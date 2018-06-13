Якутцемент сможет выпускать до 500 тысяч тонн цемента в год. Фото: Мичил Яковлев, ЯкутияМедиа

В День России торжественно ввели в строй третью линию вращающейся печи

13 июня, PrimaMedia. Акционерное общество производственное объединение "Якутцемент", которое расположено в Хангаласском районе Якутии, ежегодно сможет выпускать 500 тысяч тонн цемента. В День России состоялся торжественный запуск третьей линии вращающейся печи. Этого события ждали с 2014 года, когда состоялась закладка символического камня строительства. О том, как прошло открытие смотрите в фоторепортаже ИА YakutiaMedia.

На торжественной церемонии открытия присутствовали: врио главы Якутии Айсен Николаев, главный федеральный инспектор в Якутии Виктор Хохрин, генеральный директор управляющей компании ООО "Востокцемент" Виктор Иванов, управляющий директор "Якутцемент" Алиш Забид-оглы Мамедов, депутат Госсобрания Ил Тумэн Анатолий Добрянцев, глава МР "Хангаласский улус" Гаврил Алексеев и другие.

Церемония открытия началась с традиционного обряда алгыс и кумысопития.

С запуском третьей линии всех присутствующих поздравил врио главы региона Айсен Николаев:

— В 1998 году я впервые приехал на завод. Тогда здесь выпускали до 70 тысяч тонн цемента. Но я помню как много было решимости в глазах Алиш Забид-оглы Мамедова, он рассказывал каким будет завод, что будет построено. Тогда мы мечтали, что завод будет выпускать до 200 тысяч тонн. Я возглавлял город Якутск, и за эти 7 лет в столице возведено более 1,8 млн тысяч кв метров жилья и в последние годы я звонил и спрашивал: "Где цемент?". На, что мне Алиш Забид-оглы отвечал: "Скоро третья линия заработает и мы выйдем на объемы 500 тысяч тонн, тогда не только в Якутск, но и всей республике не придется завозить цемент со стороны". Я рад, что это время настало. Хочу поблагодарить руководство компании "Востокцемент", в лице генерального директора Виктора Иванова, которые смогли в такое непростое время найти возможность проинвестировать свыше 3,5 млрд рублей в это высокотехнологичное производство. Я от всей души желаю Якутцементу дальнейшего процветания и трудовых успехов!".

Добавим, с запуском печи появятся новые рабочие места на заводе, дополнительные налоги, и конечно же новые метры жилья и социальные объекты.

Справка: Первый щебень на заводе был выпущен в апреле 1970 г., первый клинкер и цемент — в сентябре 1971 г. В кратчайшие сроки освоены проектные мощности дробильно-сортировочной фабрики и цементного производства.

В октябре 2011 года контрольный пакет акций завода был приобретен группой компаний "Востокцемент", в январе 2014 года компания "Востокцемент" стала единоправным владельцем ОАО ПО "Якутцемент".