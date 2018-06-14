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Приморцы могут получить вычет за оплату обучения детей

Налоговая служба разъясняет жителям, какие документы необходимо предоставить для выплаты

14 июня, PrimaMedia. Граждане РФ могут получить налоговый вычет за расходы на обучение в вузе, автошколе, центре по изучению иностранных языков, детском саду и других заведениях. Для этого надо, чтобы у учреждения была лицензия, а получатель вычета официально работал и платил подоходный налог, сообщает ИА PrimaMedia.

Если вы хотите получить налоговый вычет за оплату обучения своего ребенка в вузе, колледже, профтехучилище, образовательном центре (языковом, развивающем и так далее), нужно получить кассовый чек или квитанцию и договор с заведением.

Для получения справки на вычет, как правило, стоит обратиться к секретарю или администратору образовательного заведения. Кроме того, понадобится копия паспорта и ИНН лица, на которого будет выписана справка для предоставления в налоговую инспекцию. Этот документ оформляют на налогоплательщика, планирующего подавать декларацию. То есть того, кто имел стабильную работу, оплачивал налоги в течение года.

Кроме того, учебное заведение должно предоставить обучавшемуся лицензию на образовательную деятельность. Образовательные организации также должны оформить справку в произвольной форме о прохождении очного обучения в определенный срок. К слову, предельный возраст для получения вычета на образование – 24 года.

После того, как весь пакет от образовательного учреждения будет собран можно приступить к заполнению декларации 3-НДФЛ.

Заполнение декларации самостоятельно – вполне реальное дело. Необходимо скачать программу декларации 3-НДФЛ на сайте ФНС, ввести все личные данные, информацию о зарплате и суммах уплаченных налогов из справки НДФЛ от работодателя, суммы трат (с учетом предельных величин), произведенных за год. Разумеется, эти расходы должны касаться обучения, лечения и приобретения жилья, а также других целей, обозначенных выше. Программа автоматически суммирует полученные цифры, выполнит проверку, останется лишь распечатать документ.

Подобные манипуляции можно провести и в личном кабинете налогоплательщика: присоединить все сканы документов (договоров и чеков) и отправить декларацию в налоговую инспекцию. Электронная подпись будет сгенерирована на сайте. Для получения доступа к ресурсу необходимо обратиться в любой налоговый орган с документом удостоверяющим личность.

При подаче декларации необходимо предоставить копии свидетельства о рождении и браке.

Важный момент: если размер вычета больше, чем налог на доходы, уплаченный за год налогоплательщиком, то средства будут возвращены лишь в пределах, указанных в справке 2-НДФЛ в строке "сумма уплаченных налогов". Поэтому декларации часто подают несколько членов семьи или тот, кто получает наибольшую зарплату.

Вычет на образовательные услуги должен быть рассчитан с суммы 50 тысяч рублей затраченных средств на очное обучение. Если детей в семье трое – один учится в вузе, другой посещает языковую школу, а третий проходит курсы робототехники – то "потолок" вырастет до 150 тысяч рублей.

В случае если оба родителя подают декларации и указывают вычет на образовательные услуги для ребенка. Одному из них, безусловно, откажут. Сумму трат не выше 50 тысяч рублей на одного ребенка можно при необходимости и наличии других вычетов разделить по 25 тысяч рублей в декларациях каждого из супругов.

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