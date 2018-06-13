Зинаида Ким после приговора. Фото: ИА PrimaMedia

Экс-депутат Думы Владивостока подала жалобу на приговор по делу о фальсификации на выборах

Ранее суд признал Зинаиду Ким и экс-председателя УИК Елену Футину виновными и назначил условное наказание

13 июня, PrimaMedia. Приговоренная к условному сроку за фальсификации на выборах экс-депутат Думы Владивостока Зинаида Ким подала жалобу на приговор в апелляцию. Приморский краевой суд принял жалобу в производство и 6 июня передал дело судье. Первое заседание назначено на 2 июля на 14.00, сообщает ИА PrimaMedia.

Напомним, 23 апреля Ленинский суд Владивостока признал виновными и приговорил экс-депутата думы Владивостока Зинаиду Ким к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года, бывшего председателя участковой избирательной комиссии Елену Футину – к полутора годам условно. Они обвинялись в фальсификациях во время выборов в Госдуму РФ и Законодательное собрание Приморья в сентябре 2016 года. Суд сделал вывод, что Ким организовала фальсификацию и явку подставных лиц на участок №522 с чужими открепительными удостоверениями, а Футина внесла в список проголосовавших на ее участке избирателей недостоверные сведения.

Одним из ключевых доказательств стала видеозапись, сделанная журналистами в момент, когда Зинаида Ким предлагала им проголосовать по чужим открепительным удостоверениям за вознаграждение и рекомендовала обратиться к председателю УИК №522, которая "в курсе". Также на видео попала Елена Футина, которая, приняв от журналистов открепительное и паспорт на разные фамилии внесла ложные сведения в книгу избирателей. Как стало известно из приговора, Зинаида Ким в судебном процессе заявляла, что в автомобиле с журналистами она не призывала к нарушению закона, а только разъясняла процесс голосования. Однако по совокупности доказательств суд вынес обвинительный приговор. Уточнив, что доказанные действия Ким и Футиной имели общественную опасность и посягали на демократические принципы народовластия.

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