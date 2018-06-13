Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля "Литература Тихоокеанской России". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia
ЛиТР–2018

Иностранные эксперты на ЛиТРе-2018: Интерес Китая к русской литературе очень высок

На международной секции фестиваля ЛиТР-2018 поговорили о популярности русских авторов и новых форматах современной литературы

13 июня, PrimaMedia. Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который прошел 7-8 июня в кампусе ДВФУ. В дискуссии приняли активное участие иностранные профессора из КНР и российские писатели, сообщает ИА PrimaMedia.

Открыла сессию выступлений профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Она прочитала доклад о влиянии русской литературы на китайскую, отметив, что влияние переоценить невозможно, начиная с ХХ века, оно было магистральным, и сегодня современные китайские авторы обращаются к практикам поэтов-модернистов Серебряного века. В современном Китае хорошо знают таких поэтов, как Блок, Есенин, Сологуб, Маяковский.

— Золотой век интереса к русской литературе пришелся на 50-60-е годы ХХ века, — отметила Ван Цзиньлин. – Именно тогда очень много переводили русской реалистической литературы XIX века: "Былое и думы" Герцена, "Муму" Тургенева, 35 томов произведений Льва Толстого. Но и сейчас интерес к русской литературе, русскому языку высок. Более 100 тысяч человек в Китае обучаются по специальности "русский язык", и еще примерно столько же учат русский язык как иностранный.

Доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин

Доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Будучи преподавателем русского языка, профессор Ван Цзиньлин отметила, что наибольшую сложность в изучении представляют собой интонационные конструкции русского языка, так как студенты часто не понимают, где ставить логическое ударение.

Преподаватель русского зыка как иностранного в АмГУ Евгений Еремин поделился своим опытом в обучении китайских студентов русскому языку через практики спонтанного стихосложения. На его занятиях студенты не только читают стихи на русском языке, но и сами пишут.

Акивное участие в дискуссии принял современный русский писатель Захар Прилепин, чей роман "Санькя" стал в 2006 году лучшим зарубежным произведением в КНР.

— Что мне особенно симпатично, так это незашоренность в восприятии, свойственная большинству европейских стран, где любят только плохие новости из России, поэтому последовательно переводят только разоблачительную литературу о том, как в России все плохо, и что завтра у нас будет только концлагерь. Поэтому в Европе царит Людмила Улицкая, а все остальное попадает только в качестве контрабанды.

В Китае совсем другая ситуация: они легко переводят и Улицкую, и Акунина, но там также прекрасно издается и Проханов, и Бондаренко, и Распутин. Я думаю, это характеризует Китай как по-настоящему демократичную страну с демократичным подходом к литературе. И они также нам дают понять, как важно ценить те литературные витамины, которые нами давно потеряны – я имею в виду наследие советской литературы.

У нас из школьной программы, например, вытеснили "Как закалялась сталь" Николая Островского, а в Китае роман не только успешно переиздается, но и экранизируется. Потому что они понимают, что для воспитания молодых людей это максимально важно, — отметил Захар Прилепин.

Захар Прилепин

Захар Прилепин. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения (представитель юридического лица), авторитетный специалист авторского права и русист Чжан Хунбо назвал проблемной точкой отсутствие достойной пропаганды русской литературы в Китае, а также неумение издателей эффективно использовать маркетинговые инструменты в этих целях.

Профессор Хэйлунцзянского университета Бай Вэньчан сослался на тенденцию последних десятилетий — общее падение интереса к литературе и вытеснение книг новыми медиа.

— Литература должна осваивать новые формы репрезентации, а культуру соседних стран можно осваивать и через другие медиа, например, комиксы, сериалы и анимэ, — высказался Бай Вэньчан.

Профессор подчеркнул, что литературные связи между Китаем и Россией имеют долгую и славную историю. На данный момент, они играют немаловажную роль в развитии двухсторонних отношений, а перевод и исследование литературы двух стран способствуют взаимному пониманию, укрепляют дружбу и доверие.

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Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Гости фестиваля ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации новинок книжного рынка, встречи с известными российскими писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и др.

Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль прошел под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральным партнером мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.


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