Монолитный каркас первого жилого дома возвели в ЖК «Маринист» во Владивостоке

Монолитный каркас 1 жилого дома возвели в ЖК "Маринист" во Владивостоке. Фото: предоставлено компанией "Ареал-Недвижимость"

Одна из четырех строящихся башен возвышается на 11 этажей (ВИДЕО)

13 июня, PrimaMedia. Завершено возведение монолитного каркаса 1-го корпуса жилого комплекса бизнес-класса "Маринист" во Владивостоке. Первая из четырех строящихся башен возвышается на 11 этажей, сообщает ИА PrimaMedia.

Компания "Ареал-Недвижимость", застройщик ЖК "Маринист", приступила к реализации проекта в феврале 2017 года, начав со сноса старых построек и расчистки площадки для строительства. В настоящий момент строителями выполнен 71% от общего объема монолитных работ.

Другие корпуса "Мариниста" также продолжают набирать высоту. Во 2 корпусе ведутся работы на уровне последнего 15 этажа. 3 корпус вырос до 11 этажа, а 4 корпус – до 6 этажа. Продолжается установка панорамного остекления, монтаж внутренних инженерных систем – отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, а также систем электроснабжения.

"Высокая скорость строительства достигается благодаря эффективному применению современных технологий, – говорит генеральный директор ООО "Ареал-Недвижимость" Александр Шмидт. – В июне планируется завершить монолитный каркас и во 2 корпусе. Отмечу, что монолитное строительство дает возможность нашим покупателям реализовать абсолютно любую планировку и даже объединять квартиры на этаже".

Напомним, что сдача ЖК "Маринист" планируется в 3 квартале 2019 года. Всего в нем будет расположено 166 квартир площадью от 55 до 166 кв. метров.



Строительство жилого комплекса бизнес-класса "Маринист". Фото: предоставлено компанией "Ареал-Недвижимость"

Особенностью комплекса является зелёный двор без машин. Это позволит освободить место для прогулок, сделать двор безопасным, красивым и уютным. Для детей предусмотрены специальные игровые площадки, для взрослых – спортивные. В подземном этаже будут расположены парковка на 182 машины и кладовые для жильцов.

Рядом с комплексом в шаговой доступности находятся набережная Спортивной гавани, лучшие рестораны города, фитнес-клуб сети мирового уровня World Class и многое другое. Живя в центре, можно почувствовать себя частью городской жизни, оставаясь при этом на обособленной территории.