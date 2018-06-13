Р. Гольдштейн: Начался переход от долевого строительства к проектному финансированию

Ростислав Гольдштейн, сенатор от ЕАО. Фото: пресс-служба сенатора

Граждане получили возможность защитить свои сбережения при участии в долевом строительстве путем использования эскроу-сделки

13 июня, PrimaMedia. С июня 2018 года граждане получили возможность защитить свои сбережения при участии в долевом строительстве путем использования эскроу-сделки. Соответствующие поправки внесены в Граждански кодекс РФ и уже вступили в силу. Договор условного депонирования (эскроу) является новым типом сделки, который можно использовать при покупке жилья.

Главная особенность данного типа сделок в том, что покупатель отдает деньги не застройщику, а банку, который хранит их у себя и передает их застройщику только после ввода дома в эксплуатацию и выдачи ключей дольщику. Данные сделки могут заключаться на срок до 5 лет. Их можно применять с самого начала строительства и до введения дома в эксплуатацию.

"Введение такого типа сделок в долевом строительстве будет способствовать защите прав дольщиков. Тот факт, что деньги будут находится в банке на хранении до момента постройки дома, стимулирует застройщиков завершить строительство, при чем, как можно скорее, чтобы их получить. А в случае неисполнения обязательств строительной компанией, люди смогут вернуть свои деньги. Данное нововведение по эскроу-сделкам в долевом строительстве постепенно подготавливает рынок к переходу от долевого строительства к проектному финансированию. Напомню, Президент России поставил задачу в течение трех лет уйти от схемы долевого строительства вообще и заменить ее проектным финансированием, которое как раз предполагает сохранение средств дольщиков на счету банка, контролирующего строительство, до введения объекта в эксплуатацию. Застройщик же использует для стройки заемные средства. Конечная цель этих изменений, поставленная Президентом, — избавить людей от риска вложить накопления в жилье, которое может в итоге оказаться недостроенным", — прокомментировал член Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Ростислав Гольдштейн.

Отметим, что уже намечен план поэтапного перехода от долевого строительства к банковскому финансированию. Он опубликован правительством 25 декабря 2017 года и предусматривает три этапа: подготовительный (до 30 июня 2018 года), переходный (с 1 июля 2018 года до 30 июня 2019 года), завершающий (с 1 июля 2019 года до 31 декабря 2020 года). Но уже сейчас дольщики могут воспользоваться эскроу-сделкой.

Эксперты также отмечают, что счета эскроу являются универсальным инструментом и могут быть использованы не только при сделках с недвижимостью, но и в любых сделках, требующих обеспечения исполнения обязательств по оплате.