Почувствуй гостеприимство в провинции Кёнги-до

Кёнги-до "обнимает" Сеул со всех сторон. Фото: предоставлено компанией "Билетур"

Фантастические парки развлечений и аквапарки, удивительная природа, экзотические блюда национальной кухни

13 июня, PrimaMedia. Корея – гостеприимная страна, где древние традиции гармонично вплетены в поток современной, динамичной жизни. Фантастические парки развлечений и аквапарки, удивительная природа, экзотические блюда национальной кухни и прекрасные условия для шопинга – всё это о провинции Кёнги, которая расположена на северо-западе страны и "обнимает" Сеул со всех сторон.

Самые яркие впечатления приносят детям и взрослым парки развлечений. "Эверлэнд" (Everland) — самый большой развлекательный комплекс в стране, а по посещаемости входит в топ-15 парков развлечений в мире. В этом парке находятся самые длинные американские горки в Южной Корее (протяженность пути — 1,7 км), а также зоопарк, колесо обозрения, водные карусели, гигантские качели и гоночная трасса.

Американские горки T Express. Фото: предоставлено компанией "Билетур" «Эверлэнд» - самый большой развлекательный комплекс в стране. Фото: предоставлено компанией "Билетур" «Эверлэнд» - самый большой развлекательный комплекс в стране. Фото: предоставлено компанией "Билетур" «Эверлэнд» - самый большой развлекательный комплекс в стране. Фото: предоставлено компанией "Билетур" «Эверлэнд» - самый большой развлекательный комплекс в стране. Фото: предоставлено компанией "Билетур" 1 / 5

"КарибианБэй" (CaribbeanBay) – первый корейский аквапарк, оформлен в стиле тропических островов Карибского моря: каменные здания, экзотические растения и обломки пиратских кораблей, словно сохранившиеся после крушения. Один из самых популярных аттракционов: бассейн с волнами высотой до 3 метров и имитацией мелкой зыби, так что вы почувствуете себя действительно плывущими на настоящих волнах. Также здесь есть плавательный бассейн с 500-метровыми дорожками, мини-бассейны и горки для самых маленьких, зона с лежаками и морским песком, серфинг, водопад и захватывающие аттракционы. Как показывает практика, побывать на всех аттракционах за один день мало кому удаётся, но может быть, это будете именно вы? Во внутренней части находятся рестораны, кафе, магазины, сауны, бассейны, медицинский центр и даже лоджии для отдыха.

Первый корейский аквапарк CaribbeanBay. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Первый корейский аквапарк CaribbeanBay. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Первый корейский аквапарк CaribbeanBay. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Первый корейский аквапарк CaribbeanBay. Фото: предоставлено компанией "Билетур" Первый корейский аквапарк CaribbeanBay. Фото: предоставлено компанией "Билетур" 1 / 5

Кстати, в обоих парках туристам делают скидки на билеты, так что при покупке не забудьте предъявить иностранный паспорт. Купоны с официального сайта принесут дополнительную скидку.

Любители истории и культуры могут посетить Сувонскую крепость (Хвасон, XVIII век), в которой сочетаются приёмы западной и восточной архитектуры, музей искусств HoamArt и его огромный парк в классическом корейском стиле, фольклорную деревню FolkVillage, где в экспозиции до сих пор поддерживается исторический вид зданий, а рядом проводятся различные показательные церемонии. И, конечно же, это не всё: провинция Кёнги приготовила для вас ещё немало приятных сюрпризов!

Сувонская крепость (Хвасон, XVIII век). Фото: предоставлено компанией "Билетур" Сувонская крепость (Хвасон, XVIII век). Фото: предоставлено компанией "Билетур" Сувонская крепость (Хвасон, XVIII век). Фото: предоставлено компанией "Билетур" 1 / 3

Всероссийская сеть "Билетур" при поддержке Национальной организации туризма Кореи и администрации Кёнги-до предлагает вам провести хотя бы неделю в этой замечательной корейской провинции. Летом 2018г стоимость 8-дневного тура с проживанием в 3-звездочном отеле с завтраками и насыщенной экскурсионной программой – от 44,6 тысячи рублей (стоимость указана на одного человека при двухместном размещении). Любой тур можно оформить в рассрочку на срок до полугода и вносить оплату частями.

Узнать подробности и оставить заявку можно в офисах Всероссийской сети "Билетур" и по телефону во Владивостоке: (423) 240-77-00 либо по круглосуточному всероссийскому номеру: 8-800-200-66-66 (звонок бесплатный).

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