День России во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia
Жизнь Приморья

День России во Владивостоке: ярмарка, концерт, бальные танцы

Горожане целыми семьями пришли на праздник, организованный на Спортивной набережной (ВИДЕО)

13 июня, PrimaMedia. Владивосток отметил День России большим концертом в амфитеатре набережной Спортивной гавани. В течение нескольких часов там выступали приморские творческие коллективы, а в прогулочной части улицы работала ярмарка декоративно-прикладных изделий, сообщает ИА PrimaMedia.

На ярмарке можно было увидеть и приобрести украшения и предметы декора ручной работы из бисера, фанеры, кожи, гипса, натуральных камней, кости и полимерной глины. Рядом проходили мастер-классы по аквагриму, плетению богатырской кольчуги, изготовлению оберегов, росписи деревянных ложек в технике хохлома.

Неподалеку от набережной работал пункт отбора на военную службу по контракту. Отдельная зона была посвящена чемпионату мира по футболу, который стартовал в Москве 14 июня. В районе амфитеатра была открыта фотозона "Россия футбольная", а также виртуальная зона "360" при помощи которой все желающие могли оказаться на стадионе "Лужники".
Своим выступлением праздник украсили мастера бального танца.

Материал подготовлен в рамках проекта ИА PrimaMedia "Жизнь Приморья". Цели проекта — просвещать читателей в историческом отношении, приобщать их к изучению славных страниц родного края и страны, воспитывать патриотизм в молодых поколениях, систематически и подробно знакомить широкую аудиторию со знаковыми вехами в истории России и Приморья.

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