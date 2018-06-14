Бизнес. 11:05
Самые активные пользователи высокоскоростного мобильного интернета – студенты и аспиранты ДВФУ. Фото: предоставлено МТС

Владивосток уверенно удерживает статус самого «качающего» города Приморского края

Самые активные пользователи высокоскоростного мобильного интернета – студенты и аспиранты ДВФУ

14 июня, PrimaMedia. МТС составил рейтинг районов Владивостока, жители которых предпочитают самые современные смартфоны и активно пользуются высокосортным мобильным интернетом. Оператор зафиксировал, что более 60% всего трафика МТС в городе приходится на сети 4G, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе компании МТС.

Владивосток уверенно удерживает статус самого "качающего" города Приморского края. Это и не удивительно, ведь здесь выполняются два ключевых фактора, позволяющих абонентам МТС с комфортом пользоваться всеми возможностями высокоскоростного интернета.

"Во-первых, это качество связи, которое мы обеспечили благодаря широкому покрытию сети 4G. Поэтому количество абонентов МТС, пользующихся высокоскоростным мобильным интернетом, постоянно растет – только за последний год объем трафика в сети 4G вырос почти в 3 раза. Мы понимаем, что этот показатель будет увеличиваться и продолжаем развивать и модернизировать сеть, к примеру, в этом году планируем вдвое увеличить количество базовых станций во Владивостоке, поддерживающих связь четвертого поколения. Во-вторых, мы наблюдаем, что абоненты и со своей стороны проводят "модернизацию", приобретая современные смартфоны и планшеты, которые отличаются высокой производительностью и уверено принимают сигнал 4G", — прокомментировала директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Согласно анализу, проведенному МТС, именно владельцы смартфонов, поддерживающих 4G, в 4,5 раза больше используют мобильный интернет, по сравнению с абонентами, чьи устройства способны обрабатывать только 2/3G-сигнал. При этом среди жителей Владивостока современными гаджетами уже обзавелись 43% абонентов в Ленинском, Первомайском и Советском районах Владивостока – эти районы одновременно занимают третью строчку рейтинга.

На втором месте Фрунзенский и Первореченский районы, здесь выбор в пользу 4G-гаджетов сделали 48% и 44% жителей соответственно.

Самой "прокачанной" территорией Владивостока стал остров Русский. Во многом благодаря студентам и преподавателям расположенного здесь Дальневосточного федерального университета почти 60% жителей острова являются обладателями последних новинок рынка мобильных устройств.

Аналитика МТС

Аналитика МТС. Фото: предоставлено МТС

"Студенты и аспиранты, для которых жизненно необходимо всегда и везде оставаться на связи, мгновенно обмениваться сообщениями в социальных сетях и мессенджерах, вести прямые эфиры, размещать фото, получать полезный и развлекательный контент из всемирной сети – уверено обогнали все районы Владивостока, включая деловой центр города. Статистика говорит о том, что мобильный интернет именно для этой аудитории является ценностью и поэтому, распределяя свой бюджет, молодежь готова выделить существенную его часть на покупку самых современных гаджетов, которые, как правило, не отличаются низкой стоимостью", — рассказала Евгения Сысоева.

Анализ розничного рынка мобильной техники в целом во Владивостоке показал, что все больше жителей готовы платить больше, выбирая смартфоны нового поколения, отличающиеся улучшенными техническими характеристиками. Так 24% покупателей останавливаются на смартфонах Samsung, 12% выбирают Apple, еще 7% — Nokia, 5% — Huawei и 3% — Sony.

"Показательными в этом плане стали продажи флагманов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+, которые в нашей розничной сети во Владивостоке оказались на 43% выше по сравнению с прошлогодним стартом продаж их предшественников – S8/S8+. Это говорит о том, что пользователи стали чаще покупать дорогие смартфоны. Они выбирают надежные гаджеты с качественными экранами и хорошими камерами, которые при этом позволяют с комфортом пользоваться мобильным интернетом, общаться в социальных сетях и решать их ежедневные задачи на протяжении нескольких лет. Это подтверждают данные по стране в целом: в прошлом году продажи гаджетов стоимостью дороже 40 тысяч рублей выросли в рознице МТС на 79%, эта тенденция продолжает сохраняться", — добавила директор филиала МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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