Всегда первый: Спасскцементу – 111 лет

Большой путь прошел Спасскцемент за 111 лет. Фото: предоставлено АО "Спасскцемент"

На протяжении своей истории флагман строительной индустрии Приморья не раз становился зачинателем нового дела

13 июня, PrimaMedia. В эти дни АО "Спасскцемент" отмечает очередную дату своего рождения – 111-летие.

И пусть она не круглая, однако, весьма красноречивая. На протяжении всей своей истории крупнейшее предприятие строительной индустрии Приморья создавало основу для развития дальневосточной территории, обеспечивая строителей необходимым количеством качественного цемента, который называют хлебом строительства. Именно производство цемента в Приморье позволило в начале ХХ века в короткий срок обжить незаселенные земли, построить новые города, порты, причалы, дороги. Из поколения в поколение спасские цементники стремились к трудовым победам и своими делами прославились на всю страну. Об основных вехах в истории Спасскцемента – в обзоре ИА PrimaMedia.

Становление и развитие

История цементного дела на нашей земле началась 13 июня 1907 года, когда предприниматель Михаил Ратомский получил от военного губернатора Приморской области Билет, разрешающий постройку завода, и перевез оборудование со своего цементного завода из Амурской области на спасскую землю. Это дату и принято считать днем основания Спасскцемента.

По современным меркам первый завод был кустарным производством, но по факту именно он заложил основу промышленного развития территории и стал прародителем двух других спасских цементных заводов. И именно он обеспечил цементом строительство восточного участка Транссибирской магистрали и Владивостокской крепости.

Учитывая потребности в цементе, в начале 1930-х годов рядом со старым заводом развернулось грандиозное всесоюзное строительство нового цементного производства, ставшего первенцем социалистической индустрии на Дальнем Востоке, – гигантского Спасского цементного завода.

1930-е. Субботник на СЦЗ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1930-е. Коллектив бондарного цеха. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1936. В карьере известняка. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1 / 3

Благодаря вводу его мощностей, оснащенных самым передовым оборудованием мировых производителей, был обеспечен фундамент широкомасштабного строительства на всей огромной дальневосточной территории. Наличие достаточного количества основного строительного материала способствовало росту современных городов с морскими портами и аэродромами, на спасском цементе были воздвигнуты плотины, развернулось масштабное промышленное строительство, была укреплена государственная граница.



1942-1945. Всё для фронта, всё для победы. Фото: предоставлено И. Коноваловой

Первый по освоению новых технологий

После окончания Великой Отечественной войны государство залечивало нанесенные раны. Для этого надо было восстанавливать заводы, строить новое жилье. Цемент остро требовался в районах Дальнего Востока, Сибири, Урала, европейской части страны. Жизнь выдвигала задачу максимально увеличить мощности предприятий по производству цемента и других строительных материалов.

Борьба за наращивание выпуска продукции началась и на Спасском цементном заводе. Необходимо было на существующих площадях выпускать значительно больше цемента и повысить его качество. Так в поисках эффективных решений в июле 1947 года СЦЗ первым в СССР перешел на сухой способ производства цемента, чем на 30% увеличил его выработку.

Но цемента требовалось больше и больше! И тогда спасские цементники совершили революционный прорыв, став в нашей стране родоначальниками вращающихся печей по обжигу клинкера с циклонными теплообменниками.

Экспериментальная печь в период завершения работ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1960-е. Здание управления СЦЗ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1960-е. Спасский цемзавод. Доска почета. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1 / 3

Экспериментальная печь, построенная в 1958 году, показала свои производственные преимущества, и весь Спасский цементный завод был реконструирован. Это позволило уже в 1963 году впервые выпустить более 1 млн тонн цемента! В результате внедрения новой технологии, модернизации и технического переоснащения к 1970 году спассчане перекрыли проектную мощность завода более чем в четыре раза!

За успехи, достигнутые в освоении новой технологии производства цемента и увеличения его выпуска, в 1971 году Спасский цементный завод был награжден орденом Октябрьской Революции. В этой высокой оценке труда спасских цементников была заложена традиция упорства в достижении поставленной цели, умение бороться с трудностями, преодолевать препятствия и огромное стремление к победе.

В 1974 году спасскому цементу был присвоен государственный Знак Качества.

Флагман сухого способа производства цемента

Уже в начале 1960-х годов новые стройки испытывали дефицит цемента, поэтому было принято решение построить в Спасске-Дальнем еще один цементный завод. Уже на стадии проектирования он представлял собой гигант строительной индустрии и являлся уникальным для СССР. Его особенностью стала работа по сухому способу производства и применение крупномасштабных агрегатов: всего на две технологические линии была заложена производительная мощность до 2,33 млн тонн цемента в год!

Конец 1970-х - начало 1980-х. НСЦЗ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1976. СЦЗ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1980-е. НСЦЗ. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1 / 3

Завод строился в 1971-1975 годах методом Всесоюзной комсомольской стройки.

Первая линия была пущена в конце 1976 года, вторая – в конце 1977 года.



НСЦЗ. 1980-е. Транспортно-упаковочный цех. Фото: предоставлено И. Коноваловой



1980-е. Спасский цемент ждут стройки пятилетки. Фото: предоставлено И. Коноваловой



1980-е. Сделано в СССР. Фото: предоставлено И. Коноваловой

Продукция НСЦЗ значительно снизила дефицит цемента на Дальнем Востоке, что оказало влияние на реализацию грандиозных планов в строительстве и индустриализации региона, повлияло на прогресс во всех отраслях экономики, в том числе в военной сфере.

1989. НСЦЗ. Вращающаяся печь №1. Фото: предоставлено И. Коноваловой НЦСЗ. Диспетчерский пульт. Фото: предоставлено И. Коноваловой НСЦЗ. Рабочая столовая. Фото: предоставлено И. Коноваловой 1 / 3

Первый в ДФО по выпуску цемента

В настоящее время Спасскцемент является стабильно действующим предприятием. Сырье для производства цемента и минерального порошка добывается в собственных карьерах: в Длинногорском месторождении известняков, Кулешовском месторождении глины, Прохорском месторождении кремнистых сланцев, Морозовском месторождении туфов. В структуру предприятия входят два завода – Спасский и Новоспасский.

С 2000 года на НСЦЗ проводится поэтапная модернизация оборудования, внедряются передовые технологии, автоматизируются процессы контроля качества, активно развиваются партнерские связи с мировыми лидерами-производителями оборудования для цементной промышленности.

Акционерное общество "Спасскцемент" – самое крупное предприятие холдинга "Востокцемент", с большой и славной трудовой биографией, крепкими традициями, надежными людьми. Результат вклада предприятия в экономику страны состоит в упорном труде: с августа 1908 года по февраль 2015 года спассчанами было произведено 100 млн тонн цемента.

Продукцию Спасскцемента ждет весь Дальний Восток. Фото: предоставлено АО «Спасскцемент» Погрузка. Фото: предоставлено АО «Спасскцемент» Погрузка в цементовоз. Фото: предоставлено АО "Спасскцемент" 1 / 3

Учитывая потребности рынка, в последнее десятилетие НСЦЗ выпускал в среднем 1,4 млн тонн цемента в год. В 2016 и 2017 годах спрос на спасский цемент увеличился, расширилась география его поставок, поэтому производительность завода начала расти.

Основой стабильной и уверенной работы предприятия является профессиональный коллектив. Спасские цементники настоящего времени – труженики пятого поколения, связанные с предприятием славными трудовыми традициями. Сейчас в АО "Спасскцемент" работают 1,8 тысяч человек, среди них 41 рабочая династия.

Предприятие является одним из крупнейших налогоплательщиков Приморского края.

Уникальные факты

Новоспасский цементный завод – флагман сухого способа производства цемента.

Общая площадь, занимаемая НСЦЗ, составляет 47 гектаров, инженерных сетей проложено 75 км, кабельных – 45 км, протяженность железнодорожных путей на момент пуска завода – 30 км.

Уже на стадии проектирования НСЦЗ стал уникальным инженерным сооружением, оборудованным сверхпроизводительными масштабными агрегатами.

Мельница помола сырья "Аэрофол" второй технологической линии является единственной в мире, потому что специально сконструирована для НСЦЗ. Ее производительность – 260 тонн в час.

Печь обжига клинкера доходит диаметром до 7 м, что больше диаметра старых веток московского метро. Она производит 3 тысячи тонн клинкера в сутки.

В 1983 году рабочей бригадой машиниста Б. Пипко был выработан 1 млн тонн клинкера. Достигнутый рекорд стал самым высоким в СССР.

За предоставленные материалы и помощь в подготовке обзора ИА PrimaMedia благодарит Ирину Коновалову.

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