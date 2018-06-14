Бизнес. 12:10

Дальневосточная энергетическая компания подвела итоги 2017 года

Акционеры приняли решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям

14 июня, PrimaMedia. Годовое общее собрание акционеров публичного акционерного общества "Дальневосточная энергетическая компания" состоялось 8 июня. Акционеры утвердили годовой отчет компании за 2017 год и годовую бухгалтерскую отчетность. Также акционерами утверждено распределение прибыли (убытков) ПАО за 2017 год и принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе энергокомпании.

Собранием акционеров также был избран совет директоров ПАО "ДЭК", в который вошли:

— исполнительный директор ПАО "ДЭК" В. В. Милуш;

— директор по сбыту АО "СУЭК" В. Г. Акульшин;

— заместитель коммерческого директора по развитию АО "СУЭК" А. Е. Бай;

— заместитель директора Департамента по анализу рынков ПАО "РусГидро" А. Л. Бельченко;

— начальник управления перспективного развития ООО "Сибирская генерирующая компания" А. Н. Большаков;

— заместитель директора Департамента по работе на рынках с регулируемым ценообразованием ПАО "РусГидро" А. В. Власов;

— заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом — корпоративный секретарь ПАО "РусГидро" Н. Г. Ковалёва;

— заместитель директора по сбыту АО "СУЭК" А. А. Коваленко;

— заместитель директора Департамента по корпоративному финансированию ПАО "РусГидро" Е. А. Козлова;

— советник Генерального директора АО "ЭСК РусГидро" А. А. Негомедзянов;

— директор Юридического Департамента ПАО "РусГидро" Д. В. Перминов;

— начальник Управления по работе на рынках с регулируемым ценообразованием Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" С. К. Сторожук;

— директор департамента корпоративной политики и специальных проектов, Советник Генерального директора АО "СУЭК" С. А. Твердохлеб;

— директор по правовым вопросам ООО "Сибирская генерирующая компания" К. А. Трубицын;

— начальник Управления розничных рынков электро— и теплоэнергии Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО "РусГидро" А. В. Чибисов.

Аудитором общества на 2018 год утверждено АО "БДО Юникон".

Членами ревизионной комиссии были избраны:

— директор по внутреннему контролю и управлению рисками — главный аудитор ПАО "РусГидро" Е. А. Щеголева;

— заместитель директора по операционному и инвестиционному контролю ПАО "РусГидро" А. В. Маркова;

— руководитель Службы внутреннего аудита ПАО "РусГидро" О. Е. Ажимов;

— ведущий специалист управления контроля операционной деятельности Департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" А. А. Сидоренко;

— главный эксперт управления риск-менеджмента департамента контроля и управления рисками ПАО "РусГидро" С. Г. Арсентьева.

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