Александр Шишкин: дополнительный миллиард должен пойти на развитие социальной среды ДВ

В Совете Федерации прокомментировали решение усилить развитие Дальнего Востока дополнительным миллиардом рублей. Фото: ИА PrimaMedia

В Совете Федерации прокомментировали решение усилить развитие Дальнего Востока дополнительным миллиардом рублей

14 июня, PrimaMedia. Дополнительный миллиард рублей необходимо направить на развитие социальной инфраструктуры Дальнего Востока: образование, здравоохранение. Об этом заявил в среду, 13 июня, сенатор от Хабаровского края Александр Шишкин, передает собственный корр ИА PrimaMedia из Москвы.

— Программа социально-экономического развития ДВ является приоритетной для Правительства РФ. От уровня этого развития зависит привлекательность региона в целом. Планируется, что дополнительный миллиард рублей пойдёт в том числена приобретение медицинской транспортной техники, школьных автобусов, — отметил Александр Шишкин.

По его словам, до сих пор остро стоит проблема оттока населения с дальневосточных территорий, эксперты Минвостокразвития подсчитали, что к 2025 году на ДВ может не хватить рабочих рук, специалистов высокой квалификации.

— Сегодня нужно направить максимум усилий на развитие социально-экономической инфраструктуры: транспорт, медицина, школы, вузы, доступное жильё. Дальний Восток должен стать привлекательным регионом, — сказал сенатор.

Он добавил, что дополнительный миллиард предусмотрен в проекте изменений, вносимых в Федеральный бюджет на 2018 год и последующие годы.

После принятия поправок в законопроект о бюджете на 2018 год они будут рассмотрены и в Совете Федерации. Эксперты уверены, что принятые в нижней палате парламента поправки будут приняты и сенаторами.