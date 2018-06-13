Александр Колесов и Василий Авченко. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia
ЛиТР–2018

Антология дальневосточной литературы – это попытка спасти авторов от забвения

Главный редактор тихоокеанского альманаха «Рубеж» Андрей Колесов - о первом проекте глобальной региональной антологии на фестивале ЛиТР 2018

13 июня, PrimaMedia. Главный редактор тихоокеанского альманаха "Рубеж" Андрей Колесов презентовал на фестивале "Литература Тихоокеанской России" проект глобальной региональной антологии. Антологи литературы Дальнего Востока включает в себя 12 томов, где каждый том состоит из произведений определенного региона: Магаданский том, Сахалинский, Амурский и т.д., сообщает ИА PrimaMedia.

Как объяснил на творческой встрече главный редактор и идейный вдохновитель антологии Александр Колесов:

— Издание этой антологии – это не про амбиции "Рубежа", это попытка спасти от забвения выдающихся дальневосточных мастеров слова, вернуть им заслуженное место в истории российской литературы.

Колесов подчеркнул, что дальневосточная классика давно перестала переиздаваться, а ведь в ней нашла отражение история становления Дальнего Востока как стратегически значимого российского региона.

Модератор встречи, владивостокский писатель и журналист Василий Авченко напомнил и про плеяду блестящих дальневосточных авторов, в свое время эмигрировавших в Китай и поэтому тоже забытых для российского читателя. Звучали имена дальневосточного писателя, фотографа и путешественника Михаила Щербакова, писателя и журналиста Бориса Юльского, поэта Арсения Несмелого.

Василий Авченко

Василий Авченко. Фото: Жанна Беляева, ИА PrimaMedia

Присутствовавшие на встрече представители делегации из КНР: директор института иностранных языков Чанчуньского университета Ван Цзиньлин: профессор Хэйлунцзянского университета Бай Вэньчан, генеральный директор Китайского общества по коллективному управлению авторскими правами на литературные произведения Чжан Хунбо выразили интерес к произведениям российских писателей дальневосточной эмиграции и желание ознакомиться с их трудами на китайском языке.

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В ходе обсуждения стороны пришли к решению совместного издания этих авторов на китайском языке, для чего было решено подать на грант фонда "Русский мир". Директор Дальневосточного филиала фонда "Русский мир" Александр Зубрицкий идею поддержал.

Напомним, что 7-8 июня во Владивостоке прошел всероссийский литературный фестиваль. В мероприятии приняли участие более 1000 человек. Гости фестиваля ожидала насыщенная программа: мастер-классы, презентации новинок книжного рынка, встречи с известными российскими писателями, такими как Сергей Лукьяненко, Захар Прилепин, Андрей Рубанов, Михаил Елизаров, Андрей Аствацатуров и др.

Литературный фестиваль создан по инициативе медиахолдинга PrimaMedia (г. Владивосток) и интеллектуального клуба "КультБригада" (г. Москва). Фестиваль прошел под патронатом министерства по развитию Дальнего Востока. Генеральным партнером мероприятия выступила Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров.

Сайт фестиваля — litrfest.ru, новости фестиваля также доступны в Facebook и Instagram @litrfest.

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