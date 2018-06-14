Почта России. Фото: Александр Ратников, ИА PrimaMedia

Более 50 школьников Владивостока летом решили поработать почтальонами

Несовершеннолетним прибавляют к зарплате по тысяче рублей из краевого бюджета

14 июня, PrimaMedia. Старшеклассники Приморья летом могут не только отдыхать, но и работать, трудоустроившись официально через Приморский центр занятости населения. Об этом сегодня, 14 июня, на пресс-конференции в администрации Приморского края рассказала представитель центра занятости Наталья Качура.

В соответствии с государственной программой Приморского края "Содействие занятости населения Приморского края" на 2013 – 2020 годы подростки в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенные на период каникул, получают доплату к официальному заработку – 1020 рублей в месяц. Что касается непосредственной зарплаты – ее величина регулируется договором работника с организацией-работодателем, но она не может быть меньше минимальной – 11 с лишним тысяч рублей.

По словам Натальи Качура, этим летом взять школьников на работу готовы такие промышленные гиганты Приморья, как заводы "Прогресс" и "Аскольд", "Дальполиметалл", Дальзавод. Школьникам предлагают поработать озеленителями, уборщиками территории. "Почта России" предоставила 51 место владивостокским старшеклассникам. Впервые два места для школьников выделил краевой музей имени Арсеньева – ребята из школы № 28 будут работать лекторами-экскурсоводами, для этого им пришлось выдержать экзамен.

Наталья Качура отметила, что все услуги по трудоустройству центр занятости предоставляет бесплатно в службах муниципалитетов – их в Приморье насчитывается 29.

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