Замминкомсвязи РФ: СМИ — это бизнес, а господдержка СМИ — вовсе не «спасение утопающего»

Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов на Дальневосточном МедиаСаммите

13 июня, PrimaMedia. СМИ — это, прежде всего, бизнес, а господдержка СМИ — вовсе не "спасение утопающего", считает заместитель министра цифрового развития связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин. Эксперт Дальневосточного МедиаСаммита-2018 рассказал о мерах государственной поддержки СМИ, о том, как получить грант и о тех изданиях, которые существуют исключительно на бюджетные средства, сообщает ИА PrimaMedia.

"Любые меры господдержки будут неэффективными, если СМИ неинтересно и неконкурентоспособно. В противном случае, поддерживая неэффективных участников рынка, мы придем к тому, что пострадает весь рынок", — начал семинар Алексей Волин.

Он отметил, что встреча проходит не в условиях аншлага, что отрадно — значит, СМИ не нуждается в господдержке, а, стало быть, этот бизнес крепко стоит на ногах.

Первой мерой господдержки замминкомсвязи РФ назвал гранты, когда деньги получает то или те СМИ, которые прошли конкурсный отбор. При распределении средств по этой линии упор делается на социально направленные темы и иногда на патриотические проекты. Алексей Волин озвучил мнение министерства — патриотические проекты попадают под условия грантов не часто, поскольку за патриотизм не надо платить. Он привел пример из кинематографа, который с легкостью накладывается на призму СМИ, — ни один фильм, в котором озвучиваются противогосударственные идеи, ни разу в истории не стал кассовым.

Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

"Господдержка — это помощь СМИ, создание комфортных условий работы, средства на его развитие, а не средства к его существованию. Исключением являются издания для слепых — это совершенно некоммерческая история. Такие СМИ выпускаются исключительно на бюджетные средства.

Еще одна зона ответственности государства — субтитрирование. Сейчас на изготовлении находится 14 тысяч часов скрытого субтитрирования, то есть такого, когда зритель сам выбирает, смотреть передачу или фильм с субтитрами или без. Уже с 2020 года все ТВ-каналы будут обязаны по часу в день показывать передачи с субтитрами. Мы понимаем, что для регионов это может оказаться неподъемно дорого, поэтому к этому времени силами федеральных каналов будет создана библиотека контента с субтитрами, с помощью которой регионы закроют часть этих расходов", — рассказал Алексей Волин.

Интересной мерой господдержки для присутствующих на семинаре стала и система льготной подписки через "Почту России", поскольку большинство уже успели испытать ее в деле.

"Уверен, что все присутствующие знакомы и с региональными контрактами на информационное сопровождение. Но надо понимать, что это деньги не на освещение деятельности администрации. Благо, большинство губернаторов осознают, что за такое преступно платить, ведь администрации сами по себе являются отличными ньюсмейкерами. В противном случае возникает вопрос, зачем держать целый штат пресс-службы. Одновременно с этим, есть ряд социально-значимых тем, которые надо освещать. Как раз эти темы и должны попадать под условия таких контрактов", — акцентировал внимание спикер.

Замминкомсвязи РФ Алексей Волин. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Алексей Волин рассказал о мерах государственной поддержки работы журналистов. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Важным пластом работы государства является просветительская и образовательная работа журналистов. Сегодня, по мнению Алексея Константиновича, необходимо комплексное понимание работы медийщика: надо и интересно рассказать историю, и обладать техническими знаниями: уметь делать фото и видео, верстать, а иногда и программировать. При этом ни один вуз не может подготовить 100% годного к работе в редакции журналиста хотя бы потому, что в каждой редакции разные требования к этой самой работе.

"Тут речь идет и о таких форумах как МедиаСаммит, где у журналистов есть возможность получить опыт у лучших по профессии, и о курсах "Бастион", во время которых журналистов готовят к работе в чрезвычайных ситуациях. Кстати, проект Роспечати "Бастион" стал очень востребованным как в России, так и за рубежом. Наши заграничные коллеги часто просят нас о возможности принять участие в уникальных курсах", — прокомментировал заместитель министра.

Алексей Волин добавил, что помощь государства часто выражается не столько в денежном эквиваленте, сколько в принятии важных решений. Например, в выходе СМИ на внешние рынки или в борьбе за расширение рекламных возможностей СМИ и увеличение рекламных площадей.