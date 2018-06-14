Матчи ЧМ-2018 по футболу покажут на большом экране на центральной площади Владивостока

Кубок ЧМ-2018 во Владивостоке. Фото: ИА PrimaMedia

Первую трансляцию организуют уже в ночь на пятницу, 15 июня

14 июня, PrimaMedia. Приморцы смогут увидеть матчи Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на центральной площади Владивостока. Для этого на парковке администрации Приморья установили большой экран. Первая трансляция начнется здесь уже в ночь на пятницу, 15 июня, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на департамент физкультуры и спорта.

Всего несколько часов осталось до открытия грандиозного спортивного события, которого с нетерпением ожидают все футбольные болельщики планеты. 14 июня в 18.00 в Москве на стадионе "Лужники" состоится матч открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В первом матче мундиаля сыграют команды России и Саудовской Аравии.

Несмотря на географическую удаленность и разницу в часовых поясах приморские любители футбола также будут смотреть трансляции по телевидению и интернету матчей сильнейших команд, которые будут проходить в течение месяца.

На центральной площади Владивостока администрацией Приморского края организована специальная площадка для массовых просмотров, на которой на большом экране будут транслироваться в прямом эфире матчи Чемпионата мира с участием сборной России, а также матчи 1/8 финала, 1/4 финала, полуфиналы, матч за третье место и финал.



Схема расположения экрана. Фото: предоставлено департаментом физкультуры и спорта

Безопасность просмотров будет обеспечиваться сотрудниками УВД.

Первая трансляция на площадке для массовых просмотров на центральной площади пройдет в ночь с 14 на 15 июня. Начнется трансляция в 00.30 15 июня с церемонии открытия Чемпионата мира по футболу FIFA на стадионе "Лужники", на которой выступят мировые звезды – известный певец Робби Уильямс, знаменитая российская оперная дива Аида Гарифуллина и двукратный чемпион мира FIFA, бразилец Роналдо. После церемонии открытия состоится первый матч мундиаля между сборными России и Саудовской Аравии.

Отметим, Приморский край уже стал частью истории Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. В начале мая главный футбольный трофей на протяжении трех дней находился во Владивостоке. Несколько тысяч приморцев смогли увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA-2108 и сфотографироваться с ним на память. Глава региона Андрей Тарасенко встретил звездных гостей, сопровождавших почетную награду: чемпиона мира по футболу Жилберту Силва, Посла Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA Викторию Лопыреву и Посла Чемпионата мира по футболу FIFA Наталью Водянову. Они также приняли участие в товарищеским юнифайд-матчем вместе со спортсменами с ограниченными возможностями здоровья,

Напомним, игры Чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Ростове-на-Дону, Саранске, Волгограде, Калининграде и Екатеринбурге.

Россия в первый раз в своей истории стала страной-хозяйкой мирового чемпионата по футболу. Также впервые мундиаль будет проходить на территории двух частей света — Европы и Азии.

Расписание трансляции матчей Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 на центральной площади Владивостока:

ГРУППОВОЙ ЭТАП

15 июня 01:00 ч. команды: РОССИЯ – Саудовская Аравия

20 июня 04:00 ч. команды: РОССИЯ – Египет

26 июня 00:00 ч. команды: Уругвай – РОССИЯ

1/8 ФИНАЛА

02 июля 00:00 ч. Команда 1 из группы В – Команда 2 из группы А

ЧЕТВЕРТЬФИНАЛЫ

07 июля 00:00 ч. Победитель матча W49 — Победитель матча W50

ПОЛУФИНАЛЫ

12 июля 04:00 ч. Победитель матча W59 — Победитель матча W60

МАТЧ ЗА 3-е МЕСТО

15 июля 00:00 ч. Проигравший матча L61 — Проигравший матча L62

ФИНАЛ

16 июля 01:00 ч. Победитель матча W61 — Победитель матча W62

Зрители будут располагаться там, где сейчас стоят автобусы. Фото: ИА PrimaMedia Экран еще не установлен. Фото: ИА PrimaMedia 1 / 2

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