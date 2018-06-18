Компания "Ростелеком" заглянула в будущее с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia

Сотрудники компании обсудили с автором острые проблемы современной цифровизации

18 июня, PrimaMedia. "Ростелеком" устроил для своих сотрудников и клиентов встречу с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко во Владивостоке. На мероприятие были приглашены поклонники творчества автора, представители СМИ и участники внутрикорпоративного проекта "Книга месяца", в рамках которого сотрудники обмениваются мнением о прочитанных книгах и советуют друг другу литературу для профессионального и личностного роста. Участники встречи обсудили с писателем такие важные вопросы, как кибербезопасность, этические стороны распространения сети Интернет, влияние виртуального пространства на общение людей в реальном, опасность создания искусственного интеллекта, а также попытались заглянуть в будущее, сообщает ИА PrimaMedia.

— Сегодня много делается для развития цифровых технологий по всей стране и, в частности, на Дальнем Востоке. Было бы интересно, как с этой точки зрения вам видится будущее?

— Писатели-фантасты нечасто угадывают — мы много фантазируем. Никто из писателей-фантастов не смог угадать сотовую связь. До того, как она реально появилась, были в лучшем случае браслеты-коммуникаторы, где появлялись какие-то слова, надписи. Но что такое мобильный телефон и как он работает, никто понять не мог. И то, как будут развиваться компьютерные технологии, тоже совершенно не угадывалось.

Если вспомнить фантастику 40-50 лет назад, то мы обнаружим там огромные компьютеры, мы обнаружим там массу технически удивительных вещей, которых нет сейчас. Но то, что человек будет носить в кармане полноценный компьютер, по которому можно будет связаться с кем угодно, запустить достаточно мощные программы, никто не угадал. Развитие науки и технологий пошло немного другим путем. Фантасты наивно ожидали, что все будет сосредоточено на покорении космоса, на развитии способностей человека.

Очень многое ушло в связь. В электронные технологии ушла и возможность общения. Оказалось, что человеческая страсть общаться, разговаривать, сплетничать, сильнее многих других страстей, включая любопытство, научное любопытство. Даже стремление к комфорту и безопасности, поэтому угадывать, что будет дальше, очень сложно. Есть банальные вещи, которые можно себе представить, но рядовой человек вряд ли заметит какое-то резкое повышение скорости связи. Будет скачиваться фильм не за полчаса, а за три минуты. По большому счету, это для человека безразлично. Будет не просто возможность видеочата и видеоразговора, а будет, как в "Звездных войнах", появляться голограмма, и Красная принцесса будет звать о помощи. Но это тоже детали. Ничего принципиального не меняет. Каким должен быть следующий шаг, следующий рывок, который может все резко изменить? Какие-то новые интерфейсы. Возможно, это что-то связанное с мозгом, о чем фантасты как раз часто говорили, нейротехнологии.

Наверняка произойдет всеобщее покрытие территории Земли интернетом. Над этим многие работают. Это вопрос более-менее ближнего будущего.

"Ростелеком" устроил для своих сотрудников и клиентов встречу с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia "Ростелеком" устроил для своих сотрудников и клиентов встречу с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia "Ростелеком" устроил для своих сотрудников и клиентов встречу с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia "Ростелеком" устроил для своих сотрудников и клиентов встречу с писателем–фантастом Сергеем Лукьяненко. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 4

— Как, на ваш взгляд, развитие технологий повлияло на общение между людьми: в худшую или в лучшую сторону?

— Двояко. Практически любая вещь имеет и положительный и отрицательный аспект. Во-первых, возникла возможность свободного общения на любом расстоянии, ей пользуются все. Мои пожилые родители в 80 лет общаются с друзьями, знакомыми из других концов страны, из других стран, то, что в реальной жизни было бы крайне тяжело. Это плюс.

С другой стороны, есть масса людей, которые не очень контактны в обычной жизни. У них определенные проблемы с коммуникацией, а в сети они совершенно преображаются. Им эта обезличенность дает свободу, возможность нормально общаться. И потом перейти к реальному общению. Но есть и обратный эффект – когда человек сводит все общение именно к виртуальному: начинает бояться реальных встреч, реального общения. И это тот случай, когда сеть начинает человека провоцировать на деструктивное поведение.

— Как относитесь к увлечению молодежи социальными сетями?

— Это, конечно, определенная зараза – социальные сети. Я и сам ими увлекаюсь. С одной стороны, это здорово — возможность общаться с друзьями на большом расстоянии, коммуницировать, но соцсети потребляют огромное количество времени. Они во многом провоцируют резкость и деструктивное поведение. В сети человек высказывается всегда гораздо резче, нежели в реальной жизни, я это по себе знаю. Сеть дает какой-то другой стандарт общения, обезличенность. С другой стороны, молодежь к этому вроде как более адаптирована. Это, скорее, касается людей моего поколения и 30-летних. А вот совсем молодежь, 15-25 лет, гораздо спокойнее к этому относится. Она уже выросла в мире, где соцсети были и спокойно это воспринимает.

Моему старшему сыну 14. Он перестал играть в компьютерные игры. Я его спрашиваю: "Не хочешь полчаса поиграть?", он говорит: "Нет, пап. Это неразумно тратить время. Я подумал, что это бессмысленно". Есть чатик, где он с одноклассниками общается, но в совершенно умеренном виде — пять минут в день. Я понимаю, что так не у всей молодежи, но я часто встречаю разумное отношение. Если такое отношение будет превалировать, если соцсети не будут человека поглощать с головой, то хорошо.

— Вы сказали, что технологии – это изменения, которые видны. Как думаете, в будущем возникнет конфликт между искусственным и естественным интеллектом?

— Я довольно оптимистично к этому отношусь. Думаю, вряд ли. Нам, по большому счету, конкурировать не в чем. Если будет создан полноценный искусственный интеллект, а не имитация, чем сейчас занимаются, то есть в той или иной степени удачности. Если он будет создан, то, скорее всего, он будет мыслить гораздо быстрее нас и будет гораздо более оторван от нашего мира. Ему будет ни к чему захватывать землю, потому что он на земле не живет, а живет в сети, в электронном мире. Его интересовать будут совершенно другие проблемы — зачем сражаться с людьми, если можно спокойно с ними сосуществовать? Даже торговать, выполнять какие-то расчеты, получая взамен электроэнергию, расширение памяти и прочее. Этот вариант вполне возможен. То есть, создан суперкомпьютер, который обретает разум: "Хорошо, я готов за вас считать дальше, но вы меня за это аппгрейдите, проводите регулярно техосмотр, поменяйте кулер". Картина, как в "Терминаторе", когда возник электронный разум и роботы сразу побежали мочить человечество, ну, во-первых, нужно достаточное количество этих роботов. Все-таки люди тоже осторожны. Каждого ценного робота всегда можно кувалдой по какому-нибудь месту разрушить.

Раздача автографов. Фото: ИА PrimaMedia Раздача автографов. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

После беседы к Сергею выстроилась очередь из читателей. Поклонники брали автографы и фотографировались с автором-фантастом.