идут гулять", и переместились в сквер Макарова за кинотеатром "Океан", где прошли первые задержания. Спустя некоторое время митингующие решили вернуться на привокзальную площадь, где к тому времени казаки, ранее объявившие, что праздник продолжится до вечера, уже свернули звуковую аппаратуру.

Повторная встреча с казаками обернулась потасовкой с рукоприкладством. Одетые в камуфляж мужчины с казачьими нашивками выбивали из рук митингующих фото и видеоаппаратуру, ломали телефоны, толкали и били горожан. Во время митинга и после него пользователи социальных сетей опубликовали немало фотографий и видеозаписей, на которых люди в камуфляже и папахах нецензурно выражаются, оскорбляют граждан, бьют их нагайками, пинают людей ногами. Горожане обратили внимание, что от некоторых казаков пахло спиртным. От агрессии людей в казачьей форме пострадали и работавшие в этот день на мероприятии журналисты.

Уссурийские казаки назвали произошедшее откровенной провокацией, открестившись от тех, кто участвовал в потасовках. В ходе несанкционированного митинга тогда 22 человека были доставлены в отделы полиции для разбирательства, в том числе 6 несовершеннолетних.

Спустя почти год разбирательств в мае 2018 года казак Яков Авдошкин был признан виновным по ст. 6.1.1 Кодекса об административных правонарушениях ("Побои"). Он ударил по руке депутата Заксобрания Артема Самсонова. Фрунзенский районный суд назначил казаку административное наказание в виде штрафа размером 6 тысяч рублей.