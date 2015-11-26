Рассвет и цветы: белые маки распустились в Приморье

Фоторепортажи

Рассвет и цветы: белые маки распустились в Приморье

13 июня, PrimaMedia. Каждый год в середине июня зацветают нежно-белые амурские маки. В прошлом году ИА PrimaMedia рассказало, как добраться до мыса Ахлестышева, чтобы насладиться цветением и морем. Фотограф PrimaMedia повторила популярный туристический маршрут на рассвете и сделала фоторепортаж с зефирными коробочками.

Полюбоваться на белые маки можно на камнях возле моря на мысе Ахлестышева. Откроются зефирные цветы только тем, кто не поленится и пройдет вдоль всего побережья до серф лагеря "Swell". Ориентиром послужит вышка сотовой связи, по правой стороне от нее как раз начинается белая поляна.

Маршрут выходного дня: навстречу к зефирным макам и волнам на Ахлестышева

Мало кто знает, но амурский мак – неофициальный символ Приморского края, наравне с рододендроном остроконечным. Маки белого цвета растут кроме бухты Ахлестышева еще на острове Шкота, мысах Вятлина, Тобизина, на побережье острова Попова и около озера Ханка. Обычно цветет мак в июне-августе, но если весна наступает рано, то и встретить его можно уже в мае. Этот цветок может вырасти до 70 см высотой, но чаще 50 см, и цветет он около трех недель. В его больших коробочках созревают семена, богатые маслом. Верхняя часть коробочки белого мака остается закрытой, в отличие от других сортов.

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