Поэт Вадим Месяц спел свои песни на встрече с читателями в библиотеке Горького

Поэт Вадим Месяц. Фото: ИА PrimaMedia

Тем самым участник литературного фестиваля «ЛиТР» завоевал преимущество перед другими участниками поэтического вечера

13 июня, PrimaMedia. Два приезжих поэта, участники фестиваля "ЛиТР" Вадим Месяц и Алексей Остудин 6 июня, в День русского языка, встретились с читателями на площадке Приморской краевой библиотеки имени Горького. Модератором поэтического баттла выступил приморский литератор Иван Шепета, сообщает ИА PrimaMedia.

Послушать поэтов, приехавших издалека, собрались студенты филологических направлений из ДВФУ и те, кто следит за литературным процессом – в том числе, сотрудники других библиотек из разных городов Дальнего Востока. Читатели продемонстрировали довольно подробное знакомство с творчеством участников встречи, задавая им предметные вопросы.

"Поэты по очереди читали свои стихи, а Вадим Месяц даже исполнил несколько собственных песен, написанных в народной традиции "каторжных" баллад, — рассказала корреспонденту агентства доцент ДВФУ Наталья Милянчук, посетившая встречу вместе со своими студентами. – Голос у него сильный, выразительный, и манера исполнения органичная, так что он мгновенно захватил внимание публики. Студенты получили массу впечатлений – для них был новым опыт общения с живыми участниками литературного процесса, живущими за пределами Приморского края. В целом оба поэта оказались интересными личностями – много рассказывали о своем творческом пути, о разных литературных фестивалях, организаторами и участниками которых им довелось стать".

Кандидат физико-математических наук Вадим Месяц известен не только как поэт и прозаик, но и как руководитель издательского проекта "Русский Гулливер" и организатор восьми литературных фестивалей и координатор русско-американской культурной программы с университетом штата Нью-Джерси. Во Владивостоке он уже бывал в 2010 году, тогда же осуществил символическое "переливание" поэтической крови в землю Русского острова.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.