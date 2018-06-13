В продажу поступила обновленная «Славда для малышей» с дальневосточными детьми на этикетке

Стефания и Тимур стали лицом бренда Slavda Group. Фото: предоставлено Slavda Group

Стефания и Тимур стали лицом бренда Slavda Group

13 июня, PrimaMedia. В продажу поступила вода известной приморской компании Slavda Group обновленная "Славда для малышей" с дальневосточными детьми на этикетке – Стефанией Масиян и Тимуром Гавриловым. Несколько месяцев после завершения конкурса "Детки на этикетке" шла работа над подготовкой, и результат превзошел ожидания. Фотографии малышей из Хабаровска и Владивостока отлично смотрятся на этикетке, сообщает ИА PrimaMedia

Работа над этикеткой включала несколько этапов. После подведения итогов конкурса "Детки на этикетке" малышам показали завод "Скит", который производит "Славду для малышей". Гости побывали на скважине, попробовали артезианскую воду и увидели весь путь природной воды от источника до склада. Дети вместе с родителями узнали, что вода находится в первозданном виде и не требует дальнейшей глубокой очистки, хотя все же проходит фильтрацию и строгий контроль состава. Так сохраняется природная структура воды с необходимым детскому организму количеством минеральных веществ – кальция, магния, фтора и других элементов. Экскурсия еще раз подтвердила желание родителей увидеть своих детей на бутылке воды именно этого производителя.

После детям устроили профессиональные фотосессии. Причем по одной было не достаточно ни Стафании ни Тимуру.

"Работа с детьми всегда одна из самых сложных, причем и для фотографа, и для руководства компании, которое потом из множества вариантов выбирает один. Одной фотосессии оказалось недостаточно, поэтому обоим ребятам их организовали две. Наши партнеры заранее оговаривали с родителями в чем дети должны быть одеты, какая у них может быть прическа. Было очень много нюансов, и у них все получилось именно так, как мы ожидали, и даже немного лучше", — рассказал генеральный директор Slavda Group Роман Антипьев.

Обновленная вода "Славда для малышей" уже поступила в продажу, но самыми первыми ее, конечно, увидели родители детей. Им не показывали этикетку заранее, поэтому для них это было настоящим сюрпризом.

"Я испытала настоящее родительское счастье и гордость, когда увидела бутылку. Нам очень понравилось и фото Стеши, и то, что написали имя, и откуда она. Это неописуемое чувство, когда видишь своего ребенка на бутылке воды, которая будет продаваться по всему Дальнему Востоку. И важно, то, что я абсолютно доверяю производителю и уверена в качестве бренда, лицом которого стала моя малышка. Все родственники и друзья уже попросили у нас по бутылочке, и все в нетерпении появления "Славды для малышей" в продаже, — рассказала мама Стеши Юлия.

Напомним, весь октябрь компания Slavda Group искала новое лицо бренда и проводила конкурс фотографий для детей до 3-х лет и их родителей. Фото ребенка-победителя планировалось разместить на этикетке новой детской воды "Славда для малышей". Родители публиковали фотографии детей с бутылкой "Славды для малышей" в социальных сетях, ставили хэштеги конкурса и собирали лайки. Больше лайков — больше шансов на победу. Борьба разгорелась нешуточная: в конкурсе приняло участие более 300 детей в Приморском и Хабаровском крае.

Жюри выбирало победителя с 1 по 20 ноября. Первое место поделили Стефания из Владивостока (2 года и 2 месяца) и Тимур из Хабаровска (1 год 10 месяцев). Стефанию выбрало независимое жюри, а Тимура — руководство компании "Славда".