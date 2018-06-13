Власти Приморья помогут сиротам, разбившим палатку в центре Владивостока

Павел Ясевич ведет переговоры с протестующими. Фото: ИА PrimaMedia

Но нарушать очередь предоставления жилья не будут (ФОТО)

14 июня, PrimaMedia. Власти Приморья готовы адресно оказать содействие каждому вышедшему на пикет в среду, 13 июня, представителю движения детей-сирот, однако предоставление квартир будет предоставляться в строгом соответствии с очередностью. Об этом ИА PrimaMedia сообщил директор департамента внутренней политики Приморского края Павел Ясевич, который с момента начала акции находится рядом с протестующими.

Напомним, палатка на площади Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке с группой протестующих появилась сегодня около 15.00. Шестеро женщин, представляющие общественное движение детей-сирот, потребовали от краевых властей выдать им квартиры, которые положены им по закону.

— С пониманием отношусь к девушкам. Но, к сожалению, в одночасье обеспечить квартирами все семь тысяч очередников невозможно. Тем более, нарушая очередь, ведь за ее соблюдением строго следят надзорные органы, — отметил Павел Ясевич, добавив, что требование о выдаче квартиры вне очереди не только незаконно, но и несправедливо по отношению к другим очередникам.

Фактически, свой акцией активисты решили еще раз привлечь внимание к вопросу обеспечения жильем ситор, который и без того стоит на особом контроле врио губернатора Приморья Андрея Тарасенко.

Участники акции жалуются, что жилье сиротам в Приморье предоставляется очень долго. Одна из активисток, Анастасия Черная, говорит, что за три года в очереди на жилье продвинулась на 80 человек, и находится при этом далеко не в первой сотне.

Рядом с палаткой, обтянутой в настоящий момент предупредительной лентой, уже несколько часов находятся представители краевой администрации и прокуратуры. О протестующих в центре Владивостока девушках написали многие федеральные СМИ. После долгих уговоров протестующие согласились встретиться с вице— губернатором Ириной Мануйловой (врио губернатора Андрей Тарасенко сейчас находится в Китае с рабочим визитом), переговоры затянулись допоздна.

Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia Сироты разбили палатку на центральной площади Владивостока. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 11

Напомним, сейчас в очереди на квартиры в Приморье стоят 7040 детей-сирот. Для обеспечения их жильём необходимо более 8 млрд рублей. В бюджете Приморского края на 2018 год на обеспечение жильем детей-сирот предусмотрен почти 1 млрд рублей. С начала года 172 человека обеспечены жилыми помещениями. В целом до конца года в Приморье планируется приобрести около 300 квартир для детей-сирот. Также в планах на ближайшие годы – строительство 12 жилых домов для ребят из очереди. Три из них начнут строить уже в этом году.

Стоит отметить, что на сегодняшний день актуальна проблема срыва электронных аукционов на закупку жилья для детей сирот. В среднем половина объявленных аукционов признаются несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

Для снижения социальной напряженности по поручению главы региона ведется работа по принятию оперативных мер решения проблемы. Так, в частности, разработан закон о компенсации расходов за аренду жилья детям-сиротам, которые стоят в очереди на получение квартир, до момента предоставления жилья. Параллельно ведется работа по поиску системного решения проблемы, которая назревала в крае несколько лет. На прошлой неделе Андрей Тарасенко направил в адрес президента России Владимира Путина, заместителя председателя правительства РФ – полпреда Юрия Трутнева, а также министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева предложения о внесении изменений в правила регистрации граждан России. Поправки в постановление позволят регистрировать детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, там, где они находились до выпуска из детского дома, пока их не обеспечат жильем. На этом вопросе акцентировали внимание главы края сами сироты – без регистрации они не могли устроиться на работу и оформить детей в детские сады.

Приняты также поправки к краевому закону об обеспечении жильем детей-сирот, которые предусматривают оптимизацию механизма получения недостающих для постановки детей-сирот на специализированный жилищный учет и включения в сводный список сведений и документов, а также уточнение порядка их включения в сводный список. Это позволит предотвратить необоснованный отказ органов опеки и попечительства в принятии детей-сирот на специализированный жилищный учет. Помимо этого, принятый документ ускорит процедуру подписания детьми-сиротами договоров найма специализированных жилых помещений. Изменения в закон вступят в силу с 1 июля 2018 года.