Глава Минвостокразвития Александр Козлов лишился двух заместителей

Дмитрий Медведев освободил от должности Сергея Качаева и Александра Осипова

14 июня, PrimaMedia. Премьер-министр России Дмитрий Медведев 11 июня освободил Сергея Качаева от должности заместителя министра по развитию Дальнего Востока по его просьбе. Другим распоряжением от должности первого замминистра РФ по развитию Дальнего Востока освобожден Александр Осипов, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на ТАСС.

"Освободить Осипова Александра Михайловича от должности первого заместителя министра РФ по развитию Дальнего Востока по его просьбе",— говорится в тексте распоряжения.

Соответствующие документы, подписанные Дмитрием Медведевым 11 июня, опубликованы в среду, 13 июня, на сайте правительства.

Сергей Качаев курировал социальные проекты и общественные инициативы, земельные отношения, региональную экономику, развитие приграничных территорий, вопросы демографии и трудовой мобильности. Александр Осипов отвечал за инфраструктурные проекты в области транспорта и энергетики, территории опережающего развития (ТОР) и свободный порт, строительство.

Напомним, после инаугурации президента России сменились главы некоторых министерств и ведомств. Одним из первых свой пост покинул глава Минвостокразвития Александр Галушка, который возглавлял ведомство с сентября 2013 года. На его место в мае 2018 года Владимир Путин утвердил губернатора Амурской области Александра Козлова.