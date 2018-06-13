Спорт. 18:05
Логотип Чемпионата мира по футболу-2018. Фото: официальный сайт чемпионата мира ru.fifa.com

Встречай мундиаль: где владивостокцу поболеть за футбольную сборную России

Сопереживать подопечным Станислава Черчесова в реальном времени можно дома, в спорт-баре или в кинотеатре

13 июня, PrimaMedia. Завтра, 14 июня в 18.00 по московскому времени в столице нашей страны матчем сборных России и Саудовской Аравии откроется Чемпионат мира по футболу-2018 – главное футбольное событие четырехлетия в мире. Матчи мундиаля пройдут в 11 городах страны с 14 июня по 15 июля. Несмотря на свою удаленность от мест проведения главного футбольного турнира, жители Владивостока будут искренне болеть за отечественную сборную. В преддверии старта турнира ИА PrimaMedia рассказывает, где и когда владивостокцу можно и нужно погрузиться в праздник мирового футбола, который впервые пройдет на родной земле.

У телевизора с родными и друзьями

Нет никаких сомнений, что позднее начало матча Россия-Саудовская Аравия (игра начнется в час ночи по Владивостоку) не испугает владивостокских любителей футбола, которых немало. С большой долей вероятности можно предположить, что матчи с участием национальном команды на домашнем чемпионате мира привлекут не только преданных фанатов футбола. Как показывает практика, спортивные события такого масштаба, как мундиаль в родной стране, притягивают людей, в обычной жизни далеких от самого популярного в мире вида спорта.

Несомненно, большинство владивостокцев будут наблюдать за стартом национальной команды на мундиале у экранов своих телевизоров в кругу родных и друзей. Прямую трансляцию матча открытия турнира будут вести сразу три официальных вещателя чемпионата мира по футболу-2018: Первый канал, Матч ТВ и Россия 1. Начало трансляций – в 18.00 по московскому времени (01:00 по Владивостоку).

Все три канала также покажут два других матча национальной сборной на групповом этапе: с Египтом (в ночь с 19 на 20 июня, начало трансляции в 04:00 по Владивостоку) и с Уругваем (25 июня, начало трансляции в 00:00 по Владивостоку).

Спорт-бары готовятся к наплыву болельщиков

Для тех, кто предпочитает сопереживать национальной команде в большой компании и соответствующей обстановке, прекрасно подойдет просмотр прямых трансляций в специализированных спортивных барах. Такие заведения, как правило, предоставляют лучшие условия для просмотра футбольных баталий: телевизоры с большими экранами, проекторы и т.д.

Благо во Владивостоке таких заведений достаточно, и все они, естественно, организуют показы матчей мундиаля, как с участием сборной России, так и с участием других сборных.

Особый интерес, безусловно, наблюдается к матчам сборной России, особенно к стартовому против сборной Саудовской Аравии, который по владивостокскому времени выпадет на ночь с 14 на 15 июня июня.

Опрос администраторов заведений показал, что места для совместного боления за сборную в разных местах пользуются переменным спросом.

По несколько свободных для бронирования столов на момент звонка корр. ИА PrimaMedia оставалось в спорт-барах Trinity (пр-т Океанский, 48а) на Первой Речке и "Пенальти" (пр-т Красного Знамени, 86) в районе Толстого. Бронирование столиков в обоих заведениях осуществляется путем покупки депозита – оплаты минимальной суммы, которую впоследствии можно потратить на заказ еды и напитков в заведении. Так, в Trinity минимальный депозит на время трансляции игр чемпионата мира составляет 1000 рублей, а в "Пенальти" — от 2 до 4 тысяч рублей – в зависимости от зоны, в которой расположен столик. Кроме стартовой игры, в обоих барах собираются организовать показ матчей сборной России с Египтом (19 июня) и Уругваем (25 июня). Будут транслироваться и матчи других сборных.

В спорт-баре Overtime (ул. Русская, 30 ТЦ "Геркулес", 2-й этаж) на Второй Речке, по словам администратора, в настоящее время забронированы только половина из имеющихся мест. Забронировать столик там можно, внеся на депозит 1000 рублей.

В баре Dum (ул. Светланская, 195а) в районе Гайдамака готовы принять болельщиков без оплаты депозита. На момент звонка корр. ИА PrimaMedia заведении было забронировано всего 2 из 11 столиков. В заведении заверили, что для бронирования столика достаточно позвонить по телефону и заявить об этом. В баре также отметили, что на период футбольного турнира заведение подстроит режим своей работы под футбольные трансляции.

Футбол на большом экране

Шанс посмотреть матч открытия главного футбольного события четырехлетия с участием сборной России на большом экране дарит владивостокцам кинотеатр "Уссури" (ул. Светланская, 31). В ночь с 14 на 15 июня в одном из кинозалов кинотеатра будет вестись прямая трансляция игры сборной России с национальной командой Саудовской Аравии. Продажа билетов на прямую трансляцию игры уже ведется на сайте кинотеатра, большая часть мест в кинозале уже раскуплены. К слову, стоимость билетов одинакова для всех мест в кинозале — 500 рублей.

Другие кинотеатры Владивостока прямые трансляции матчей мундиаля не планируют.

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