"Примсоцбанк" начал выдавать ипотеку по сниженным ставкам ДОМ.РФ. Фото: https://pixabay.com

Минимальная ставка на строящееся жильё теперь составляет 8,5%, на готовое – от 9%

13 июня, PrimaMedia. Сниженные процентные ставки по ипотечным программам ДОМ.РФ начали действовать в "Примсоцбанке". Минимальная ставка на строящееся жильё теперь составляет 8,5%, на готовое – от 9%. Также была отменена надбавка 0,5 п.п при подтверждении дохода справкой по форме банка вместо 2-НДФЛ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы полностью поддерживаем инициативу наших партнёров по дальнейшему снижению ставок и улучшению условий ипотечного кредитования, — прокомментировал изменения начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Илья Ткачук. — Мы не только присоединились к таким программам ДОМ.РФ, как "Семейная" и "Социальная" ипотека, но и активно развиваем свои собственные ипотечные программы. Недавно мы запустили акцию "снижаем ставки" и предлагаем приобретение жилья на вторичном рынке по собственным программам под ставку от 8,9% годовых".

По данным рейтинга Русипотека, "Примсоцбанк" занимает 21 и 2 места по количеству выданных ипотечных кредитов и доле рефинансирования среди банков Высшей Ипотечной Лиги за первые 4 месяца 2018 года. В статистике отмечается стабильный рост ежемесячной выдачи по ипотеке. Учитывая проведённые мероприятия по улучшению условий ипотечного кредитования, специалисты банка ожидают увеличение прироста выдачи в ближайшие месяцы.

Ознакомиться с подробными условиями ипотечных программ можно во всех офисах "Примсоцбанка", на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.