Знак #ЛюблюПатрокл может появиться на Леопардовой набережной Владивостока

Знак #ЛюблюПатрокл предлагают установить на Леопардовой набережной Владивостока. Фото: предоставлено инициаторами проекта

Сбор средств на изготовление и установку знака запустят на краудфандинговой площадке planeta.ru

13 июня, PrimaMedia. Инициативная группа бизнеса и жителей района Патрокл совместно с проектом "Открой Владивосток" предлагает установить на Леопардовой набережной знак #ЛюблюПатрокл. Эта надпись является специальным локальным тегом для продвижения территории в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт patrokl.info.

Знак предлагается выполнить в виде сердца, такого же, как на пляже "Кунгасном", а предполагаемое место размещения — начало прогулочной дорожки набережной бухты Патрокл в районе здания Басаргина, 15а. Таким образом, знак будет встречать горожан и гостей города сразу после парковки при входе на набережную.



Знак на Кунгасном. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"В прошлом году я приглашал и оплачивал работу художника, который создал граффити с маяком на опорной стенке. Хочется, чтобы район стал известен не только своими бедами. Мы хотим взять курс на позитив, эта идея у меня возникла уже давно, сейчас хочется её воплотить в жизнь", — рассказал автор сайта patrokl.info Виталий.

Стоимость изготовления и установки знака составляет 25-50 тысяч рублей. Проект будет реализован на основе добровольных пожертвований граждан и бизнеса. Сбор средств будет запущен на краудфандинговой площадке planeta.ru сразу после получения разрешения администрации Владивостока на установку.



Знак предлагается выполнить в виде сердца. Фото: предоставлено инициаторами проекта

"Эта инициатива полностью согласуется с нашей работой по туристическому продвижению Владивостока, более того, мы считаем, что подобный знак может и должен появиться на каждом пляже города. Идею всячески поддерживаем!" — сказала директор Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.