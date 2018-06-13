Нужно построить информационную скоростную дорогу: дискуссия журналистов из России и Китая

Секция "Международное сотрудничество в сфере СМИ. Экономические проекты через призму СМИ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Обсуждение прошло в рамках МедиаСаммита, где российские и китайские журналисты обсудили взаимодействие двух стран

13 июня, PrimaMedia. Во время МедиаСаммита провели секцию "Международное сотрудничество в сфере СМИ. Экономические проекты через призму СМИ". Журналисты и редакторы из России и Китая обсуждали, как должны развиваться медиа-отношения двух стран. В дискуссии приняли участие представители China News, журнала "Партнеры", "Приморской газеты". Коллеги поделились планами и проектами, которые уже воплощаются в жизнь, а так же подвели промежуточные итоги работы, сообщает ИА PrimaMedia.

В сегодняшней политической повестке отношения Москвы и Пекина теплее, чем были пару лет назад. В 2016 году обе страны объявили об улучшении гуманитарных отношений и сделали 2016-2017 года России и Китая в СМИ в своих государствах. За это время между журналистами КНР и РФ прошли многочисленные встречи, обмен опытом, проводились конкурсы и создавались новые проекты. Об этом неоднократно упоминали российские и китайские коллеги во время своих выступлений.

Владимир Соловьев, председатель союза журналистов, поделился планами на ближайший год. Делегация российских журналистов отправится на форум "Один пояс, один путь". Так же в планах запустить конкурс фотографий и материалов для российских и китайских журналистов где иностранные граждане через тексты и объектив камеру покажут, как они видят страны друг друга. Такой же конкурс Россия уже провела с Ираном. Итогом стало награждение победителей в иранском консульстве, а вскоре пройдет награждение и иранских коллег в российском консульстве в Тегеране.



Ши Цзюнь Фэн, представитель China News. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

На дискуссии присутствовал Ши Цзюнь Фэн, представитель China News. Во время выступления он отметил, что главная задача и ценность СМИ – это продвигать решения. В прошлом году RT и China News подписали контракт о продвижении и обмене контентом.

– Россия и Китай – великие державы, и сейчас они находятся на лучшем этапе развития. Наше сотрудничество, как реки Хуанхэ и Волга, – широкие и длинные, – отметил Ши Цзюнь Фэн, представитель China News.

Китайские журналисты и редакторы приехали на МедиаСаммит уже с конкретными предложениями и проектами. В прошлом году между Россией и Поднебесной было подписано несколько соглашений, которые успешно реализовываются сегодня. Коллега из китайского журнала "Партнеры" высказался, что КНР и России необходимо построить информационную скоростную "железную дорогу".

Секция "Международное сотрудничество в сфере СМИ. Экономические проекты через призму СМИ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Секция "Международное сотрудничество в сфере СМИ. Экономические проекты через призму СМИ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 2

В рамках дискуссии обсуждался и проект "Один пояс, один путь". Сунь Ли, представитель Яньбяньско-Корейского автономного округа, выделил несколько тезисов, которые помогут в развитии проекта: необходимость способствовать взаимовыгоде, вовлекать в проект обе стороны, соблюдать авторские права, поддерживать информационный обмен и использовать социальные сети в распространении контента.

Напомним, "Один пояс, один путь" международная инициатива со стороны КНР, направленная на создание новых торговых путей и модернизацию уже существующих. Транспортный и экономический коридоры свяжут более 60 стран.

Главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке – Дальневосточный МедиаСаммит-2018 прошел во Владивостоке 6-7 июня. Площадкой проведения форума по традиции стал кампус ДВФУ на острове Русском. Организаторы подготовили для участников более 100 секций с участием топовых федеральных экспертов. Программа МедиаСаммита традиционно разделена на несколько направлений: секции для печатных и интернет СМИ, секция телевизионной и радиожурналистики, секция для сотрудников пресс-служб. Обучающие мастер-классы прошли, как по традиционным направлениям: правовое обеспечение деятельности журналиста, менеджмент и маркетинг медиапроектов, мультимедийная журналистика, так и в новых, стремительно развивающихся сферах: SMM, digital, ИТ-технологии. В мероприятии приняли участие более 6 000 человек.

Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили Аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.