Бизнес. 19:35

Врио губернатора Тарасенко позвал китайцев строить НПЗ под еще не добытую приморскую нефть

Проект завода модульного типа предполагает выпуск дизеля и бензина до 3 млн тонн в год

13 июня, PrimaMedia. Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко предложил китайской корпорации SINOMEC принять участие в строительстве нефтеперерабатывающего завода под проект будущей добычи нефти на шельфе Приморского края. Предполагаемая мощность нового завода должна составит 3 млн тонн в год. Такое предложение он сделал в среду, 13 июня, во время визита в Китай, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края.

По словам Андрея Тарасенко, запасы нефти в регионе составляют около 100 млн тонн. Компании SINOMEC было предложено поучаствовать в строительстве завода модульного типа, который производил бы дизель и мазут, а на следующих этапах – бензин. По планам властей, минимально планируется перерабатывать миллион тонн, а в среднем – 2-3 миллиона тонн в год.

"Кроме того, нужно также произвести доразведку месторождения, возможно, запасы больше. Готовы рассматривать долевое участие в проекте китайских партнеров", – предложил Тарасенко.

Генеральный директор компании SINOMEC (North) Тань Чжунъи выразил озабоченность, что нефтеперерабатывающие заводы в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске производительностью от 6 до 8 млн тонн, а также планы по строительству новых перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке могут оказать отрицательное влияние на рынок сбыта будущего приморского завода.

"Сегодня Приморский край потребляет миллион тонн нефтепродуктов в год, и этого объема не хватает. Наша потребность – 1,5-2 миллиона. Остальное можно направлять на экспорт", – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Кроме того, на встрече обсудили ход развития в Приморье ТОР "Нефтехимический" и строительство предприятий по производству метанола и минеральных удобрений. Тань Чжунъи пообещал, что на четвертом Восточном экономическом форуму в Приморье в сентябре этого года китайская корпорация планирует подписать соглашения по участию в этих проектах.

СПРАВКА: "Китайская энергетическая инженерная компания" (SINOMEC) ведущее предприятие Китая в сфере строительства энергетических объектов. Деятельность компании включает в себя управление инвестициями, консультирование по вопросам планирования, проектно-изыскательные работы, строительный подряд, разработку и изготовление в области электрических мощностей в энергетике, нефтехимии, новых источниках энергии. В настоящее время компания реализует международные проекты в Европе, Азии, Африке, Южной Америке и на Ближнем Востоке.

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