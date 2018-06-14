Общество. 13:35

Первый самолет авиакомпании Eastar Jet из Сеула приземлился во Владивостоке

Полеты по маршруту Владивосток-Сеул будут выполняться еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам

14 июня, PrimaMedia. Международный аэропорт Владивосток запустил новый прямой рейс Сеул-Владивосток. Полеты на данном направлении начала выполнять южнокорейская авиакомпания Eastar Jet. С приходом нового перевозчика количество вылетов в различные города Республики Корея превысит 40 рейсов в неделю, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе МАВ.

В ночь с 13 на 14 июня Международный аэропорт Владивосток торжественно встретил новый рейс авиакомпании Eastar Jet из Сеула традиционной водной аркой. Самолет приземлился в воздушной гавани Приморья в 02.00.

Полеты по маршруту Владивосток-Сеул будут выполняться на воздушных судах Boeing 737-800 еженедельно по понедельникам, четвергам и субботам. Согласно расписанию на данный момент вылеты из Владивостока будут совершаться в 02.50 местного времени, а прилет во Владивосток в 02.00. Время в пути составит 2 часа 45 минут.

Отметим, что южнокорейское направление является одним из самых популярных среди международных направлений аэропорта Владивосток. За пять месяцев 2018 года пассажиропоток на южнокорейском направлении увеличился в 1,5 раза. На сегодняшний день из Международного аэропорта Владивосток в столицу Южной Кореи ежедневно выполняется пять рейсов. Их осуществляют авиакомпании "Аврора", S7 Airlines, Korean Air и Jeju Air. С приходом в аэропорт Владивосток новой авиакомпании Eastar Jet количество рейсов в Сеул превысит 40 вылетов в неделю.

"Мы рады приветствовать авиакомпанию Eastar Jet в качестве нового регулярного партнера аэропорта. Это уже третий южнокорейский перевозчик, пришедший во Владивосток с сентября 2017 года. В текущем сезоне новая авиакомпания планирует увеличение частоты полетов из Сеула, а кроме того откроет рейс из еще одного южнокорейского города — Пусан. Сейчас из Владивостока в различные аэропорты Южной Кореи ежедневно выполняется в среднем семь вылетов, а в течение летнего сезона их количество увеличится до девяти рейсов в день. Благодаря растущему спросу на поездки во Владивосток со стороны населения Республики Корея, доля международных пассажиров в общем пассажиропотоке аэропорта в 2018 году превысит 40%. В ближайших планах аэропорта приход еще одной новой южнокорейской авиакомпании", — прокомментировал директор по авиационной коммерции Международного аэропорта Владивосток Александр Бобров.

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