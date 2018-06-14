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Рабочая встреча с новым главой министерства по развитию Дальнего Востока Александром Козловым. Фото: предоставлено ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Министр по развитию Дальнего Востока узнал о реальной ситуации с реализацией проектов СПВ

Ассоциация поддержки резидентов Свободного порта Владивосток провела рабочую встречу с Александром Козловым

14 июня, PrimaMedia. Председатель совета Ассоциации поддержки резидентов Свободного порта Владивосток Антон Скорик совместно с руководителями региональных отделений общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ" принял участие в рабочей встрече с новым главой министерства по развитию Дальнего Востока Александром Козловым. Антон Скорик рассказал министру о реальной ситуации с реализацией проектов Свободного порта Владивостока, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе ассоциации.

"Проблемы есть, и эти проблемы нередко носят системный характер, но хочу отметить, что Ассоциация находится в конструктивном диалоге с министерством, Корпорацией по развитию Дальнего Востока и коллеги принимают во внимание наши инициативы и предложения. Сейчас мы обеспокоены ситуацией с возможной отменой преференции по получению резидентами СПВ земельных участков в аренду без торгов. Минвостокразвития России уже подготовил проект федерального закона, который исключает данную преференцию. В соответствии с концепцией данного законопроекта управляющая компания (КРДВ) будет наделена полномочиями по распоряжению земельными участками, в отношении территорий, которые утвердит наблюдательный совет СПВ после согласования с органами региональной и муниципальной власти. На остальной территории СПВ предполагается вернуть конкурсную процедуру. На наш взгляд, это чрезмерная мера и отмена преференции значительно затруднит реализацию инвестиционных проектов, что ухудшит инвестиционный климат.

Более 55% резидентов – около 400 компаний, реализуют свои проекты во Владивостоке. Учитывая ограниченность земельных участков, высокую рыночную стоимость и конкуренцию, а также планы по развитию у администрации города, именно во Владивостоке могут возникать случаи пересечения интересов.

Предлагаем внести в проект нового федерального закона изменения только в части Владивостока. Вопросы предоставления земельных участков на территории Владивостокского городского округа необходимо решать на наблюдательном совете через согласование с органами муниципальной власти и инвесторами. На остальной территории СПВ порядок предоставления участков без торгов через муниципалитеты нужно сохранить", — прокомментировал Антон Скорик.

Ассоциация поддержки резидентов СПВ провела рабочую встречу с Александром Козловым

Ассоциация поддержки резидентов СПВ провела рабочую встречу с Александром Козловым. Фото: предоставлено ассоциацией поддержки резидентов Свободного порта Владивосток

Представители региональных отделений "ОПОРЫ" также внесли большой пакет предложений в адрес министра, отвечающего за развитие Дальнего Востока.

Председатель приморского краевого отделения "ОПОРЫ РОССИИ" Виталий Гуменюк предложил создание стратегии развития малого и среднего предпринимательства на Дальнем Востоке, открытие отдельного представительства Корпорации МСП на Дальнем Востоке, проведение комплексных маркетинговых и социологических исследовании с целью точного установления причин – почему ДФО остается в числе "слаборазвитых" макрорегионов. Были предложения по изменению состава общественного совета при Минвостокразвития России, в частности, создать внутри него комитеты, отвечающие за реализуемые нацпроекты.

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Министр по развитию Дальнего Востока узнал о реальной ситуации с реализацией проектов СПВ
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