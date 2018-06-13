Владивостокский боец Григорий Сиренко нокаутировал поляка в рамках MFP 221

Григорий Сиренко после победы над Циви Гжегошем. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

Итоги вернувшегося на арену цирка международного турнира по современному панкратиону подвели во Владивостоке (ФОТО, ВИДЕО)

13 июня, PrimaMedia. Поединки международного турнира по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж" состоялись вечером 9 июня в приморской столице. Спустя пять долгих лет, наконец, соревнования вернулись на арену государственного цирка Владивостока. За противостоянием в восьмиугольнике спортсменов из пяти регионов ДФО, Украины, Армении и Польши наблюдали более 1,6 тысяч зрителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов. В главном бою приморский боец Григорий Сиренко отправил в нокаут поляка Циви Гжегоша.

В этот раз под эгидой Федерации современного панкратиона MFP прошли восемь профессиональных поединков, три из которых были международными. Первые два боя мероприятия завершились очень быстро. Не успели еще все зрители, опоздавшие в цирк из-за рабочего статуса прошедшей субботы, занять свои места, как был объявлен первый победитель турнира. Им стал воспитанник именитого приморского тренера Виталия Крата — Илья Цегельников, чемпион Владивостока по СБЕ ММА, победитель турнира CKF в Пекине. Бой-открытие в весе до 66 кг он провел против чемпиона Хабаровского края по К-1 Андрея Марченко. Прогнозы, что оба парня, будучи "ударниками", проведут встречу в стойке, не оправдались — на 1-й минуте и 3-й секунде первого раунда местный спортсмен одержал победу над соперником из Хабаровска удушающим приемом.



Илья Цегельников и Андрей Марченко. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

Следующий поединок в октагоне стал и вовсе самым коротким за вечер. В весе до 62 кг чемпион Якутии по вольной борьбе (МС России) Игнатий Андросов на 41-й секунде первого раунда одолел удушающим приемом дебютанта профессиональной арены, владивостокца Анвара Абуталимова, дважды побеждавшего на чемпионате приморской столицы по любительскому ММА.



Игнатий Андросов и Анвар Абуталимов. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

Третий бой в весовой категории до 84 кг свел в восьмиугольнике еще одного дебютанта среди профи из Владивостока Максима Шимченко с другим представителем Якутска — Алексеем Шаховым. Оба бойца в разные года становились чемпионами Дальнего Востока по СБЕ ММА, и имели, по мнению организаторов, одинаковые шансы на успех. Однако Алексей Шахов, в свое время "катком" прошедшийся по соперникам на окружном любительском отборе, в этот раз по каким-то причинам не проявил в полной мере свои навыки. Шимченко же, владеющий инициативой по ходу практически всего боя, несмотря на отлично выстроенную оборону со стороны соперника в партере, был объявлен победителем единогласным решением судей по итогам двух раундов.



Максим Шимченко и Алексей Шахов. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

"Перед этим боем я, естественно, больше волновался, чем перед выступлениями среди любителей. Атмосфера в октагоне заряжает, внутри него вся нервозность пропадает, и поддержка зрителей очень мотивирует. Сейчас, после боя, уже можно расслабиться и отдохнуть. В ближайших планах пока летние сборы, — поделился победитель третьего боя турнира Максим Шимченко (Владивосток, СК "Берсерк". Тренер — Федор Анохов). — В целом по бою могу сказать так: я даже не ожидал, что с рук получится так хорошо попадать. Есть, конечно, моменты, над которыми надо работать и которые надо исправить, но мне все очень понравилось, буду продолжать и дальше выступать среди профессионалов, надо только дождаться предложений".

Участниками следующего поединка в весе до 80 кг стали очередные дебютанты Алексей Воткин из Находки (финалист ДФО по рукопашному бою, призер Приморского края по СБЕ ММА) и хабаровчанин Иван Грачев (чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою). Стоит отметить, что Воткин вышел в этой встрече на замену, однако это не помешало ему не просто отлично эффектно проявить себя в стойке и в партере наравне с оппонентом, но и одержать яркую победу на 3-й минуте и 37-й секунде первого раунда техническим нокаутом (добивание в партере) под оглушительные овации и крики зрителей.



Алексей Воткин и Иван Грачев. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

Пятый, заключительный двухраундовый бой MFP 221 в категории до 77 кг провели мастер спорта по тайскому боксу Адхамжон Эрдонов из Владивостока, впервые участвовавший в рейтинговом поединке в октагоне, и представитель Южно-Сахалинска Николай Чирков – чемпион Сахалинской области по АРБ, базовый каратист и военный, по словам организаторов, отличающийся целеустремленностью и бескомпромиссностью. Опыт последнего в этой встрече и сыграл ключевую роль: после плотной борьбы в клинче и полного преимущества островитянина в партере, поединок был остановлен уже на 1-й минуте и 1-й секунде первого раунда — Чирков одержал победу удушающим приемом.



Адхамжон Эрдонов и Николай Чирков. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

В первом трехраундовом и международном поединке Россию в категории до 57 кг представлял чемпион Дальнего Востока по любительскому ММА Дмитрий Ганчук из Южно-Сахалинска. Его соперником в октагоне стал КМС по вольной борьбе, боевому самбо и ММА из Армении Валодя Айвазян. Противостояние этих спортсменов оказалось очень зрелищным и эмоциональным: бой был наполнен эффектными приемами как в стойке, так и на настиле восьмиугольника. Бойцы порадовали публику красивыми атаками, отлично выстроенной обороной, впечатляющими тейкдаунами и настоящей "рубкой". Исход встречи решился на 4-й минуте и 29-й секунде второго раунда: Валодя Айвазян под громкие аплодисменты выиграл бой техническим нокаутом (добивание в партере). После победы он обратился к зрителям, посвятив победу своей семье и родным, а также искренне поблагодарил Дмитрия, которому понадобилась помощь медиков, за такой качественный поединок, что публика крайне тепло поддержала.



Дмитрий Ганчук и Валодя Айвазян. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

В со-главном бою события в весе до 61 кг перед трибунами предстали семикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по боксу Илья Максимов из Комсомольска-на-Амуре, и чемпион Украины среди профессионалов по ММА и фри-файту Александр Лунга (Харьков). Спортсмены провели первую пятиминутку преимущественно в стойке, при коротких сокращениях дистанции и обменах ударами, заметно осторожничая. Во втором отрезке поединок все же переместился в партер, Максимов и Лунга продышались и стали активней, то и дело перенимая друг у друга инициативу. Однако уже в третьем раунде стало понятно, что россиянин чуть в лучшей форме в плане функциональной подготовки. Возможно, на результате опытнейшего украинского спортсмена сказалась акклиматизация, но так или иначе, судьи по итогам трех полных раундов единогласно отдали победу Илье Максимову.



Илья Максимов и Александр Лунга. Фото: Федерация современного панкратиона MFP

Основными действующими лицами главного поединка вечера в категории до 84 кг стали призер Дальнего Востока по СБЕ ММА Григорий Сиренко из Владивостока и серебряный призер чемпионата Польши по дзюдо и джиу-джитсу Циви Гжегош. Напомним, Сиренко заменил в этом бою травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева, который, к слову, присутствовал на турнире, немного оправившись после первой операции на колене. Публика очень громко приветствовала Евгения, и отзывчиво отнеслась к его просьбе поддерживать участников боев, прозвучавшей перед стартом события.

Григорий Сиренко выходил в восьмиугольник под оглушительные овации в сопровождении почти десятка человек — команды, которая помогала ему готовиться к этому бою. Дальневосточник был эмоционально заряжен, и всем видом показывал, что не испытывает никакого страха перед более опытным и антропометрически крупным соперником. Этот настрой сказался и на исходе встречи: Гжегош растерялся от напористости россиянина, что позволило Григорию нокаутировать его уже на 1-й минуте и 19-й секунде первого раунда.

Григорий Сиренко и Циви Гжегош. Фото: Федерация современного панкратиона MFP Григорий Сиренко и Циви Гжегош. Фото: Федерация современного панкратиона MFP Григорий Сиренко и Циви Гжегош. Фото: Федерация современного панкратиона MFP Григорий Сиренко и Циви Гжегош. Фото: Федерация современного панкратиона MFP 1 / 4

"Впечатления после боя смешанные, потому что я не ожидал, что все закончится так быстро. Планировал провести все три раунда, готов был биться по полной формуле, в прямом смысле — до крови. Свои шансы против соперника я оценивал высоко: во-первых, рекорд позволял ему чувствовать себя слишком уверенно, а во-вторых его массивность могла сыграть против него. Но я думал, что разбито лицо будет и у него, и у меня, и выиграет тот, у кого сильнее воля к победе. Мне кажется, он меня просто недооценил, и это стало его основной ошибкой. Может быть, мне и не хватало уверенности по сравнению с ним в какой-то момент, но когда я вышел в “клетку”, все встало на свои места: пропал мандраж, и я понял, что ни за что не отступлю, — рассказал победитель главного поединка MFP 221 Григорий Сиренко. — В этой ситуации могу сказать только то, что я невероятно сильно хотел выиграть. У меня была только эта цель и других вариантов у нашей команды просто не было. Ребята меня настроили именно так. В принципе, мой результат в этом поединке — это их настрой, их работа, вложенные ими знания и ресурсы. Искреннее спасибо Петру Желдаку, Диме Романому, Ованесу Шагояну, Андрею Дубкову, ребятам из клуба Black Belt за предоставление восьмиугольника для подготовки и всем-всем, кто был рядом со мной, а в особенности Никите Злобину. Именно благодаря всем им я смог хорошо подготовиться. Сейчас я просто рад и горд, что мы вместе достигли этого результата и готов показать еще большее — то, что не смог проявить два года назад, выступая во Владивостоке. Остается только расти и достигать новых высот. В планах у меня отдых и восстановление, и скорое возвращение к тренировкам. Если честно, то уже в следующем году у меня есть желание биться за чемпионский титул MFP, и надеюсь, у меня все получится".

Напомним, ведущим 221-го турнира Дальневосточной федерации современного панкратиона стал именитый московский ведущий и рэп-исполнитель Александр Белый, а почетным гостем – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. Кроме того, на событии с вокальными номерами выступали владивостокская исполнительница Люся Алексеенко (ЛюSea), ростовский шансонье Гера Грач и певица Анна Белая (Москва).

Человек, за действиями которого зрители по ходу турнира следили не менее пристально, чем за бойцами — президент федерации современного панкратиона Спасска-Дальнего, рефери в октагоне Антон Матвиенко. По окончании боев он также озвучил свои впечатления от поединков и дал оценку главному противостоянию вечера:

"Конечно, я стараюсь подмечать для себя нюансы боев не только как рефери, но и как тренер. Обычно угадать исход боя невозможно, только если уровень бойцов уж совершенно разный. Как рефери же моя основная задача — следить за безопасностью спортсменов. В этот раз, например, я остановил бой Ганчука: он, в принципе, готов был продолжать биться, но там уже была пройдена грань, когда ему действительно наносился серьезный ущерб. Было очень много крови, а это был только второй раунд из трех. Он дал очень конкурентный бой, люди его заметили, и такие проигрыши — сродни победе, но нужно знать, когда остановиться, — отметил рефери турнира. — Что касается остальных боев турнира, то я могу быть необъективен в оценке некоторых участников сейчас, но в целом, мне запомнились действия тех, чьи способности я уже видел и знаю. Кто-то недоработал из них в этом плане, кто-то наоборот вырос и показал лучший результат. Например, Алексей Шахов, на мой взгляд, мог бы больше показать в стойке, но что-то пошло не так: может быть психологически оказался не готов или причина в акклиматизации — мы точно не узнаем уже. Что касается тех, кто приятно удивил, то скажу честно, это Гриша Сиренко. Я думал, что бой будет более конкурентным со стороны поляка. Мы видели их разницу в весе, и я даже ожидал такого исхода боя, когда ближе к концу второго или третьего раунда, например, когда Гжегош устанет. Однако он почему-то не проявил себя, несмотря на свой рекорд. А Гриша, кстати, очень хорошо слушал свой угол, и когда ему кричали — “дергай, дергай”, он это и делал, а поляк на это очень хорошо велся. Циви хотел пойти в атаку, но Гриша его постоянно вынуждал идти как бы на задней ноге, останавливал. То есть эта яркая победа состоялась благодаря правильной тактике и отличной командной работе владивостокца и его секундантов".