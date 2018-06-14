Роман-мангу об исследователе Дальнего Востока, адмирале Невельском напечатали в Приморье

Печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero

Первый выпуск представляет собой 55-страничный комикс, куда входит примерно треть всей истории

14 июня, PrimaMedia. Группировка Hero4Hero на прошедшем во Владивостоке фестивале "Литература Тихоокеанской России" представила первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском и рассказала о ходе проекта. Первый выпуск представляет собой 55-страничный комикс, куда входит примерно треть всей истории. Его пилотный тираж специально отпечатан к литературному фестивалю, в дальнейшем авторы продолжат работу над следующими частями издания, сообщает ИА PrimaMedia.

Также продолжаются переговоры о печати с заинтересованными отечественными издательствами. Пока комикс не продается, однако в Hero4Hero собираются полностью издать всю историю уже к концу этого года.

"Мы стартовали в 2015 году и изначально хотели рассказать героическую историю открытия и освоения Дальнего Востока. Главный герой этой истории – капитан-лейтенант Невельской. В ходе презентаций на различных выставках мы заметили интерес к идее со стороны молодёжи и крупных издателей и поняли, что сделанный на основе наших материалов комикс может иметь успех. Сегодня мы с гордостью представляем наш первый выпуск, а параллельно идёт работа по переводу истории ещё на несколько языков", — рассказала один из авторов идеи и сценаристов проекта и сооснователь Hero4Hero Ксения Фролова.



Сооснователь Hero4Hero Ксения Фролова. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero

В последние полгода к команде проекта присоединились сценарист Максим Андреев, художник-иллюстратор Ирина Булавко и переводчик Евгений Матеркин. Последний переводит комикс на английский, японский и китайский языки.

"Сценарий комикса – нечто более сложное, чем просто текст или сценарий фильма, поскольку мне сразу приходится писать ещё и раскадровку для каждого действия, чтобы у художника было представление, как рисовать. Художник тоже вносит свои изменения, и в результате наша работа напоминает сражение, в котором мы пытаемся найти золотую середину", — поделился Максим Андреев.

Первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском представили в Приморье. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero Первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском представили в Приморье. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero Первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском представили в Приморье. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero Первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском представили в Приморье. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero Первый печатный выпуск комикса-манги об адмирале Невельском представили в Приморье. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero 1 / 5

"Графический роман в стиле манга "Невельской: Плоды Воображения" посвящён исследованию будущим адмиралом нижнего течения Амура. В результате этих изысканий к России было присоединено около 36% её нынешней территории. Для нас особенно важно, что присоединение и освоение территории носило мирный характер, — подчеркивает сооснователь Hero4Hero Роман Иванищев. — Также в историю мы добавили элементы локальной мифологии – шаманов и драконов".



Сооснователь Hero4Hero Роман Иванищев. Фото: предоставлено группировкой Hero4Hero

Авторы планируют выпуск не только графического романа, но и мультфильма. По завершению проекта "Невельской: Плоды воображения", Hero4Hero планируют начать работу над новым произведением, посвященным новому историческому персонажу, важному в дальневосточном контексте.

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