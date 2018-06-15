Спасскцемент отметил 111-летие

Спасский цемент ждут на стройках Дальнего Востока. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

День рождения крупнейшего предприятия строительной индустрии Приморья прошло в рабочем порядке

15 июня, PrimaMedia. В эти дни АО "Спасскцемент", входящий в компанию "Востокцемент", отмечает очередную дату своего рождения – 111-летие. На протяжении всей своей истории крупнейшее предприятие строительной индустрии Приморья создавало основу для развития дальневосточной территории, обеспечивая строителей необходимым количеством качественного цемента, который называют хлебом строительства. Новым импульсом для развития предприятия стал новый этап развития Дальнего Востока. Вспомним, как сегодня делают цемент для новостроек региона в визуальной экскурсии, которую подготовил корр. ИА PrimaMedia совместно с сотрудниками АО "Спасскцемент".



Завод. Фото: предоставлено УК "Востокцемент"

Производство цемента на заводе "Спасскцемент" состоит из трех основных производственных процессов. Сначала из глины и извести готовят сырьевую смесь. Потом ее обжигают – обожженный продукт называется клинкером. Наконец, производят помол клинкера с гипсом. В результате получают тонкозернистый порошок, который и называют портландцементом. Современное производство цемента – процесс, максимально автоматизированный.

Пульт. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Пульт. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 2

Ну а начинается производство цемента в карьере. Туда мы и отправляемся в первую очередь.

Карьер известняка и горный цех

В карьере добыча известняка ведется буровзрывным способом. Известняк из карьера доставляется самосвалами в щековые дробилки, где дробится до фракции 0-300 мм.

В карьере. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" В карьере. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" В карьере. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Работает техника. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Идет погрузка. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 5

Галерея ленточных конвейеров известняка и отделение приготовления глины

Дробленый известняк ленточными конвейерами из карьера транспортируется в силосы известняка отделения приготовления глины.

В отделении приготовления глины производится дробление и дозирование глины. Известняк дозируется и подается вместе с глиной на ленточные конвейеры мельниц Аэрофол.

Конвейерная лента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Конвейерная лента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Сырье для будущего цемента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Сырье для будущего цемента. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 4

Сырьевое отделение

В сырьевом отделении установлены мельницы самоизмельчения Аэрофол и шаровые мельницы 4×13,5 м, в которых производится сушка и помол сырьевой смеси. Готовая сырьевая мука подается в сырьевые силосы, где усредняется и хранится перед подачей во вращающиеся печи.

Мельница Аэрофол. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Мельница домола. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 2

Отделение обжига

В отделении обжига установлены две вращающиеся печи 7,0×6,4×95 м сухого способа производства с циклонными теплообменниками производительностью 140 и 145 т/час. Во вращающихся печах производится обжиг клинкера – полуфабриката для производства цемента.

Печь. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Печь. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Печь внутри. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 3

Цех помола цемента и цементные силосы

В цехе помола цемента установлены четыре шаровые мельницы 4×13,5 м замкнутого цикла производительностью 100 т/час каждая. Клинкер и добавки (гипс и туф) в строгой пропорции подаются и размалываются в мельницах. Готовый цемент подается в цементные силосы.

Хранение цемента производится в восьми цементных силосах емкостью по 10 тысяч тонн каждый.

Цех упаковки цемента

Цех упаковки производит тарирование и отгрузку тарированного цемента и навалом в авто и ж/д транспорт. Упаковка производится в мешки по 50 кг, паллеты, слим-бэги, МКР по 1 и 1,5 тонны.

Упаковка в паллеты. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Паллетайзер. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Паллетайзер. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Паллетайзер. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка на ж/д транспорт. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка на ж/д транспорт. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка на ж/д транспорт. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка паллет. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Погрузка паллет. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Складской терминал. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Слим-бэги. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Транспортировка МКР. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 12

Площадки хранения МКР

На площадках складируются МКРы (мягкие контейнеры разового использования) перед отгрузкой потребителям.

Погрузка цемента в МКР. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Площадки хранения МКР. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Площадки хранения МКР. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Площадки хранения МКР. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 4

Отдел технического контроля и производственная лаборатория

Отдел технического контроля проводит физико-механические испытания готовой продукции, обеспечивает приемку и выдачу разрешения на тарирование и отгрузку готовой продукции, контроль над правильностью маркировки и над отгрузкой цемента. Производственная лаборатория контролирует характеристики и требования к материалам на всех этапах производства.

В лаборатории. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" в лаборатории. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" В лаборатории. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" В лаборатории. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" В лаборатории. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 5

Сбытовой терминал

Производит оформление документов на отгрузку всей продукции предприятия. На терминале установлены весы, где тарированная и навальная продукция проходит весовой контроль и отправляется в автоцементовозах потребителям.

Погрузка в цементовоз. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Сбытовой терминал. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" Цемент, который ждут. Фото: предоставлено УК "Востокцемент" 1 / 3

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