Приморские делороссы поддержали проект "Долголетие" во Владивостоке

Занятие Цигун для пожилых владивостокцев - бесплатно. Фото: предоставлено Е. Дюбановой

Бесплатные занятия китайской гимнастикой Цигун для пожилых владивостокцев теперь проходят на трех площадках

14 июня, PrimaMedia. Бесплатные занятия Цигун для пожилых людей, организованные Приморским отделением Общественного движения "Долголетие" при поддержке администрации города Владивостока и Приморского регионального отделения Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", начались 2 апреля 2018 года в Сквере ветеранов, расположенном возле АТУ Первореченского района. И уже с первых дней, несмотря на холодную погоду, их стало посещать от 30-ти до 40 человек, рассказала корр. ИА PrimaMedia куратор проекта "Долголетие" Екатерина Дюбанова.

— Спустя всего месяц после начала занятий у участников стали заметны первые результаты. У кого-то лучше работают колени, отчего упражнения получаются легче и глубже, у всех повышается общее настроение, люди постепенно знакомятся друг с другом, делятся новостями об интересных мероприятиях для пенсионеров в городе, ходят вместе в театры, — рассказал она. – Все это убедительно доказывает, что подобные мероприятия не только оздоравливают участников, но и формируют новую социальную площадку для общения на позитивные темы.

Сквер ветеранов. Фото: предоставлено Е. Дюбановой Сквер ветеранов. Фото: предоставлено Е. Дюбановой 1 / 2

Некоторые пожилые люди до сих пор приезжают заниматься Цигун на общественном транспорте в Сквер ветеранов из других районов города. Они говорят, что их соседи тоже с удовольствием присоединились бы к занятиям, но не всем здоровье позволяет добираться издалека. И тогда было решено открыть в июне еще две дополнительные площадки — в районе Второй речки (Аллея имени Дениса Давыдова) и в районе 3-й Рабочей (спортплощадка школы № 56).

Аллея имени Дениса Давыдова. Фото: предоставлено Е. Дюбановой Аллея имени Дениса Давыдова. Фото: предоставлено Е. Дюбановой Спортплощадка школы № 56. Фото: предоставлено Е. Дюбановой Спортплощадка школы № 56. Фото: предоставлено Е. Дюбановой 1 / 4

— Несмотря на дачный сезон, в новые места занятий пришло не меньше людей. А это значит, что инициатива востребована. Мы от души благодарим членов Приморского отделения "Деловой России", мэра Владивостока Виталия Веркеенко, управление развития физической культуры и массового спорта администрации города Владивостока, управление содержание Жилищного фонда, административно-территориальные управления Первореченского и Советского районов и всех, кто был причастен к развитию проекта "Долголетие" во Владивостоке. Благодаря активному взаимодействию предпринимательского сообщества и администрации города Владивостока получилось принести большую пользу одной из самых незащищенных слоев общества – пожилым людям. Приглашаем предпринимателей и меценатов стать частью нашей команды и вместе открыть еще больше площадок во всех районах города, — сказала Екатерина Дюбанова.