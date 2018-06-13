Алексей Козицкий: Жирный дым «Спецзавода №1» - удар в спину Дню России во Владивостоке

Фото 12 июня 2018 года. Фото: Ильдар Батршин

«Ударную смену» завода можно расценить как вызов новому курсу на экобезопасность, который обозначил президент РФ, считает приморский политик

13 июня, PrimaMedia. Общественные активисты и жители владивостокского микрорайона "Снеговая Падь" во вторник, 12 июня, обратили внимание на то, что расположенный в непосредственной близости от жилых домов мусоросжигательный "Спецзавод №1", судя по интенсивности и плотности дыма из трубы предприятия, организовал в этот день "ударную смену". По оценке лидера "Справедливой России" в Приморье, депутата краевого Заксобрания Алексея Козицкого, такой "демарш" со стороны завода именно в День России и спустя всего несколько дней после того, как президент РФ в ходе "Прямой линии" заявил о необходимости кардинально менять подходы в обращении с отходами, можно расценить как вызов президентскому курсу на экобезопасность.

Напомним, что в ходе "Прямой линии" 7 июня глава государства отметил, что сегодня в России около 117 предприятий по утилизации отходов, а точнее – по их сжиганию, и лишь менее 40-ка из них используют современные технологии. "Мы должны кардинально изменить эту ситуацию", подчеркнул Владимир Путин.

— Не прошло и недели после "Прямой линии", как мы видим, что наш "Спецзавод №1" во время главного государственного праздника страны, видимо, решил "взять на себя повышенные обязательства" по так называемой "утилизации" ТБО. И, как всегда, первыми этот "трудовой порыв" почувствовали на себе жители многострадальной "Снеговой Пади", — прокомментировал ситуацию Алексей Козицкий. – Кроме того, "Спецзавод №1" в апреле этого года получил статус единого регионального оператора по обращению с ТБО, то есть предприятие, по сути, стало ответственным за реализацию в регионе государственной политики в этой сфере. Настораживает, что активности в следовании тому курсу, который задал 7 июня президент страны, мы со стороны единого оператора пока не видим. Зато наблюдаем вместе со всеми жителями Владивостока нечто совершенно обратное, к тому же еще и "приуроченное" ко Дню России.

Собеседник агентства также напомнил, что все мусоросжигательные мощности "Спецзавода №1" были построены еще в 70-ые годы прошлого века, когда подавляющий объем твердых бытовых отходов составляли бумага, картон и дерево, выделяющие при сжигании всего лишь CO₂. Сегодня же "основа" ТБО – это пластик, регулярное сжигание которого "насыщает" атмосферу жилой застройки краевого центра канцерогенами и другими крайне опасными веществами.

— Сегодня вопрос о том, что необходимо менять подходы к экологической безопасности, что называется, "сверху донизу", стал более чем актуальным, что и подтверждает выступление по этой теме главы государства на "Прямой линии". Тот ресурс технологической, промышленной и экологической безопасности, который мы получили "в наследство" от Советского Союза, почти полностью иссяк, большинство действующих сейчас производств устарели и технологически, и морально. И именно поэтому наша продукция зачастую неконкурентоспособна (поскольку выпускается на устаревшем оборудовании), наша инфраструктура становится все более и более опасной (вспомним непрекращающийся в последние годы "мостопад" в Приморье), а обращение с отходами является опасным для здоровья и жизни людей и разорительным для бюджета варварством. Если не разорвать этот порочный круг, если позволить "законсервировать" использование технологий прошлого века, то ни экономика, ни социальная сфера никогда не смогут выйти на заданный руководством страны уровень, — подытожил Алексей Козицкий.

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, региональное отделение партии "Справедливая Россия" во взаимодействии с общественностью, учеными, представителями исполнительной и законодательной власти города и края приняло решение включиться в работу по модернизации региональной системы обращения с отходами. Среди ближайших задач — организация постоянного мониторинга деятельности "Спецзавода №1" с проведением независимой, современной и качественной экспертизы качества атмосферного воздуха на самом заводе и в прилегающих микрорайонах, а также – формирование предложений и запросов к краевым и городским властям по поводу внедрения в регионе системы раздельного сбора ТБО.

Также напомним, что активные жалобы и протесты жителей "Снеговой Пади" по поводу того, что атмосфера в районе периодически отравляется "Спецзаводом №1", начались еще в 2016 году. В декабре 2017 года вопрос о деятельности предприятия был вынесен на большую ежегодную пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина. Руководство "Спецзавода №1" неоднократно обещало, что с введением в строй новых специальных фильтров (окончательно – в апреле 2018 года) выбросы завода в атмосферу будут "очищены на 99%", да и сейчас превышений ПДК вредных веществ в них якобы нет. Представители общественности и экологи, тем не менее, уверены, что качество атмосферного воздуха в "Снеговой Пади" "благодаря" деятельности предприятия остается неприемлемым для нормальной жизни людей.