Георгий Карлов: ДВ должен реально стать местом, где жить — комфортно, а работать — выгодно

Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Фото: ИА PrimaMedia

В Госдуме РФ прокомментировали программу помощи гражданам, намеревающимся переехать на Дальний Восток

14 июня, PrimaMedia. Нельзя остановить отток населения и привлечь людей из других областей, если Дальний Восток реально не станет местом, где жить — комфортно, а работать — выгодно. Об этом заявил Георгий Карлов, депутат Госдумы РФ от Сахалинской области. Министерство по развитию Дальнего Востока и Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке подготовили программу помощи гражданам России, которые планируют переехать в ДФО, — сообщает корр. PrimaMedia (Москва).

— Программа поддержки переселенцев на Дальний Восток, безусловно, нужна. Но задачи, стоящие в данном случае перед государством шире, чем те, на которых сосредоточились разработчики программы. Государство должно сосредоточиться не только на вопросах трудоустройства, переезда, трудоустройства членов семей, но и на вопросах общей доступности жилья на Дальнем Востоке, вопросами снижения стоимости транспортных перевозок, развитием социальной инфраструктуры: культура, образование, комфортная городская среда. Другими словами, должен возрасти имидж Дальнего Востока как места, где жить — комфортно, а работать — выгодно, без этого проблему оттока населения не решить и людей из других областей страны на ДВ не привлечь, — сказал Георгий Карлов.

По словам парламентария, проблема оттока работоспособного населения Дальнего Востока в центральные регионы России не теряет злободневности. По прогнозам экспертов Минвостокразвития, к 2025 году на Дальнем Востоке рабочих мест будет свыше 120 тысяч, и профессиональных ресурсов одного ДФО не хватит, чтобы эти места занять. Следовательно, необходимо привлекать граждан из других областей Российской Федерации.

На данный момент решаются вопросы финансирования разработанной программы. Она включает в себя мероприятия поддержки граждан, желающих переехать на постоянное проживание в регионы Дальнего Востока, что включает переезд, трудоустройство всех членов семьи, адаптацию на новом месте проживания.