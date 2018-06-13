К ремонту автомобильных дорог приступили в Артеме. Фото: Светлана Агафонова

К ремонту автомобильных дорог приступили в Артеме

Работы ведутся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги»

13 июня, PrimaMedia. Ремонт автомобильных дорог ведется в городе Артеме в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги". Выполняет работы артемовская компания "СПЕЦСУ", с которой МКУ "Управление благоустройства города Артема" заключило муниципальный контракт на проведение ремонта дорог местного значения. В настоящее время подрядчиком производится ремонт шести дорог, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе городской администрации.

Новый асфальт появится на дороге по улице Куйбышева (от съезда с ул. Кирова до пресечения с ул. Фрунзе), на дороге по Мурманской (от пересечения с ул. Орловской до ул. Вахрушева), ремонтные работы ведутся на автомобильной дороге по ул. Черноморской (от пересечения с ул. Харьковской до ул. Уральской, 20), на дороге по ул. Уральской и ул. 2-ая Пятилетка, также приведут в порядок дорожное полотно на ул. Днепростроевской.

Помимо автомобильных дорог ремонтируют и тротуары на улицах Уральской, Куйбышева, 2-ая Пятилетка и Днепростроевской.

К благоустройству проезжей части дороги по улице Севастопольской (от дома №8 до дома №33) планируют приступить в конце июля.

Напомним, что Артемовский городской округ второй год принимает участие в приоритетном проекте, что позволяет приводить в порядок большее количество автомобильных дорог. Всего в рамках проекта "Безопасные и качественные дороги" в АГО отремонтируют 50,5 тысячи кв. метров автомобильных дорог на общую сумму 136 млн рублей. Основная часть этих денег – это средства федерального бюджета в размере 68 млн рублей, но есть и средства местного бюджета — почти 14 млн рублей и более 54 млн рублей выделено из краевого бюджета.

Еще два муниципальных контракта заключены МКУ "Управление благоустройства города Артема" на ремонт дороги по улице Урицкого и тротуара по ул. Ленина в Заводском. Кроме того, будет отремонтирован тротуар на ул. Братской в поселке Артемовском, а на тротуаре по ул. Кирова (от светофора школы №19 до светофора лицея №19) планируется частичный ремонт с укладкой тактильной плитки. Работы на этих объектах будут произведены за счет местного бюджета.

Остальные дорожные объекты, запланированные к ремонту в этом году, находятся на стадии заключения муниципальных контрактов.

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