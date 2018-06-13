Знак #ЛюблюПатрокл предлагают установить на Леопардовой набережной Владивостока. Фото: предоставлено инициаторами проекта
Приморскими маршрутами

Знак #ЛюблюПатрокл может появиться на Леопардовой набережной Владивостока

Сбор средств на изготовление и установку знака запустят на краудфандинговой площадке planeta.ru

13 июня, PrimaMedia. Инициативная группа бизнеса и жителей района Патрокл совместно с проектом "Открой Владивосток" предлагает установить на Леопардовой набережной знак #ЛюблюПатрокл. Эта надпись является специальным локальным тегом для продвижения территории в социальных сетях, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на сайт patrokl.info.

Знак предлагается выполнить в виде сердца, такого же, как на пляже "Кунгасном", а предполагаемое место размещения — начало прогулочной дорожки набережной бухты Патрокл в районе здания Басаргина, 15а. Таким образом, знак будет встречать горожан и гостей города сразу после парковки при входе на набережную.

Знак на Кунгасном

Знак на Кунгасном. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

"В прошлом году я приглашал и оплачивал работу художника, который создал граффити с маяком на опорной стенке. Хочется, чтобы район стал известен не только своими бедами. Мы хотим взять курс на позитив, эта идея у меня возникла уже давно, сейчас хочется её воплотить в жизнь", — рассказал автор сайта patrokl.info Виталий.

Стоимость изготовления и установки знака составляет 25-50 тысяч рублей. Проект будет реализован на основе добровольных пожертвований граждан и бизнеса. Сбор средств будет запущен на краудфандинговой площадке planeta.ru сразу после получения разрешения администрации Владивостока на установку.

Знак предлагается выполнить в виде сердца

Знак предлагается выполнить в виде сердца. Фото: предоставлено инициаторами проекта

"Эта инициатива полностью согласуется с нашей работой по туристическому продвижению Владивостока, более того, мы считаем, что подобный знак может и должен появиться на каждом пляже города. Идею всячески поддерживаем!" — сказала директор Тихоокеанского туристического союза Татьяна Заречнева.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Приморскими маршрутами". Цели проекта — раскрытие потенциала Приморского края для внутреннего туризма, обобщение разнообразного опыта самодеятельных путешественников, знакомство читателей с наиболее привлекательными для туризма местами края и крупными выставками индустрии туризма в Приморье.

Комментарии

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей

Подпишитесь на нас в соцсетях и мессенджерах

 
Спасибо, я читаю вас

Гора Сестра близ Находки: пирамида у моря

31 мая, 16:35

Константин Шестаков: ждем миллиона визитов иностранных туристов в Приморье в 2020 году

26 мая, 14:00

Самый большой в мире круизный лайнер может зайти во Владивосток в следующем году

26 мая, 11:45

Константин Шестаков: Приморские проекты туризма - в топе лучших, но нас нужно поддержать

26 мая, 10:30

Дарья Гусева: Новый турист хочет получать в Приморье опыт преодоления препятствий

25 мая, 14:30

Картина дня

Размещение киосков и ларьков во Владивостоке станет платным

11:35

11 тысяч пригласительных на «Крылья Востока» разошлют выпускникам по всему Приморью

16:40

Знак #ЛюблюПатрокл может появиться на Леопардовой набережной Владивостока

10:10

Ни Дня России без задержаний

10 июня, 16:50

Рождение тройни у 51-летней мамы из Владивостока вызвало неоднозначную реакцию в соцсетях

15:30

Как сэкономить: в Приморье рефинансировать ипотеку на строительство дома сложно, но можно
Всегда первый: Спасскцементу – 111 лет
На данном сайте распространяется информация сетевого издания "Информационное агентство PrimaMedia" - свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 53866, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 26 апреля 2013 г. Учредитель и издатель ООО "Прима Медиа". Адрес учредителя, издателя, редакции: 690001, г. Владивосток, ул. Светланская, 83, офис 308. Тел.: +7 (423) 221-52-59 и 265-17-28. Электронный адрес: info@primamedia.ru. Главный редактор С.А. Ланин.
При перепечатке текстов либо ином использовании текстовых материалов с настоящего сайта на иных ресурсах в сети Интернет гиперссылка на источник обязательна. Перепечатка либо иное использование текстовых материалов с настоящего сайта в печатных СМИ возможно только с письменного согласия автора, правообладателя. Фотографии, видеоматериалы, иные иллюстрации могут быть использованы только с письменного согласия автора (правообладателя) и с обязательным указанием имени автора и источника заимствования. Правила сайта
Политика обработки персональных данных

Публикации

© 2005—2018 Медиахолдинг PrimaMedia