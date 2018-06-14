Лопата в кадке с будущим сыром. Фото: кадр из видео, снятого очевидцами

Вот это вы, находкинцы, едите: грязный цех по выпуску тофу сняли на видео в Екатериновке

Китайские граждане уже более 10 лет производят соевый сыр в антисанитарных условиях (ВИДЕО)

14 июня, PrimaMedia. Подпольное производство популярного соевого сыра тофу в антисанитарных условиях в селе Екатериновка под Находкой обнаружили и сняли на видео бдительные граждане. На гуляющих по соцсетям видеокадрах видно, в каких ужасных условиях неизвестные китайские граждане незаконно изготавливают популярный продукт. По словам автора видеозаписи, подпольное производство функционирует уже 10 лет, а продукция с него поступает в продажу, сообщает ИА PrimaMedia.

На переданной в редакцию ИА PrimaMedia видеозаписи мужчина в рубашке стоит во дворе старого частного дома. Он рассказывает, что находится в селе Екатериновка Партизанского района на улице Щорса, 1. Мужчина спрашивает разрешения у стоящей рядом гражданки Китая осмотреть постройки на участке, получает нерешительное согласие и проходит в помещение, напоминающее старый сарай, попутно комментируя происходящее.

По словам мужчины, разваливающуюся постройку и частный дом уже более 10 лет снимают китайские граждане у хозяйки, которую зовут Ольга Медведева, чтобы нелегально производить сыр тофу.

В сарайчике на фоне полной антисанитарии мужчина обнаруживает развернутое здесь производство пищевого продукта — соевого сыра тофу. В помещении видны грязные тазы с замешанным сырьем для производства сыра. В одном из них находится грязная лопата. По всей видимости, ей сотрудники подпольного цеха перекладывают сырье из одной емкости в другую. На видео видно, что в помещении царит полный бардак и очень грязно.

"Вот они лотки, вот она жидкость, химический реагент, которым они делают. Вот это вы, находкинцы, употребляете", — обращается к жителям города мужчина на видеозаписи.

Полный хаос царит и во дворе дома, где находится подпольный цех. Жидкие отходы с "производства" без всякой очистки сливаются в канаву, выкопанную прямо во дворе, повсюду разбросаны мусор и бытовые отходы. По словам автора видео, от канавы исходит жуткая вонь.

"Зловоние, вонища страшная. Ничего не откачивается, вот она канава сливная рядом с жилыми домами", — описывает происходящее женщина, снимающая экскурсию по захламленному двору на телефон.

Пока неизвестно, разбираются ли контролирующее органы с подпольными производителями после публикации видео. Чтобы получить ответ на этот вопрос, ИА PrimaMedia направило официальный запрос в приморское управление Роспотребнадзора.

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