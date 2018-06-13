Иностранные эксперты на ЛиТРе-2018: Интерес Китая к русской литературе очень высок

Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля "Литература Тихоокеанской России". Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

На международной секции фестиваля ЛиТР-2018 поговорили о популярности русских авторов и новых форматах современной литературы

13 июня, PrimaMedia. Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля "Литература Тихоокеанской России", который прошел 7-8 июня в кампусе ДВФУ. В дискуссии приняли активное участие иностранные профессора из КНР и российские писатели, сообщает ИА PrimaMedia.

Открыла сессию выступлений профессор, доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Она прочитала доклад о влиянии русской литературы на китайскую, отметив, что влияние переоценить невозможно, начиная с ХХ века, оно было магистральным, и сегодня современные китайские авторы обращаются к практикам поэтов-модернистов Серебряного века. В современном Китае хорошо знают таких поэтов, как Блок, Есенин, Сологуб, Маяковский.

— Золотой век интереса к русской литературе пришелся на 50-60-е годы ХХ века, — отметила Ван Цзиньлин. – Именно тогда очень много переводили русской реалистической литературы XIX века: "Былое и думы" Герцена, "Муму" Тургенева, 35 томов произведений Льва Толстого. Но и сейчас интерес к русской литературе, русскому языку высок. Более 100 тысяч человек в Китае обучаются по специальности "русский язык", и еще примерно столько же учат русский язык как иностранный.



Доктор филологических наук, директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Будучи преподавателем русского языка, профессор Ван Цзиньлин отметила, что наибольшую сложность в изучении представляют собой интонационные конструкции русского языка, так как студенты часто не понимают, где ставить логическое ударение.

Преподаватель русского зыка как иностранного в АмГУ Евгений Еремин поделился своим опытом в обучении китайских студентов русскому языку через практики спонтанного стихосложения. На его занятиях студенты не только читают стихи на русском языке, но и сами пишут.

Акивное участие в дискуссии принял современный русский писатель Захар Прилепин, чей роман "Санькя" стал в 2006 году лучшим зарубежным произведением в КНР.

— Что мне особенно симпатично, так это незашоренность в восприятии, свойственная большинству европейских стран, где любят только плохие новости из России, поэтому последовательно переводят только разоблачительную литературу о том, как в России все плохо, и что завтра у нас будет только концлагерь. Поэтому в Европе царит Людмила Улицкая, а все остальное попадает только в качестве контрабанды.

В Китае совсем другая ситуация: они легко переводят и Улицкую, и Акунина, но там также прекрасно издается и Проханов, и Бондаренко, и Распутин. Я думаю, это характеризует Китай как по-настоящему демократичную страну с демократичным подходом к литературе. И они также нам дают понять, как важно ценить те литературные витамины, которые нами давно потеряны – я имею в виду наследие советской литературы.

У нас из школьной программы, например, вытеснили "Как закалялась сталь" Николая Островского, а в Китае роман не только успешно переиздается, но и экранизируется. Потому что они понимают, что для воспитания молодых людей это максимально важно, — отметил Захар Прилепин.



Захар Прилепин. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения (представитель юридического лица), авторитетный специалист авторского права и русист Чжан Хунбо назвал проблемной точкой отсутствие достойной пропаганды русской литературы в Китае, а также неумение издателей эффективно использовать маркетинговые инструменты в этих целях.

Профессор Хэйлунцзянского университета Бай Вэньчан сослался на тенденцию последних десятилетий — общее падение интереса к литературе и вытеснение книг новыми медиа.

— Литература должна осваивать новые формы репрезентации, а культуру соседних стран можно осваивать и через другие медиа, например, комиксы, сериалы и анимэ, — высказался Бай Вэньчан.

Профессор подчеркнул, что литературные связи между Китаем и Россией имеют долгую и славную историю. На данный момент, они играют немаловажную роль в развитии двухсторонних отношений, а перевод и исследование литературы двух стран способствуют взаимному пониманию, укрепляют дружбу и доверие.

Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia Развитие современной русской литературы в Китае обсудили на международной секции фестиваля «Литература Тихоокеанской России». Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia 1 / 6

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Гости фестиваля ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации новинок книжного рынка, встречи с известными российскими писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и др.

Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль прошел под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральным партнером мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.





