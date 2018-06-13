11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

Презентация "Крыльев Востока". Фото: администрация Приморского края

Как добираться на первый праздник выпускников из отдаленных районов, обсудили под руководством главы региона

13 июня, PrimaMedia. В празднике выпускников "Крылья Востока", который пройдет 30 июня во Владивостоке, примут участие молодые люди из всех муниципальных образований края. Более 11 тысяч пригласительных билетов подготовили для школьников и их родителей со всего края и в ближайшее время направят в муниципалитеты. Как приглашенные будут добираться во Владивосток, а потом возвращаться домой – эти вопросы обсудили на организационном совещании под руководством врио губернатора, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации региона.

Билеты дают право на проход в отдельную зону для выпускников.

"Каждый выпускник сможет получить еще два пригласительных для своих родителей", – сообщил директор Центр содействия развитию молодежи Приморского края Сергей Матлин.

Приехать на праздник можно будет с родителями самостоятельно, специальными муниципальными автобусами или электричками, которые отправятся во Владивосток из Лучегорска и Находки. В связи с этим на станциях и в электропоездах усилят меры безопасности.

"На группу из 20 детей должен быть один ответственный педагог", – отметила руководитель департамента образования и науки Приморья Татьяна Хмель.

Глава Артемовского городского округа Александр Авдеев попросил предусмотреть в маршруте следования электричек остановку в Артеме.

"На праздник планируют выехать 130 человек из нашего города", – сообщил он.

Глава Приморья дал соответствующее поручение, а также предложил сделать перехватывающую стоянку в пригороде Владивостока, чтобы не создавать пробок в городе.

"На праздник приедут дети со всего края, многие с родителями на автомобилях. Поэтому нужно предусмотреть перехватывающую стоянку на “Фетисов Арене”, куда каждые 15 минут будут ходить специальные автобусы", – обозначил глава региона.

Андрей Тарасенко также подчеркнул, что в электричках дети должны быть обеспечены питанием и водой.

"Многие дети вернутся в свои населенные пункты после полуночи, поэтому необходимо организовать проезд общественного транспорта в ночное время, дежурство скорой помощи на станциях", – заявил глава Приморья.

Напомним, праздник для выпускников края и их родителей "Крылья Востока" пройдет в Приморье впервые. Масштабное мероприятие стартует в субботу, 30 июня, в 19.00 на набережной Цесаревича. С 19.00 до 22.00 для выпускников подготовлена насыщенная концертная программа. Далее запланировано уникальное световое шоу в акватории с участием парусников "Надежда" и "Паллада", Золотого моста, плавучего дока и водных кранов. Такого технологически сложного мероприятия еще не было на Дальнем Востоке. Завершится праздник в 22.30 праздничным салютом.

Планируется, что "Крылья Востока" станет ежегодным мероприятием.