"Восточный Порт" провел субботник на пляже Прикумск во Врангеле. Фото: пресс-служба АО "Восточный Порт"

Волонтеры «Восточного Порта» собрали 100 мешков мусора на пляже Прикумск во Врангеле

Традиционный проект «Экомарафон» проходит в Приморье в рамках года добровольца и волонтера

14 июня, PrimaMedia. Крупнейший в России специализированный порт с высокотехнологичной перевалкой угля АО "Восточный Порт", входящий в угольный портовый холдинг ООО "Управляющая портовая компания", провел субботник на пляже Прикумск во Врангеле в рамках традиционного "Экомарафона-2018". За час работы около 60 добровольцев собрали с территории пляжа 100 мешков мусора, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе порта.

Генеральную уборку популярного места отдыха горожан сотрудники стивидорной компании провели совместно с Находкинским корпусом волонтеров и жителями города. Очистить не только прибрежную полосу, но и морскую акваторию участники субботника смогли с помощью водолазов городского клуба любителей подводного плавания "Накукан".

"В этом году традиционный проект "Экомарафон" проходит в рамках года добровольца и волонтера, объявленного президентом России Владимиром Путиным. В традиционных мероприятиях АО "Восточный Порт" по очистке и озеленению территорий Врангеля участвуют школьники, представители экологических общественных организаций и другие неравнодушные жители Находки", — отметила и.о. начальника отдела экологии АО "Восточный Порт" Галина Маслакова.

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В апреле и мае текущего года добровольцы в рамках всероссийской природоохранной акции "Зеленая весна" и проекта "Экомарафон-2018" высадили во Врангеле более 400 деревьев: абрикос, сирень и аянскую ель.

"Волонтеры Находки — школьники и студенты — приходят на подобные мероприятия с удовольствием. Важно, что ребята трудятся бок о бок с сотрудниками АО "Восточный Порт", для которого направление экологии является приоритетным", — отметил председатель общественного объединения "Комитет молодежи Находки" Руслан Козорез.

Забота об экологии — приоритетное направление работы портового холдинга. В АО "Восточный Порт" работает собственная аккредитованная экологическая лаборатория. На постоянной основе проводится мониторинг атмосферного воздуха, морской и технической воды, измерение радиационного фона. Экологическая безопасность при проведении разгрузочно-погрузочных работ обеспечивается с помощью ветрозащитных укрытий по пути перемещения составов с углем на выгрузку, закрытого комплекса вагоноопрокидывателей, конвейеров и пересыпных станций закрытого типа, судопогрузочных машин, подающих уголь непосредственно в трюм судна, исключая его попадание в акваторию бухты, систем орошения угольных складов и многоуровневой фильтрации сточных вод.

Общие инвестиции в реализацию природоохранных мероприятий и модернизацию перегрузочного оборудования действующих производственных мощностей порта и строящейся Третьей очереди специализированного угольного комплекса составят около 1 млрд рублей.

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