"Примсоцбанк" начал выдавать ипотеку по сниженным ставкам ДОМ.РФ. Фото: https://pixabay.com

«Примсоцбанк» начал выдавать ипотеку по сниженным ставкам ДОМ.РФ

Минимальная ставка на строящееся жильё теперь составляет 8,5%, на готовое – от 9%

13 июня, PrimaMedia. Сниженные процентные ставки по ипотечным программам ДОМ.РФ начали действовать в "Примсоцбанке". Минимальная ставка на строящееся жильё теперь составляет 8,5%, на готовое – от 9%. Также была отменена надбавка 0,5 п.п при подтверждении дохода справкой по форме банка вместо 2-НДФЛ, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе банка.

"Мы полностью поддерживаем инициативу наших партнёров по дальнейшему снижению ставок и улучшению условий ипотечного кредитования, — прокомментировал изменения начальник управления ипотечного кредитования ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" Илья Ткачук. — Мы не только присоединились к таким программам ДОМ.РФ, как "Семейная" и "Социальная" ипотека, но и активно развиваем свои собственные ипотечные программы. Недавно мы запустили акцию "снижаем ставки" и предлагаем приобретение жилья на вторичном рынке по собственным программам под ставку от 8,9% годовых".

По данным рейтинга Русипотека, "Примсоцбанк" занимает 21 и 2 места по количеству выданных ипотечных кредитов и доле рефинансирования среди банков Высшей Ипотечной Лиги за первые 4 месяца 2018 года. В статистике отмечается стабильный рост ежемесячной выдачи по ипотеке. Учитывая проведённые мероприятия по улучшению условий ипотечного кредитования, специалисты банка ожидают увеличение прироста выдачи в ближайшие месяцы.

Ознакомиться с подробными условиями ипотечных программ можно во всех офисах "Примсоцбанка", на сайте, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 200-42-02.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Как сэкономить: в Приморье рефинансировать ипотеку на строительство дома сложно, но можно

15:30

Сбербанк снижает ставки по ипотеке до 6,7%

09 июня, 17:25

«Примсоцбанк» объявил о летнем снижении ставок

01 июня, 10:55

Приморцам, получающим компенсацию по ипотеке, разрешили рефинансироваться

31 мая, 17:30

Ставки по ипотеке в Приморье снизились до рекордного уровня

24 мая, 12:40

Картина дня

Размещение киосков и ларьков во Владивостоке станет платным

11:35

11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

10:10

Ни Дня России без задержаний

11 июня, 15:30

Депутаты ДФО и Забайкалья просят Володина уточнить, сколько кошек можно держать дома

10 июня, 16:50

Рождение тройни у 51-летней мамы из Владивостока вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

15:30

Как сэкономить: в Приморье рефинансировать ипотеку на строительство дома сложно, но можно
Сильнейшие спортсмены боевых искусств разыграли кубок ВВН в Приморье
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia