Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН

В течение двух недель более 500 боксеров, кикбоксеров, грепплеров и картистов со всего Приморского края боролись за заветный трофей

13 июня, PrimaMedia. Торжественное закрытие Приморской спартакиады по боевым видам искусств на кубок ВВН прошло 10 июня в стенах СК "Арена спорта" во Владивостоке. В течение двух недель более 500 боксеров, кикбоксеров, грепплеров и картистов со всего Приморского края боролись за заветный трофей, сообщает ИА PrimaMedia.

В финале встретились сильнейшие спортсмены, показав зрителям красивые, зрелищные бои.

Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 4

Кубок ВВН по боксу завоевал Степан Кузьмин, клуб "Патриот";

Кубок ВВН по кикбоксингу — Никита Ивашкин, клуб Yanchev’s team Vladivostok;

Кубок ВВН по каратэномичи — Тигран Акобян, школа 74;

Кубок ВВН по грепплингу Шуджо Раджабов, клуб Wildcard.

Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье. Фото: предоставлено Фондом ВВН Награждение победителей. Фото: предоставлено Фондом ВВН Почетные гости спартакиады. Фото: предоставлено Фондом ВВН Награждение спортсменов. Фото: предоставлено Фондом ВВН 1 / 5

На торжественном награждении Владимир Николаев поздравил победителей и всех участников спартакиады.



Владимир Николаев поздравил победителей и всех участников спартакиады. Фото: предоставлено Фондом ВВН

"Это уже четвертая масштабная спартакиада в стенах обновленной "Арены спорта" и первая — по боевым видам искусств. Очень приятно, что количество участников увеличивается, и спортсмены показывают нам красивый, зрелищный спорт. Конечно, мы продолжаем все наши программы поддержки спорта, молодежи и уже готовим следующую спартакиаду. Я хочу поблагодарить каждого участника, судей и, конечно, тренеров за то, что вкладывают силы в развитие спорта в Приморье!" — поделился Владимир Николаев.

Особым гостем торжественного закрытия стал известный ведущий боев, хип-хоп исполнитель Александр Белый. Он отметил, что подобные мероприятия — уникальны для России, и Приморская спартакиада должна стать примером для других регионов.