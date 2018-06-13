Владивостокский боец Григорий Сиренко нокаутировал поляка в рамках MFP 221

13 июня, PrimaMedia. Поединки международного турнира по современному панкратиону MFP 221 "Дальневосточный рубеж" состоялись вечером 9 июня в приморской столице. Спустя пять долгих лет, наконец, соревнования вернулись на арену государственного цирка Владивостока. За противостоянием в восьмиугольнике спортсменов из пяти регионов ДФО, Украины, Армении и Польши наблюдали более 1,6 тысяч зрителей, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на организаторов. В главном бою приморский боец Григорий Сиренко отправил в нокаут поляка Циви Гжегоша.
В этот раз под эгидой Федерации современного панкратиона MFP прошли восемь профессиональных поединков, три из которых были международными. Первые два боя мероприятия завершились очень быстро. Не успели еще все зрители, опоздавшие в цирк из-за рабочего статуса прошедшей субботы, занять свои места, как был объявлен первый победитель турнира. Им стал воспитанник именитого приморского тренера Виталия Крата — Илья Цегельников, чемпион Владивостока по СБЕ ММА, победитель турнира CKF в Пекине. Бой-открытие в весе до 66 кг он провел против чемпиона Хабаровского края по К-1 Андрея Марченко. Прогнозы, что оба парня, будучи "ударниками", проведут встречу в стойке, не оправдались — на 1-й минуте и 3-й секунде первого раунда местный спортсмен одержал победу над соперником из Хабаровска удушающим приемом.
Илья Цегельников и Андрей Марченко. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
Следующий поединок в октагоне стал и вовсе самым коротким за вечер. В весе до 62 кг чемпион Якутии по вольной борьбе (МС России) Игнатий Андросов на 41-й секунде первого раунда одолел удушающим приемом дебютанта профессиональной арены, владивостокца Анвара Абуталимова, дважды побеждавшего на чемпионате приморской столицы по любительскому ММА.
Игнатий Андросов и Анвар Абуталимов. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
Третий бой в весовой категории до 84 кг свел в восьмиугольнике еще одного дебютанта среди профи из Владивостока Максима Шимченко с другим представителем Якутска — Алексеем Шаховым. Оба бойца в разные года становились чемпионами Дальнего Востока по СБЕ ММА, и имели, по мнению организаторов, одинаковые шансы на успех. Однако Алексей Шахов, в свое время "катком" прошедшийся по соперникам на окружном любительском отборе, в этот раз по каким-то причинам не проявил в полной мере свои навыки. Шимченко же, владеющий инициативой по ходу практически всего боя, несмотря на отлично выстроенную оборону со стороны соперника в партере, был объявлен победителем единогласным решением судей по итогам двух раундов.
Максим Шимченко и Алексей Шахов. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
"Перед этим боем я, естественно, больше волновался, чем перед выступлениями среди любителей. Атмосфера в октагоне заряжает, внутри него вся нервозность пропадает, и поддержка зрителей очень мотивирует. Сейчас, после боя, уже можно расслабиться и отдохнуть. В ближайших планах пока летние сборы, — поделился победитель третьего боя турнира Максим Шимченко (Владивосток, СК "Берсерк". Тренер — Федор Анохов). — В целом по бою могу сказать так: я даже не ожидал, что с рук получится так хорошо попадать. Есть, конечно, моменты, над которыми надо работать и которые надо исправить, но мне все очень понравилось, буду продолжать и дальше выступать среди профессионалов, надо только дождаться предложений".
Участниками следующего поединка в весе до 80 кг стали очередные дебютанты Алексей Воткин из Находки (финалист ДФО по рукопашному бою, призер Приморского края по СБЕ ММА) и хабаровчанин Иван Грачев (чемпион Дальнего Востока по рукопашному бою). Стоит отметить, что Воткин вышел в этой встрече на замену, однако это не помешало ему не просто отлично эффектно проявить себя в стойке и в партере наравне с оппонентом, но и одержать яркую победу на 3-й минуте и 37-й секунде первого раунда техническим нокаутом (добивание в партере) под оглушительные овации и крики зрителей.
Алексей Воткин и Иван Грачев. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
Пятый, заключительный двухраундовый бой MFP 221 в категории до 77 кг провели мастер спорта по тайскому боксу Адхамжон Эрдонов из Владивостока, впервые участвовавший в рейтинговом поединке в октагоне, и представитель Южно-Сахалинска Николай Чирков – чемпион Сахалинской области по АРБ, базовый каратист и военный, по словам организаторов, отличающийся целеустремленностью и бескомпромиссностью. Опыт последнего в этой встрече и сыграл ключевую роль: после плотной борьбы в клинче и полного преимущества островитянина в партере, поединок был остановлен уже на 1-й минуте и 1-й секунде первого раунда — Чирков одержал победу удушающим приемом.
Адхамжон Эрдонов и Николай Чирков. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
В первом трехраундовом и международном поединке Россию в категории до 57 кг представлял чемпион Дальнего Востока по любительскому ММА Дмитрий Ганчук из Южно-Сахалинска. Его соперником в октагоне стал КМС по вольной борьбе, боевому самбо и ММА из Армении Валодя Айвазян. Противостояние этих спортсменов оказалось очень зрелищным и эмоциональным: бой был наполнен эффектными приемами как в стойке, так и на настиле восьмиугольника. Бойцы порадовали публику красивыми атаками, отлично выстроенной обороной, впечатляющими тейкдаунами и настоящей "рубкой". Исход встречи решился на 4-й минуте и 29-й секунде второго раунда: Валодя Айвазян под громкие аплодисменты выиграл бой техническим нокаутом (добивание в партере). После победы он обратился к зрителям, посвятив победу своей семье и родным, а также искренне поблагодарил Дмитрия, которому понадобилась помощь медиков, за такой качественный поединок, что публика крайне тепло поддержала.
Дмитрий Ганчук и Валодя Айвазян. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
В со-главном бою события в весе до 61 кг перед трибунами предстали семикратный чемпион России и мастер спорта международного класса по боксу Илья Максимов из Комсомольска-на-Амуре, и чемпион Украины среди профессионалов по ММА и фри-файту Александр Лунга (Харьков). Спортсмены провели первую пятиминутку преимущественно в стойке, при коротких сокращениях дистанции и обменах ударами, заметно осторожничая. Во втором отрезке поединок все же переместился в партер, Максимов и Лунга продышались и стали активней, то и дело перенимая друг у друга инициативу. Однако уже в третьем раунде стало понятно, что россиянин чуть в лучшей форме в плане функциональной подготовки. Возможно, на результате опытнейшего украинского спортсмена сказалась акклиматизация, но так или иначе, судьи по итогам трех полных раундов единогласно отдали победу Илье Максимову.
Илья Максимов и Александр Лунга. Фото: Федерация современного панкратиона MFP
Основными действующими лицами главного поединка вечера в категории до 84 кг стали призер Дальнего Востока по СБЕ ММА Григорий Сиренко из Владивостока и серебряный призер чемпионата Польши по дзюдо и джиу-джитсу Циви Гжегош. Напомним, Сиренко заменил в этом бою травмировавшегося в процессе подготовки чемпиона мира и Кубка Азии по кудо Евгения Шаломаева, который, к слову, присутствовал на турнире, немного оправившись после первой операции на колене. Публика очень громко приветствовала Евгения, и отзывчиво отнеслась к его просьбе поддерживать участников боев, прозвучавшей перед стартом события.
Григорий Сиренко выходил в восьмиугольник под оглушительные овации в сопровождении почти десятка человек — команды, которая помогала ему готовиться к этому бою. Дальневосточник был эмоционально заряжен, и всем видом показывал, что не испытывает никакого страха перед более опытным и антропометрически крупным соперником. Этот настрой сказался и на исходе встречи: Гжегош растерялся от напористости россиянина, что позволило Григорию нокаутировать его уже на 1-й минуте и 19-й секунде первого раунда.
"Впечатления после боя смешанные, потому что я не ожидал, что все закончится так быстро. Планировал провести все три раунда, готов был биться по полной формуле, в прямом смысле — до крови. Свои шансы против соперника я оценивал высоко: во-первых, рекорд позволял ему чувствовать себя слишком уверенно, а во-вторых его массивность могла сыграть против него. Но я думал, что разбито лицо будет и у него, и у меня, и выиграет тот, у кого сильнее воля к победе. Мне кажется, он меня просто недооценил, и это стало его основной ошибкой. Может быть, мне и не хватало уверенности по сравнению с ним в какой-то момент, но когда я вышел в “клетку”, все встало на свои места: пропал мандраж, и я понял, что ни за что не отступлю, — рассказал победитель главного поединка MFP 221 Григорий Сиренко. — В этой ситуации могу сказать только то, что я невероятно сильно хотел выиграть. У меня была только эта цель и других вариантов у нашей команды просто не было. Ребята меня настроили именно так. В принципе, мой результат в этом поединке — это их настрой, их работа, вложенные ими знания и ресурсы. Искреннее спасибо Петру Желдаку, Диме Романому, Ованесу Шагояну, Андрею Дубкову, ребятам из клуба Black Belt за предоставление восьмиугольника для подготовки и всем-всем, кто был рядом со мной, а в особенности Никите Злобину. Именно благодаря всем им я смог хорошо подготовиться. Сейчас я просто рад и горд, что мы вместе достигли этого результата и готов показать еще большее — то, что не смог проявить два года назад, выступая во Владивостоке. Остается только расти и достигать новых высот. В планах у меня отдых и восстановление, и скорое возвращение к тренировкам. Если честно, то уже в следующем году у меня есть желание биться за чемпионский титул MFP, и надеюсь, у меня все получится".
Напомним, ведущим 221-го турнира Дальневосточной федерации современного панкратиона стал именитый московский ведущий и рэп-исполнитель Александр Белый, а почетным гостем – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов, выступавший под эгидой промоушенов Pride, К-1 HERO’s, Dream, Strikeforce и M-1 Global. Кроме того, на событии с вокальными номерами выступали владивостокская исполнительница Люся Алексеенко (ЛюSea), ростовский шансонье Гера Грач и певица Анна Белая (Москва).
Человек, за действиями которого зрители по ходу турнира следили не менее пристально, чем за бойцами — президент федерации современного панкратиона Спасска-Дальнего, рефери в октагоне Антон Матвиенко. По окончании боев он также озвучил свои впечатления от поединков и дал оценку главному противостоянию вечера:
"Конечно, я стараюсь подмечать для себя нюансы боев не только как рефери, но и как тренер. Обычно угадать исход боя невозможно, только если уровень бойцов уж совершенно разный. Как рефери же моя основная задача — следить за безопасностью спортсменов. В этот раз, например, я остановил бой Ганчука: он, в принципе, готов был продолжать биться, но там уже была пройдена грань, когда ему действительно наносился серьезный ущерб. Было очень много крови, а это был только второй раунд из трех. Он дал очень конкурентный бой, люди его заметили, и такие проигрыши — сродни победе, но нужно знать, когда остановиться, — отметил рефери турнира. — Что касается остальных боев турнира, то я могу быть необъективен в оценке некоторых участников сейчас, но в целом, мне запомнились действия тех, чьи способности я уже видел и знаю. Кто-то недоработал из них в этом плане, кто-то наоборот вырос и показал лучший результат. Например, Алексей Шахов, на мой взгляд, мог бы больше показать в стойке, но что-то пошло не так: может быть психологически оказался не готов или причина в акклиматизации — мы точно не узнаем уже. Что касается тех, кто приятно удивил, то скажу честно, это Гриша Сиренко. Я думал, что бой будет более конкурентным со стороны поляка. Мы видели их разницу в весе, и я даже ожидал такого исхода боя, когда ближе к концу второго или третьего раунда, например, когда Гжегош устанет. Однако он почему-то не проявил себя, несмотря на свой рекорд. А Гриша, кстати, очень хорошо слушал свой угол, и когда ему кричали — “дергай, дергай”, он это и делал, а поляк на это очень хорошо велся. Циви хотел пойти в атаку, но Гриша его постоянно вынуждал идти как бы на задней ноге, останавливал. То есть эта яркая победа состоялась благодаря правильной тактике и отличной командной работе владивостокца и его секундантов".