Международная дискуссия. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia
ЛиТР–2018

Взаимовлияние культур России и Китая обсудили на фестивале ЛиТР-2018

Делегация литературных деятелей из КНР и российские писатели наметили вектор международных отношений

13 июня, PrimaMedia. Первый литературный фестиваль ЛиТР 2018, получивший статус международного, посетила делегация литературных деятелей из КНР. В рамках их визита прошло несколько круглых столов, где члены делегации вместе с главными гостями фестиваля — писателями Захаром Прилепиным, Андреем Аствасцатуровым и Вадимом Левенталем — обсудили взаимовлияние культур России и Китая и шаги для дальнейшего развития отношений, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметила профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, по многочисленным социологическим опросам 65 % населения Китая относятся к России с любовью.

— Население Китая стремится читать русскую литературу и узнавать русскую культуру не только на уровне русской кухни, но и на гораздо более глубинных основах. А мы, как переводчики, должны стать мостами для взаимопроникновения культур, — подчеркнула Ван Цзиньлин.

1 / 2

Профессор Хэйлунцзянского университета, филолог, Бай Вэньчан рассказал, что на предыдущей сессии услышал выражение "дальневосточный вектор российского развития" и оно ему очень понравилось.

— Раньше развитие этого региона связывали с морем, лесом, морепродуктами, то есть ресурсами, но пора думать в направлении, чтобы Дальневосточный регион ассоциировался с развитием культуры, духовности, гуманитарного знания, литературы. Потому что именно книги показывают все богатство человеческой жизни, заставляет нас смеяться и плакать, — отметил Бай Вэньчан.

Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения (представитель юридического лица), авторитетный специалист авторского права и русист Чжан Хунбо подчеркнул, что перевод китайской литературы на русский язык и русской литературы на китайский способствуют укреплению отношений России и Китая и взаимному постижению ментальностей народов. Благодаря совместной работе переводчиков и издателей российская аудитория хорошо знает романы "Сон в красном тереме" Сюэцинь Цао, "Устал рождаться и умирать" Мо Янь, "Путешествие на Запад" У Чэн-энь. В Китае читают роман Людмилы Улицкой "Медея и ее дети", а роман Захара Прилепина "Санькя" стал в Китае лучшей зарубежной книгой в 2006 году.

— Сегодня Россия и Китай находятся на этапе самого высокого развития отношений за всю историю существования обоих государств. Но дружба, как и любовь, — это такой ресурс, который нужно всегда поддерживать не только на уровне бизнеса и коммерции, или объединения усилий против общего геополитического противника, но и на социальном плане, — отметил доцент кафедры философии ДВФУ Дмитрий Конончук.

1 / 2

Дмитрий Конончук рассказал о результатах опроса, который прояснил, что представители современной китайской молодежи мыслят Россию в следующих образах:

  • Кремль и прочие памятники архитектуры,
  • зима – всегда холодно,
  • нефть и газ,
  • оружие и Россия как мировая оружейная держава,
  • балет и произведения литературы.

Из всего богатого наследия русской литературы в современном Китае лучше всего знают "Песню о Буревестнике" и романы "Как закалялась сталь", "А зори здесь тихие", "Молодая гвардия".

— Эти книги восполняют пробелы в китайской ментальности, связанные с подвигом и самопожертвованием, — заявил философ.

Заведующая кафедрой китаеведения Надежда Хузиятова рассказала про проблемные точки взаимодействия.

— Мы, на Дальнем Востоке, не можем издавать китайских авторов, минуя крупные издательства Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому у нас так мало выходит произведений современных китайских авторов, — подчеркнула Надежда Хузиятова.

В ходе обсуждения проблемы представители российской и китайской сторон сошлись во мнении, что Китай знает современную Россию гораздо лучше, чем Россия современный Китай, и российской стороне, а именно российскому Дальнему Востоку, следует совершать более активные действия в этом направлении.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

ЛиТР-2018: Андрей Рубанов развеял иллюзии начинающих авторов о писателях-толстосумах

14:55

Жители Владивостока выступили с книжными стендапами перед Лукьяненко и Прилепиным

09 июня, 19:20

Музей литературы русского Востока презентовали на фестивале «ЛиТР»

09 июня, 10:05

Сергей Шаргунов: Ненавижу, когда меня называют политиком

09 июня, 09:25

Сергей Лукьяненко на ЛиТР 2018: Возможно, я напишу седьмую книгу про Антона Городецкого

08 июня, 18:10

Картина дня

Размещение киосков и ларьков во Владивостоке станет платным

11:35

11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

10:10

Ни Дня России без задержаний

11 июня, 15:30

Депутаты ДФО и Забайкалья просят Володина уточнить, сколько кошек можно держать дома

10 июня, 16:50

Рождение тройни у 51-летней мамы из Владивостока вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

15:30

Как сэкономить: в Приморье рефинансировать ипотеку на строительство дома сложно, но можно
Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia