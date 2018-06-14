Специалисты из Японии провели энергозанятия в детском центре "Океан" в Приморье. Фото: пресс-служба ДРСК

Иностранные гости рассказали школьникам об энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и сохранении ресурсов в Японии

14 июня, PrimaMedia. Специалисты Центра энергосбережения из Токио провели занятия для детей — участников профильной смены "Энергия Старта" в детском центре "Океан" в Приморье. Иностранные гости рассказали школьникам об энергосбережении, возобновляемых источниках энергии и сохранении ресурсов в Японии. Полученные знания школьники закрепили в игровой форме, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ДРСК.

Также ребята совместно с энергетиками ДРСК и японскими гостями по уже сложившейся доброй традиции высадили аллею саженцев сакуры на территории ВДЦ "Океан".



Ребята совместно с энергетиками и японскими гостями высадили аллею саженцев сакуры. Фото: пресс-служба ДРСК

Помимо этого, в минувшие выходные энергетики провели для участников смены лабораторную работу с привлечением профессиональных наборов — "Возобновляемые источники энергии", а также "Технология и физика". Ребята под руководством наставников – специалистов энергокомпании начали подготовку проектов, защита которых состоится 17 июня в рамках молодежного форума. Это мероприятие станет завершающим событием профильной смены.

На прошлой неделе специалисты АО "ДРСК" проводили занятия по трем секциям: "Подключаем город", "Энергобезопансоть" и "Дизайн-мышление". Также были проведены мастер-классы, игры и лабораторные работы. На этой неделе для школьников свои занятия проведут специалисты ПАО "ДЭК" и Фонда "Надежная смена" (г. Москва).

Встреча гостей в аэропорту. Фото: пресс-служба ДРСК Специалисты из Японии провели энергозанятия в детском центре «Океан» в Приморье. Фото: пресс-служба ДРСК Специалисты из Японии провели энергозанятия в детском центре «Океан» в Приморье. Фото: пресс-служба ДРСК 1 / 3

Напомним, вторая профильная энергетическая смена "Энергия Старта" для детей 13-17 лет стартовала в начале июня в ВДЦ "Океан". Программа занятий в этом году была обновлена на 60%. Организатор смены — АО "Дальневосточная распределительная сетевая компания", при поддержке министерства энергетики РФ и ПАО РусГидро. Участниками смены стали более 100 ребят из Приморского, Хабаровского края, ЕАО, Амурской и Сахалинской областей, Республики Якутия, прошедшие конкурсный отбор.