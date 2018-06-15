Займитесь «социалкой», и люди сами потянутся

Форсайт-сессия "Люди нового тысячелетия: формула человеческого капитал". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Демографические проблемы Дальнего Востока обсудили эксперты на МедиСамммите во Владивостоке

15 июня, PrimaMedia. Меры по сохранению и приумножению человеческого капитала на Дальнем Востоке, обсудили на V дальневосточном МедиаСаммите во Владивостоке. Участники дискуссии пришли к выводу, что одним из главных тормозящих факторов массовой миграции в регион новых дальневосточников является неразвитая социальная сфера. При этом, как показал опыт компании "ЛокоТех", не все упирается в государственное финансирование. Успешно заниматься удержанием и привлечением специалистов можно и на уровне конкретного предприятия, сообщает ИА PrimaMedia.

"Согласно утвержденной Правительством Российской Федерации Концепции демографической политики Дальнего Востока до 2025 года, для обеспечения экономического роста на 8% в год в течение семи лет в ДФО планируется привлечь 165 тыс. специалистов, а общая численность населения должна увеличиться примерно на 330-350 тысяч человек, достигнув 6,5 млн человек, — заявил на открытии форсайт-сессии "Люди нового тысячелетия: формула роста человеческого капитала" генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат. – Наращивать темпы экономического роста, а также увеличить численность населения макрорегиона до заданных значений невозможно без системного подхода к развитию человеческого капитала".

Сергей Ховрат, директор АНО "АРЧК ДВ". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сергей Караганов, декан факультета мировой экономики и политики НИУ "Высшая школа экономики". Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Дарья Топильская, ЛокоТех. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia 1 / 4

Создание комфортной социальной среды находится в центре внимания Правительства РФ. В феврале этого года в Правительстве представили проекты планов социального развития девяти регионов Дальнего Востока. По словам Сергея Ховрата, по итогам заседания вице-премьер – полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев одобрил строительство и модернизацию 195 социальных объектов (школы, больницы, детские сады, дворцы культуры, спортивные объекты). На них планируется выделить 55,8 млрд рублей в 41-м центре экономического роста, где локализованы новые инвестиционные проекты. Вся эта работа будет начата в этом году и закончена в течение трёх лет.

Константин Богданенко, врио вице-губернатора Приморского края: "Я сам живу во Владивостоке, люблю его и считаю город и край лучшим местом для жизни. Когда-то мосты через Золотой Рог и на остров Русский казались нам мечтой, но вот они, уже построены, у нас появился ДВФУ. А сейчас мы идём дальше. Сделать город и регион удобными для жизни – это наша задача".

Ему вторил декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ "Высшая школа экономики" Сергей Караганов. По его мнению, Дальний Восток должен стать модным, а россияне и в первую очередь нынешние жители Дальнего Востока должны видеть перспективы развития макрорегиона как фронтира Азии. "Нужно продолжать систематическую работу по подъему региона. Совершенно очевидно, что история будет делаться в Азии, центр будущей экономики сместится в Азию, а Дальний Восток — это наше конкурентное преимущество", — завил Караганов.

Председатель Общественного совета при Минвостокразвития России Сергей Габестро предложил Минвостокразвития России и АРЧК совместно с регионами ДФО разработать специальную программу для обеспечения демографического развития Дальнего Востока. "Последняя программа была принята в 1987 году еще Советом Министров СССР. Эта программа расписывала все, что мы строим, где мы строим, сколько гостиниц, сколько точек питания должно быть построено в каждом из регионов, сколько детских садов, школ, дорог… Надо, чтобы каждый житель Дальнего Востока знал, что у него в регионе в течение трех лет будет построен детский сад, школа. Только тогда люди будут жить на Дальнем Востоке".

О необходимости удержания молодежи на Дальнем Востоке, создания привлекательных условий для развития говорил и депутат ГосДумы от Приморья Владимир Новиков. "Нам нужно особое внимание уделить не взрослым людям, нам молодежь нужно закрепить. Давайте мы примем на правительственном уровне для дальневосточников программу строительства жилья и приобретения его по ипотеке под низкий процент. Ни одна молодая семья не может приобрести жилье под существующий процент. Давайте создадим условия, чтобы молодежь могла взять под низкий процент жилищную ипотеку, знала, в какой сад отведут своих детей и в какой школе дети будут учиться", — отметил депутат.

По мнению Ольги Романовой (портал Владмама), проблемы с качественным обучением детей, здравоохранения и вообще обычной бытовой обустроенности часто являются причиной отъезда из Приморья. И если с дополнительным образованием в крупных городах края ситуация более-менее нормальная, появляются новые спортивные секции, кружки робототехники, прикладных наук для детей и т.д., то к общему образованию возникают вопросы.

"Портал Владмама уже 12 лет является площадкой для общения семей в Приморском крае. И все эти 12 лет возникает тема, которая делит аудиторию на две равные части: на тех, кто любит край и не рассматривает для себя перспективу перемены постоянного места жительства, и тех, кто планирует отсюда уехать при первой же возможности. Человеческий капитал — это не только труд, не только профессия и знания, — говорит Романова. — Есть еще и здоровье, и социальная среда, и условия жизни. И сколько бы рабочих мест вы ни создали, сколько бы квартир ни построили, гектаров ни "понараздовали", люди всегда будут оценивать другое: есть ли перспективы для качественного образования детей, насколько доступна медицина, есть ли, где гулять с коляской или отдыхать всей семьей и насколько безопасна жизнь в этом месте? И Большой Камень, и Снеговая Падь лишний раз нам иллюстрирует именно это — о социальной составляющей человеческого капитала органы исполнительной власти пока не думают. И поэтому люди продолжают уезжать из Приморья и не перестают этот переезд планировать".

Константин Богданенко: Для меня самое точное определение человеческого капитала – это произведение трёх составляющих: численность населения, средняя продолжительность жизни и среднедушевой доход. В каждый момент времени это разные показатели. И работать над всеми тремя составляющими.

"Мне кажется, что нам пора привыкать к мысли, что плотности населения, сравнимого с западными регионами нашей страны здесь никогда не будет, по крайней мере, в ближайшие десятилетия. И единственная возможность закреплять здесь людей и делать нашу территорию нормальной и комфортной для жизни, это работать над тем, чтобы среднедушевой доход был высоким. Это означает, что всё, что здесь производится, должно быть с высокой добавленной стоимостью, люди должны быть образованы. На мой взгляд, это та стратегия, которая внутри Дальнего Востока должна работать"

По словам вице-губернатора, осознание этого момента приходит и в общество, и во власть. И есть понятный показатель, которого необходимо достичь – качество жизни не ниже среднего по стране. И для того, чтобы сравнять качество жизни, нужно много ресурсов и профессионализма. А в Приморье, например, есть проблема не только с предпринимателями высокого уровня, но и с чиновниками, которые также уезжают.

Чтобы повысить среднедушевой доход, нужно создать такие благоприятные условиях для ведения бизнеса, которые были бы лучшими в стране. И в регионе есть для этого благоприятные географические условия – рядом есть огромный рынок, просто нужно научиться его "есть", это, конечно, непросто, но это понятная задача.

Проблему удержания квалифицированных кадров на Дальнем Востоке нужно решать и самому бизнесу, не дожидаясь государства. Удачный кейс компании "ЛокоТех", которая выступила партнером форсайт-сессии, свидетельствует об этом. Группа компаний "ЛокоТех" — структура, которая объединяет 60 тысяч специалистов, работающих в железнодорожной отрасли по всей России.

По словам Дарьи Топильской, директора Департамента коммуникаций и информационной политики "ЛокоТех", примерно 70% из 60-ти тысяч специалистов "ЛокоТех" — это люди рабочих специальностей: токари, фрезеровщики, слесари. И как никто, наверное, ЛокоТех ощущает кадровый голод на Дальнем Востоке. Поэтому перед компанией некоторое время назад встала проблема текучести кадров и мотивации сотрудников, при этом на каком-то этапе финансовая мотивация переставала работать.

Дарья Топильская, ЛокоТех. Фото: Татьяна Меель, ИА PrimaMedia Владимир Новиков, депутат ГосДумы. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Сергей Габестро, председатель Общественного совета при Минвостокразвития. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia Ольга Романова, ВладМама. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia 1 / 4

Дарья Топильская: "У нас в компании развита система внутреннего образования. Мы набираем молодежь без опыта, обучаем ее прямо на производстве. Но этого недостаточно. В 2015 году в компании "ЛокоТех" стартовал проект "Герои нашего времени" для нематериальной мотивации. Проект о том, что значит помогать другим людям. Мы хотели показать нашим работникам, что кроме профессиональных качеств мы ценим в них и обычных, живых людей, которые не стремятся изменить весь мир, а начинают с себя. Мы стали искать в компании тех людей, которые каждый день маленькими поступками делают нашу жизнь лучше. Кто-то спас из огня совершенно незнакомого человека, кто-то вытащил из воды. При этом часто такие геройские поступки проходят с риском для собственной жизни. Мы хотели донести мысль – совершать добро может каждый и окружающие должны знать о героях".

В 2017 году "Героями нашего времени" стали работники 17-ти предприятий. На конкурс было подано почти 100 заявок, что в 2,5 раза больше, чем в 2016 году. В рамках проекта проходило народное голосование, в котором приняли участие более 25 тысяч человек. По словам Топильской, проект выполнил поставленный задачи, сплотил рабочие коллективы, улучшил обстановку в коллективах, повысил удовлетворенность от работы почти до 70%. Сегодня он из внутрикорпоративного превратился в общероссийский, вышел за рамки "ЛокоТех".

Напомним, пятый Дальневосточный МедиаСаммит проходил с 6 по 8 июня в кампусе ДВФУ на острове Русский. В этом году форум расширил международную составляющую за счет активного привлечения экспертов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Организаторами Дальневосточного МедиаСаммита-2018 выступили аппарат полномочного представителя президента РФ в ДФО, Министерство по развитию Дальнего Востока, Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, Союз журналистов России, Администрация Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, проект "Медиашкола: Дальневосточный репортер". Генеральный партнер форума — РусГидро.