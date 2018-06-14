Приморские делороссы поддержали проект "Долголетие" во Владивостоке

14 июня, PrimaMedia. Бесплатные занятия Цигун для пожилых людей, организованные Приморским отделением Общественного движения "Долголетие" при поддержке администрации города Владивостока и Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", начались 2 апреля 2018 года в Сквере ветеранов, расположенном возле АТУ Первореченского района. И уже с первых дней, несмотря на холодную погоду, их стало посещать от 30-ти до 40 человек, рассказала корр. ИА PrimaMedia куратор проекта "Долголетие" Екатерина Дюбанова.
— Спустя всего месяц после начала занятий у участников стали заметны первые результаты. У кого-то лучше работают колени, отчего упражнения получаются легче и глубже, у всех повышается общее настроение, люди постепенно знакомятся друг с другом, делятся новостями об интересных мероприятиях для пенсионеров в городе, ходят вместе в театры, — рассказал она. – Все это убедительно доказывает, что подобные мероприятия не только оздоравливают участников, но и формируют новую социальную площадку для общения на позитивные темы.
Некоторые пожилые люди до сих пор приезжают заниматься Цигун на общественном транспорте в Сквер ветеранов из других районов города. Они говорят, что их соседи тоже с удовольствием присоединились бы к занятиям, но не всем здоровье позволяет добираться издалека. И тогда было решено открыть в июне еще две дополнительные площадки — в районе Второй речки (Аллея имени Дениса Давыдова) и в районе 3-й Рабочей (спортплощадка школы № 56).
— Несмотря на дачный сезон, в новые места занятий пришло не меньше людей. А это значит, что инициатива востребована. Мы от души благодарим членов Приморского отделения "Деловой России", мэра Владивостока Виталия Веркеенко, управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока, управление содержание Жилищного фонда, административно-территориальные управления Первореченского и Советского районов и всех, кто был причастен к развитию проекта "Долголетие" во Владивостоке. Благодаря активному взаимодействию предпринимательского сообщества и администрации города Владивостока получилось принести большую пользу одной из самых незащищенных слоев общества – пожилым людям. Приглашаем предпринимателей и меценатов стать частью нашей команды и вместе открыть еще больше площадок во всех районах города, — сказала Екатерина Дюбанова.