Взаимовлияние культур России и Китая обсудили на фестивале ЛиТР-2018

Международная дискуссия. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia

Делегация литературных деятелей из КНР и российские писатели наметили вектор международных отношений

13 июня, PrimaMedia. Первый литературный фестиваль ЛиТР 2018, получивший статус международного, посетила делегация литературных деятелей из КНР. В рамках их визита прошло несколько круглых столов, где члены делегации вместе с главными гостями фестиваля — писателями Захаром Прилепиным, Андреем Аствасцатуровым и Вадимом Левенталем — обсудили взаимовлияние культур России и Китая и шаги для дальнейшего развития отношений, сообщает ИА PrimaMedia.

Как отметила профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин, по многочисленным социологическим опросам 65 % населения Китая относятся к России с любовью.

— Население Китая стремится читать русскую литературу и узнавать русскую культуру не только на уровне русской кухни, но и на гораздо более глубинных основах. А мы, как переводчики, должны стать мостами для взаимопроникновения культур, — подчеркнула Ван Цзиньлин.

Международная секция на фестивале ЛиТР-2018. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Делегация литературных деятелей из КНР. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Профессор Хэйлунцзянского университета, филолог, Бай Вэньчан рассказал, что на предыдущей сессии услышал выражение "дальневосточный вектор российского развития" и оно ему очень понравилось.

— Раньше развитие этого региона связывали с морем, лесом, морепродуктами, то есть ресурсами, но пора думать в направлении, чтобы Дальневосточный регион ассоциировался с развитием культуры, духовности, гуманитарного знания, литературы. Потому что именно книги показывают все богатство человеческой жизни, заставляет нас смеяться и плакать, — отметил Бай Вэньчан.

Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения (представитель юридического лица), авторитетный специалист авторского права и русист Чжан Хунбо подчеркнул, что перевод китайской литературы на русский язык и русской литературы на китайский способствуют укреплению отношений России и Китая и взаимному постижению ментальностей народов. Благодаря совместной работе переводчиков и издателей российская аудитория хорошо знает романы "Сон в красном тереме" Сюэцинь Цао, "Устал рождаться и умирать" Мо Янь, "Путешествие на Запад" У Чэн-энь. В Китае читают роман Людмилы Улицкой "Медея и ее дети", а роман Захара Прилепина "Санькя" стал в Китае лучшей зарубежной книгой в 2006 году.

— Сегодня Россия и Китай находятся на этапе самого высокого развития отношений за всю историю существования обоих государств. Но дружба, как и любовь, — это такой ресурс, который нужно всегда поддерживать не только на уровне бизнеса и коммерции, или объединения усилий против общего геополитического противника, но и на социальном плане, — отметил доцент кафедры философии ДВФУ Дмитрий Конончук.

Международная секция на фестивале ЛиТР-2018. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Международная секция на фестивале ЛиТР-2018. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 2

Дмитрий Конончук рассказал о результатах опроса, который прояснил, что представители современной китайской молодежи мыслят Россию в следующих образах:

Кремль и прочие памятники архитектуры,

зима – всегда холодно,

нефть и газ,

оружие и Россия как мировая оружейная держава,

балет и произведения литературы.

Из всего богатого наследия русской литературы в современном Китае лучше всего знают "Песню о Буревестнике" и романы "Как закалялась сталь", "А зори здесь тихие", "Молодая гвардия".

— Эти книги восполняют пробелы в китайской ментальности, связанные с подвигом и самопожертвованием, — заявил философ.

Заведующая кафедрой китаеведения Надежда Хузиятова рассказала про проблемные точки взаимодействия.

— Мы, на Дальнем Востоке, не можем издавать китайских авторов, минуя крупные издательства Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому у нас так мало выходит произведений современных китайских авторов, — подчеркнула Надежда Хузиятова.

В ходе обсуждения проблемы представители российской и китайской сторон сошлись во мнении, что Китай знает современную Россию гораздо лучше, чем Россия современный Китай, и российской стороне, а именно российскому Дальнему Востоку, следует совершать более активные действия в этом направлении.