Размещение киосков и ларьков во Владивостоке станет платным

Торговля. Фото: Антон Балашов, ИА PrimaMedia

Пилотным проектом в реформе системы нестационарной торговли станет набережная Спортивной гавани

13 июня, PrimaMedia. Реформа системы нестационарной торговли проходит во Владивостоке. Администрации города предстоит "зачистить" общественные пространства от хаотичных и разномастных ларьков, портящих внешний облик приморской столицы. А в последующем размещение НТО в городе станет платным и на конкурсной основе, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

На сегодняшний день во Владивостоке насчитывается 1 366 нестационарных торговых объектов, сообщили представители управления экономики и предпринимательства города в ходе совещания. Такое количество неоправданно, учитывая, что задача системы НТО – обеспечить население необходимыми товарами в шаговой доступности, считают эксперты. Только в Ленинском районе города в схему НТО включены 218 объектов, притом что стационарные торговые точки здесь на каждом шагу, отметил начальник административно-территориального управления района Владимир Ковалевич.

"Существующая схема хаотична и не системна. Во многих местах происходит скопление точек с одним и тем же товаром. Например, в одном и том же месте, еще и рядом с супермаркетом, расположен десяток точек с квасом, мороженым и черешней. Зачем цивильное место превращать в рынок? Кроме того, многие нестационарные торговые объекты во Владивостоке портят облик города своим внешним видом, страшные ларьки на "курьих ножках" зачастую располагаются на гостевых маршрутах города. Многие из них не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям, а также мешают не только пешеходам, но зачастую и движению транспорта", — сообщил Владимир Ковалевич.

"В таком формате схема НТО существует в интересах лишь торгующих организаций. От такого "наследия" действительно надо избавляться, – добавили руководители АТУ города Владивостока. – Сооружения должны гармонично вписываться в уличный пейзаж города, а торговля в киосках – быть строго регламентированной".

При организации уличной торговли необходимо, в первую очередь, ориентироваться на интересы города и его жителей, подчеркнул глава Виталий Веркеенко. В интересах города – значит в цивилизованном формате и с обязательной уплатой налогов в городской бюджет.

"Сегодня нестационарные торговые объекты ничего не платят городу. Размещение в НТО станет платным и на конкурсной основе. Встретившись во время обхода с владельцами торговых точек, я обратил внимание на то, получают ли их работники "белую" зарплату, платится ли с них НДФЛ. На сегодняшний день такие отчисления составляют большую часть доходов городского бюджета. Я поддерживаю развитие предпринимательства, понимая, что это основа экономики города. Но предприниматели нам нужны, которые делают город лучше, благоустроеннее, жизнь – комфортнее и платят налоги в городской бюджет", – сказал Виталий Веркеенко.

Глава Владивостока подчеркнул, что необходимо упорядочить хаотичную уличную торговлю, пересмотреть схему размещения НТО, исключить из нее лишние объекты, мешающие горожанам и портящие облик Владивостока, для остальных – разработать прозрачный и эффективный порядок работы на конкурсной основе. Доходы от работы НТО должны идти напрямую в городской бюджет, акцентировал он. Также Виталий Веркеенко поручил разработать единые требования к внешнему виду нестационарных торговых точек.

Пилотным проектом в этой реформе станет набережная Спортивной гавани, где недавно из схемы НТО исключили большую часть торговых объектов. Напомним, договор с арендатором был расторгнут администрацией города в начале года в связи с невыполнением им условий договора, он задолжал городу 4,5 млн рублей, при этом собрав с субарендаторов авансовые платежи, не имея на то законных оснований. По мнению главы Владивостока, новый порядок работы в виде прямых договоров с управлением экономики администрации города станет в том числе механизмом защиты предпринимателей от подобных ситуаций.