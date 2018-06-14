Победителей фестиваля «Открытие» ждет путевка в ВДЦ «Океан»

Награждение победителей. Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia

Торжественная церемония награждения прошла в рамках форума молодых журналистов и блогеров

14 июня, PrimaMedia. Участников творческого дальневосточного конкурса "Открытие" наградили на форуме молодых журналистов и блогеров (6-7 июня, кампус ДВФУ). Всего на конкурс поступило более 200 работ от участников в возрасте от 7 до 18 лет. Самым популярным стал конкурс видеопроектов "Отражение". Так как в него входило 5 номинаций, больше всего работ поступило именно в видеоформате: игровое и документальное кино, проморолики, социальная реклама и учебные фильмы. Троих счастливчиков, занявших первые места, ждут путевки во Всероссийский детский центр "Океан", сообщает ИА PrimaMedia.

Работы участников оценивало профессиональное жюри. В его состав вошли: преподаватель Высшей школы телевидения, доктор филологических наук, профессор Павел Ушанов, заслуженный работник культуры РФ Борис Шварц, директор Учебной телевизионной студии Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Антон Бубновский, доцент Школы искусств и гуманитарных наук ДВФУ Лариса Распутная, председатель Приморского краевого отделения Союза журналистов России Виктор Суханов, директор департамента внешних связей ПАО "Ростелеком" Любовь Алексеева. Председатель жюри – директор Высшей школы телевидения ВГУЭС Сергей Булах.



Церемония награждения участников конкурса "Открытие". Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia

В номинации "Авторский сюжет" разыгралась нешуточная борьба, а профессионализм участников был настолько высок, что решением жюри в этой номинации было присуждено сразу несколько 1-ых, 2-ых и 3-их мест.

Самое большое количество баллов набрали сразу три работы. Они поделили первое место.

Это игровой видеофильм "Иванов кедр", авторы: Иван Рыбаченко, Игорь Маруков, Николай Столбов, Артем Варданян, Никита Рамкулов, Максим Когай – воспитанники Медиацентра Владивостокского президентского кадетского училища, телевизионный сюжет "Опасная дорога в школу" Елизаветы Хомутовой, ВГТРК программа "Детские вести", телевизионный сюжет "Сноуборд" от Георгия Коваленко, ВГТРК, программа "Детские вести".

Церемония награждения участников конкурса "Открытие". Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia Церемония награждения участников конкурса "Открытие". Фото: Елена Васильева, ИА PrimaMedia 1 / 2

В номинации Документальный фильм лучшими были признаны работы будущих военных корреспондентов. На первом месте работа Агеева Данила "Схрон 731" воспитанника телестудии "Уссурийского суворовское военное училище МО РФ.

В конкурсе видеопроектов "Отражение" в номинации "Учебный фильм" победителем стал Владимир Глинщиков, МОУ СОШ №6 г.Владивосток . В номинации "Социальная реклама" -Илья Лихидченко , "Уссурийское суворовское военное училище МО РФ", телестудия УСВУ. В номинации "Проморолик" победу разделили Николай Ларченко, Елизавета Башинская, Роман Верочкин, Елизовета Фирсова, Анастасия Угай, Школа-студия "25 регион".

С полным списком номинаций и победителей можно ознакомиться здесь.

Напомним, что форум молодых журналистов и блогеров прошел 6-7 июня в кампусе Дальневосточного федерального университета. В течение двух дней ребята со всего Приморья посещали лекции и практические мастер-классы по медиа-образованию, знакомились с федеральными экспертами и приобретали новые навыки в написании текстов и введении социальных сетей.

Организатором форума является Приморское отделение Союза журналистов, при поддержке Фонда президентских грантов России, департамент по делам молодежи Приморского края, Дальневосточный федеральный университет, Приморская краевая организация Российского союза молодежи. Мероприятие поддержали ПАО "Ростелеком", компания Tele2, вероссийский детский центр "Океан", Приморский океанариум.

Справка: Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества создан в апреле 2017 года. Одна из основных задач фонда — обеспечение всесторонней поддержки некоммерческих организаций. На фонд возложено распределение грантов президента Российской Федерации среди некоммерческих организаций на основе проведения открытых конкурсов.