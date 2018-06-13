Спорт. 12:15
Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН

Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье

В течение двух недель более 500 боксеров, кикбоксеров, грепплеров и картистов со всего Приморского края боролись за заветный трофей

13 июня, PrimaMedia. Торжественное закрытие Приморской спартакиады по боевым видам искусств на кубок ВВН прошло 10 июня в стенах СК "Арена спорта" во Владивостоке. В течение двух недель более 500 боксеров, кикбоксеров, грепплеров и картистов со всего Приморского края боролись за заветный трофей, сообщает ИА PrimaMedia.

В финале встретились сильнейшие спортсмены, показав зрителям красивые, зрелищные бои.

1 / 4

Кубок ВВН по боксу завоевал Степан Кузьмин, клуб "Патриот";

Кубок ВВН по кикбоксингу — Никита Ивашкин, клуб Yanchev’s team Vladivostok;

Кубок ВВН по каратэномичи — Тигран Акобян, школа 74;

Кубок ВВН по грепплингу Шуджо Раджабов, клуб Wildcard.

1 / 5

На торжественном награждении Владимир Николаев поздравил победителей и всех участников спартакиады.

Владимир Николаев поздравил победителей и всех участников спартакиады

Владимир Николаев поздравил победителей и всех участников спартакиады. Фото: предоставлено Фондом ВВН

"Это уже четвертая масштабная спартакиада в стенах обновленной "Арены спорта" и первая — по боевым видам искусств. Очень приятно, что количество участников увеличивается, и спортсмены показывают нам красивый, зрелищный спорт. Конечно, мы продолжаем все наши программы поддержки спорта, молодежи и уже готовим следующую спартакиаду. Я хочу поблагодарить каждого участника, судей и, конечно, тренеров за то, что вкладывают силы в развитие спорта в Приморье!" — поделился Владимир Николаев.

Особым гостем торжественного закрытия стал известный ведущий боев, хип-хоп исполнитель Александр Белый. Он отметил, что подобные мероприятия — уникальны для России, и Приморская спартакиада должна стать примером для других регионов.

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Первое золото для РФ: спортсмен из Владивостока стал чемпионом мира по спидвею среди пар

11 июня, 10:25

"Луч" в РФПЛ, "Спартак-Приморье" в лиге ВТБ: спортклубы Приморья готовятся к новому сезону

09 июня, 13:35

Многофункциональную спортплощадку открыли в Зарубино

05 июня, 12:30

Жан Кузнецов покидает пост главы департамента спорта Приморья

01 июня, 15:00

«Билайн» превращает шаги в гигабайты мобильного интернета

01 июня, 08:50

Картина дня

11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

10:10

Ни Дня России без задержаний

11 июня, 15:30

Депутаты ДФО и Забайкалья просят Володина уточнить, сколько кошек можно держать дома

11 июня, 14:30

Символом фестиваля ЛиТР-2019 во Владивостоке станет литровая бутылка тихоокеанской воды

10 июня, 16:50

Рождение тройни у 51-летней мамы из Владивостока вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

10 июня, 10:45

Первая приморская клубника появилась на ярмарке во Владивостоке
Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia