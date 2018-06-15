Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови. Фото: Скриншот видео

Фиксики и ИНВИТРО рассказывают детям про анализ крови

Эпизод «Анализ крови» из мультсериала «Фиксики» совместно выпустили медицинская компания ИНВИТРО и продюсерская компания «Аэроплан»

15 июня, PrimaMedia. Эпизод "Анализ крови" из мультсериала "Фиксики" совместно выпустили медицинская компания ИНВИТРО и продюсерская компания "Аэроплан". Серия рассказывает о том, почему детям не нужно бояться сдавать кровь, как проходит процедура и как это влияет на здоровье в будущем, сообщает ИА PrimaMedia.

Новая серия "Анализ крови" опубликована 8 июня на официальном канале fixiki в YouTube. За выходные её уже посмотрели свыше 4,7 млн раз.

Для медицинской компании сотрудничество с "Фиксиками" стало частью социального проекта "ИНВИТРО детям". Маленькие пациенты действительно часто боятся сдавать анализы. Дети посещают лабораторию не реже взрослых, а профилактика заболеваний и своевременные обследования очень важны. ИНВИТРО помогают родителям найти нужные слова, чтобы рассказать детям об этой серьёзной теме.

"Мы надеемся, что вместе нам удалось донести до маленьких и взрослых зрителей современный взгляд на этот жизненно важный вопрос и, возможно, разрушить стереотипы, которые существовали в их сознании", — говорит генеральный директор компании "Аэроплан" Юлия Софронова.

В рамках проекта "ИНВИТРО детям" совместно с компанией "Аэроплан" уже создан раздел на сайте ИНВИТРО, где фиксики рассказывают о том, почему так важно сдавать анализы и как работает медицинская лаборатория; в медицинских офисах появились детские уголки в стиле совместного проекта; каждому маленькому пациенту вручают "Диплом смелости" после сдачи анализов.

"Сотрудничество с проектом "Фиксики" – это наша искренняя инициатива подарить детям и родителям положительные эмоции, в том числе от сдачи анализов", — сказал директор по корпоративным коммуникациям ИНВИТРО Антон Буланов.

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